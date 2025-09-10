powrót

Punkt zero Ziemi. Gdzie dokładnie przecinają się równik i południk zerowy

Radek Kosarzycki
10.09.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Gdzieś na bezkresnym Oceanie Atlantyckim, z dala od jakiegokolwiek lądu, znajduje się miejsce wyjątkowe pod względem geograficznym. To punkt, który — choć fizycznie nie wyróżnia się niczym szczególnym — odgrywa kluczową rolę w naszym postrzeganiu globu. Miejsce, gdzie zbiegają się dwie fundamentalne linie wyznaczające nasz system nawigacyjny.
Historia ustalenia tego konkretnego punktu sięga późnego XIX wieku, gdy świat potrzebował ujednoliconego systemu nawigacji. Przed rokiem 1884 panował prawdziwy chaos – każde państwo korzystało z własnego południka zerowego, co utrudniało międzynarodową żeglugę i mapowanie. Francuzi orientowali się względem Paryża, Chińczycy używali Pekinu, a inne narody miały swoje lokalne punkty odniesienia.

Przełom nastąpił podczas Międzynarodowej Konferencji Południków w Waszyngtonie. Delegaci z 25 krajów po długich dyskusjach wybrali obserwatorium w Greenwich jako punkt odniesienia. Decyzja była podyktowana względami praktycznymi – ten południk w większości przebiegał przez otwarte wody, minimalizując potencjalne spory terytorialne. Równik, jako druga składowa, był łatwiejszy do ustalenia, choć wymagał precyzyjnych pomiarów astronomicznych.

Źródło: NOAA National Data Buoy Center

Dziś to miejsce znajduje się w Zatoce Gwinejskiej, około 600 kilometrów od afrykańskiego wybrzeża. Głębokość oceanu sięga tam kilku tysięcy metrów, a jedynym śladem ludzkiej obecności jest samotna boja pomiarowa o nazwie Stacja 13010 – Soul. Należy ona do systemu PIRATA, który monitoruje kluczowe parametry oceanograficzne i meteorologiczne. To właśnie stąd pochodzą dane wykorzystywane w modelach klimatycznych i prognozach pogody dla całego regionu.

W świecie cyfrowym punkt 0,0 zyskał zupełnie nowe znaczenie jako Null Island – wirtualna wyspa błędów. Gdy systemy geolokalizacji napotkają nieprawidłowe dane, często resetują się właśnie do tych współrzędnych. Zamiast komunikatu o błędzie, użytkownicy widzą lokalizację pośrodku oceanu. To stworzyło prawdziwy problem dla analityków, którzy muszą filtrować miliony takich błędnych rekordów zakłócających rzetelne analizy.

Patrząc na to z perspektywy, punkt 0,0 to fascyujący przykład ludzkiej potrzeby porządkowania świata. Z jednej strony mamy tu naukowy pragmatyzm i międzynarodową współpracę, z drugiej – technologiczne niedoskonałości naszych systemów. To miejsce, które jednocześnie porządkuje i demaskuje nasze ograniczenia w postrzeganiu przestrzeni.

