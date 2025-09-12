Twój telefon nigdy się nie zatrzyma. W tym modelu wymienisz baterii bez przerw w działaniu

Podsumowanie artykułu . . .

Xever 7 i 7 Pro, czyli panie, kiedyś to były wymienne baterie

Powołując nową submarkę, trzeba spowodować, by dała się jakoś zapamiętać. Zaprezentowane na IFA 2025 smartfony Xever 7 i 7 Pro wyróżniają się pancerną obudową oraz wymiennymi bateriami z systemem hot-swap, pozwalającym na ich wymianę podczas pracy urządzenia. Urządzenia w zestawie mają po dwa akumulatory o pojemności 5550 mAh każdy i stację ładującą 4-w-1 pozwalającą na jednoczesne ładowanie obu. To rozwiązanie bardzo przydatne w terenie, gdy z jakichś powodów nie można pozwolić sobie na przerwę w działaniu.

Oba modele łączą solidną konstrukcję z całkiem przyzwoitymi parametrami. 6,67-calowy ekran AMOLED oferuje rozdzielczość Full HD+, 120 Hz odświeżania i jasność 2200 nitów – parametry do niedawna bliższe flagowcom niż pancerniakom. Certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H gwarantują zaś odporność na wodę, kurz i wstrząsy. Wg deklaracji producenta smartfony powinny przetrwać upadki z wysokości 2 metrów. W korpusie nie zabrakło też latarki LED 200 lumenów.

Wydajność zapewnia procesor MediaTek Dimensity 7025 5G połączony z 12 GB RAM i 512 GB pamięci flash UFS 3.1. System to czysty Android 15 z obietnicą aktualizacji do wersji 18 – fajnie, jeśli się uda, ale z chińczykami różnie bywa. Zestaw aparatów fotograficznych został dostosowany do szczególnych potrzeb związanych z warunkami pracy – oba smartfony mają główny sensor 50 Mpix z OIS oraz dodatkowy sensor 64 Mpix do zdjęć nocnych. Przedni aparat oferuje 32 Mpix. Różnica między modelami tkwi w dodatkowych modułach. Xever 7 ma dodatkowo aparat z obiektywem UWA 50 Mpix, natomiast wersja Pro zamiast niego otrzymała kamerę termowizyjną FLIR Lepton 3.5, czyli sprzęt typowo do zadań specjalnych.

Wymiary smartfonów Xever 7 i 7 Pro 173,6×84,4×14,1 mm, a waga wynosi 325 gramów – lekko nie będzie, ale też takie wartości w tym segmencie nie budzą żadnego zdziwienia. Data premiery i cena urządzeń nie są w tej chwili znane.