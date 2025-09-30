Polacy kupują chińskie SUV-y. Producent świętuje 10 000 sprzedanych aut

Podsumowanie artykułu . . .

Podczas wrześniowego otwarcia nowego salonu w Warszawie marka Omoda & Jaecoo przekazała kluczyki swojemu 10-tysięcznemu klientowi w Polsce. To duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że debiut na naszym rynku nastąpił zaledwie rok wcześniej. Trzeba przyznać, że to imponujące tempo jak na nowego gracza.

Od skromnych początków do lidera segmentu

Początki Omoda & Jaecoo w Polsce we wrześniu 2024 roku były dość skromne. Marka startowała z tylko jednym modelem – Omodą 5. Dziś w ofercie znajdziemy już trzy pojazdy: wspomnianą Omodę 5, Jaecoo 7 oraz flagową Omodę 9 Super Hybrid. Ten ostatni model już w czerwcu 2025 roku zdobył pozycję lidera wśród hybryd plug-in w Polsce, co potwierdza rosnące zainteresowanie technologiami elektryfikacji i chińskimi autami.

Naszą obecność rozpoczęliśmy w Polsce dokładnie rok temu, oferując wtedy zaledwie jeden model: Omoda 5. Dziś w naszej ofercie są także Jaecoo 7 oraz Omoda 9 Super Hybrid, która już w czerwcu osiągnęła pozycję lidera wśród hybryd plug-in w Polsce — Eric Zheng, Omoda & Jaecoo

Ekspansja sieci dealerskiej

Równolegle do sukcesów sprzedażowych marka dynamicznie rozwijała infrastrukturę. W ciągu roku powstało 42 punktów sprzedaży rozsianych po całym kraju, a plany zakładają zwiększenie tej liczby do około 50 do końca 2025 roku. Ostatnie miesiące przyniosły otwarcia kolejnych salonów, a na horyzoncie widać już następne lokalizacje.

Nie kierujemy się strategią obecności w każdym mieście – chcemy, aby nasi partnerzy mieli przestrzeń do prowadzenia stabilnego biznesu i mogli oferować klientom najwyższą jakość obsługi — Eric Zheng, Omoda & Jaecoo

25 września, podczas otawrcia nowego salonu Carsed przy u. Łopuszańskiej 38 w Warszawie oficjalnie został przekazany kluczyk do auta numer 10 000, które zostało sprzedane w Polsce. Szczęśliwcem okazał się klient kupujący Jaecoo 7.

Co przyciąga polskich klientów?

Kluczowym czynnikiem sukcesu wydaje się być atrakcyjny stosunek ceny do wyposażenia. Marka pozyskuje zarówno klientów lojalnych wobec lokalnych dealerów, jak i tych, którzy dotąd decydowali się wyłącznie na używane samochody. Argumentem jest możliwość zakupu większego i lepiej wyposażonego SUV-a za kwotę, za którą konkurencja oferuje mniejsze modele. Choć strategia oparta na transparentności i technologiach w przystępnych cenach przynosi efekty, warto zachować zdrowy sceptycyzm co do długoterminowego utrzymania takiego tempa wzrostu.

Plany na przyszłość

Po intensywnym pierwszym roku Omoda & Jaecoo szykuje kolejny etap rozwoju. Na polski rynek mają trafić cztery nowe modele: Omoda 5 Hybrid, Jaecoo 5, Jaecoo 8 oraz Omoda 7. Ta ekspansja produktowa wpisuje się w globalne ambicje marki, która obecnie uznawana jest za jedną z najszybciej rozwijających się na świecie, z ponad 600 tysięcy sprzedanych aut globalnie.

Sukces w Polsce jest częścią szerszego trendu ekspansji chińskich producentów w Europie. 10 tysięcy sprzedanych aut w rok od debiutu pokazuje, że polscy kierowcy są otwarci na nowe marki, pod warunkiem że oferują one realną wartość za pieniądze. Pytanie brzmi, czy ten impet uda się utrzymać w dłuższej perspektywie, szczególnie wobec rosnącej konkurencji i zmieniających się preferencji rynkowych.