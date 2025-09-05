Philips Hue Secure. Pierwszy domofon wideo marki z rozdzielczością 2K

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy domofon wodide Philips Hue Secure ma kosztować 169 dolarów i ma pojawić się w sprzedaży już w październiku 2025 roku. Urządzenie wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ceną, ale przede wszystkim wysoką jakością obrazu i bezproblemową integracją z istniejącym systemem świateł Hue.

Sprzęt został wyposażony w sensor 2K z obiektywem typu rybie oko, zapewniający szeroki kąt widzenia przed drzwiami wejściowymi. Ta rozdzielczość plasuje go powyżej popularnych modeli Google Nest czy Blink, a na równi z urządzeniami TP-Link Tapo D225 czy Ring Battery Doorbell Plus. Kwestia wymagania zasilania przewodowego może nieco utrudnić instalację, ale z drugiej strony eliminuje problem regularnego ładowania baterii.

Wideodomofon obsługuje łączność Wi-Fi zarówno w paśmie 2.4GHz, jak i 5GHz, a dodatkowo korzysta z radia Zigbee, które umożliwia bezpośrednią komunikację z żarówkami Hue. W zestawie znajduje się również tradycyjny dzwonek wtykowy, pełniący podwójną funkcję – oprócz standardowego dzwonienia może działać jako syrena alarmowa dla całego systemu bezpieczeństwa.

Standardowe funkcje obejmują alerty o wykryciu osoby, powiadomienia o dostarczonych paczkach oraz dwukierunkową komunikację głosową. Prawdziwą przewagą tego urządzenia jest jednak jego głęboka integracja z ekosystemem Hue – gdy ktoś zbliży się do drzwi, system może automatycznie włączyć światła w domu, tworząc efekt powitalny lub ostrzegawczy.

Jeśli chodzi o kompatybilność z innymi platformami, Hue Secure współpracuje z Google Home i Samsung SmartThings, choć początkowo brakować będzie wsparcia dla Apple Home. Signify zapowiada jednak aktualizacje dla istniejących kamer, które mają zyskać kompatybilność z ekosystemem Apple.

Interesujące jest, że firma nie czeka na pełne wdrożenie standardu Matter, choć nie wyklucza jego wsparcia w przyszłości. Według planów, obsługa kamer w standardzie Matter 1.5 ma pojawić się jesienią 2025 roku.

Znaczną zmianą w ofercie Hue jest nowa polityka przechowywania nagrań – Signify oferuje 24 godziny bezpłatnej historii wideo aktywowanej ruchem dla wszystkich produktów z serii Secure, co stanowi wyraźne ulepszenie w stosunku do wcześniejszych modeli subskrypcyjnych.

Wideodomofon to zaledwie początek ekspansji Hue w dziedzinie bezpieczeństwa. W tym samym czasie w Europie pojawi się również nowa przewodowa kamera 2K, której cena ma wynosić 179,99 euro (około 774 zł) lub 199,99 euro (około 860 zł) w wersji ze stojakiem.

Nadchodząca aktualizacja oprogramowania wprowadzi innowacyjną funkcję rozpoznawania alarmów dymu – gdy kamery wykryją dźwięk czujnika dymu, automatycznie ustawią wszystkie światła na czerwoną barwę, która lepiej penetruje dym i ułatwia ewakuację.

Signify wkracza na rynek wideodomofonów w ciekawym momencie, gdyż Google również planuje wprowadzenie swojego urządzenia 2K w październiku 2025 roku. Konkurencja zapowiada się więc zacięta, choć Hue ma niewątpliwą przewagę w postaci już rozwiniętego ekosystemu inteligentnego oświetlenia.

Nowy wideodomofon może okazać się strategicznym produktem dla Signify. Połączenie sprawdzonej jakości oświetlenia z nowymi funkcjami bezpieczeństwa tworzy kompletną ofertę dla inteligentnego domu, która może przyciągnąć zarówno nowych użytkowników, jak i zadowolić obecnych klientów marki.