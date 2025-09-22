Realme Watch 5 trafia do Polski. Smartwatch z AMOLED za 299 zł

Podsumowanie artykułu . . .

Realme Watch 5 – duży ekran AMOLED i rozbudowane monitorowanie zdrowia

Najbardziej wyróżniającą się cechą nowego smartwatcha jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,97 cala z rozdzielczością 390 × 450 pikseli, który oferuje częstotliwość odświeżania 60 Hz i jasność szczytową 600 nitów – będzie zatem czytelny nawet w słoneczne dni. Urządzenie otrzymało metalizowaną kopertę osłoniętą płaskim szkłem Panda Glass. Całość waży jedynie 50,5 g, co czyni go komfortowym w codziennym noszeniu. Użytkownicy mogą wybierać między dwoma wariantami kolorowymi – srebrnym i czarnym.

Producent zapewnia możliwość personalizacji poprzez wybór spośród ponad 300 tarcz zegarka, w tym specjalnych wersji sportowych i outdoorowych. Smartwatch obsługuje również tryb Always-On Display w wersji dziennej i nocnej.

Realme Watch 5 wyróżnia się szerokim zakresem funkcji sportowych – obsługuje 108 różnych trybów aktywności fizycznej. Podczas każdego treningu zegarek monitoruje 15 kluczowych wskaźników wydajności, oferując również spersonalizowane treningi i przewodnik po ćwiczeniach rozciągających.

Ważną zaletą urządzenia jest niezależny system lokalizacji z obsługą pięciu globalnych systemów nawigacji satelitarnej oraz wbudowany kompas. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić swoje aktywności na świeżym powietrzu bez konieczności zabierania smartfona.

W zakresie monitorowania zdrowia smartwatch oferuje:

Ciągłe śledzenie tętna

Pomiar saturacji krwi (SpO₂)

Monitoring poziomu stresu

Analizę jakości snu

Kontrolę poziomu hałasu w otoczeniu

Śledzenie cyklu kobiecego

Wszystkie zebrane dane są synchronizowane z aplikacją realme Link, która umożliwia śledzenie do 10 różnych wskaźników zdrowotnych w różnych przedziałach czasowych.

Długi czas pracy i NFC – niestety nim nie zapłacisz

Jedną z największych zalet nowego smartwatcha jest bateria o pojemności 460 mAh. Producent deklaruje do 14 dni pracy przy standardowym użytkowaniu, do 16 dni w trybie oszczędzania energii, a przy włączonym Always-On Display około 6 dni. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 2,5 godziny. Zegarek obsługuje połączenia Bluetooth 5.3, może działać jako zestaw hands-free do rozmów telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka. Interesującą funkcją jest niezależny interkom Bluetooth, który umożliwia komunikację z innymi smartwatchami realme Watch 5 nawet wtedy, gdy telefon nie ma zasięgu. Urządzenie wyposażono również w moduł NFC z chipem M1, który pozwala wykorzystywać zegarek jako kartę dostępu do biur, uczelni czy innych miejsc. Nie obsługuje jednak płatności zbliżeniowych i nie ma na to nadziei na przyszłość

Realme Watch 5 otrzymał certyfikat IP68, potwierdzający odporność na pył i wodę. Producent zapewnia również, że urządzenie przeszło rygorystyczne testy wytrzymałościowe na zarysowania i korozję. Smartwatch jest kompatybilny ze smartfonami z systemem Android od wersji 9.0 oraz iOS od wersji 11.0, co zapewnia szeroką kompatybilność z większością współczesnych telefonów.

Zegarek można już kupić w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, na Allegro oraz w oficjalnym sklepie realmeshop.pl. Cena 299 zł nie należy do wygórowanych, jeśli się weźmie pod uwagę wyposażenie.