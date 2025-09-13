Na dnie Pacyfiku odkryto nieznaną strukturę. Jest gigantyczna

Podsumowanie artykułu . . .

Podwodny gigant o wysokości kilku kilometrów

Odkryta góra podmorska wznosi się na około 4200 metrów – mierząc od równiny abisalnej na głębokości 4400 metrów aż do szczytu ukrytego zaledwie 244 metry pod powierzchnią wody. Dla porównania, odkryta formacja ma niemal połowę wysokości Mount Everestu, jednak w przeciwieństwie do himalajskiego kolosa, cała pozostaje ukryta pod wodami Pacyfiku. Informacji w tej sprawie dostarczyli przedstawiciele NOAA.

Czytaj też: Geolodzy zmienili obraz hadeiku. Tektonika płyt wyglądała inaczej niż sądziliśmy

Odkrycie zostało natomiast dokonane podczas ekspedycji „Beyond the Blue”, która badała głębinowe regiony Palau National Marine Sanctuary. Naukowcy wykorzystali zaawansowany sonar wielowiązkowy do precyzyjnego mapowania dna morskiego. Góry podmorskie to zazwyczaj wygasłe wulkany, które albo nigdy nie wynurzyły się ponad powierzchnię oceanu, albo zostały zanurzone na przestrzeni wieków. Szacuje się, że w oceanach świata może czaić się nawet 100 tysięcy takich formacji, jednak zbadano dotąd mniej niż jedną dziesiątą procenta z nich.

To zabawne, że gdybyśmy aktywnie nie mapowali tych formacji, nie mielibyśmy pojęcia, że góra o połowie wysokości Mount Everestu leży bezpośrednio pod nami – zauważa Garret O’Donnell, oficer ds. polityki morskiej NOAA

Co jeszcze kryją głębiny?

Badacze przyznają, że nowo utworzona mapa posłuży jako przewodnik dla zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, które pozwolą dokładniej zbadać tę niezwykłą formację. Choć technologia idzie do przodu, wciąż trudno uwierzyć, jak mało wiemy o podwodnym świecie.

Nie mogę przestać myśleć o różnorodności organizmów i cech geologicznych, które znajdują się pod nami, nienaruszone i nieodkryte – dodaje O’Donnell

Czytaj też: To jeden z najbardziej stabilnych pierwiastków znanych nauce. W czym tkwi jego sekret?

Odkrycie tej gigantycznej góry podmorskiej dobitnie pokazuje, że oceany wciąż kryją przed nami niezliczone tajemnice. W dobie zaawansowanych technologii i satelitów, głębiny morskie pozostają jednym z ostatnich prawdziwie niezbadanych miejsc na Ziemi. Co jeszcze czeka na odkrycie w tych mrocznych głębinach? W takich sytuacjach (dalekie od prawdy) głosy o lepszym poznaniu wszechświata od morskich głębin okazują się nieco bliższe prawdzie. Dalsze ustalenia na ten temat mogą być jeszcze bardziej fascynujące, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę rezultaty wcześniejszych tego typu badań.