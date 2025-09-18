Tajemnicza mgła nad najbardziej niebezpiecznym wulkanem USA. Czy powtórzy się erupcja z 1980 roku?

Podsumowanie artykułu . . .

Na szczęście amerykańska służba geologiczna szybko rozwiała wątpliwości. Zjawisko ma zupełnie inne źródło niż aktywność wulkaniczna, a Mount St. Helens pozostaje w stanie całkowitego uśpienia.

USGS wyjaśnia przyczyny zjawiska

United States Geological Survey (USGS) poinformowało we wtorek wieczorem, że poziom alertu wulkanicznego i kolor kodu lotniczego pozostają bez zmian. Wulkan znajduje się na normalnym, bazowym poziomie aktywności, a niepokojąca chmura ma prozaiczne wytłumaczenie.

Silne wiatry wschodnio-południowo-wschodnie wzbiły w powietrze luźny popiół wulkaniczny, który od 45 lat leży rozsypany na zboczach góry po erupcji z 1980 roku. Zjawisko to sporadycznie występuje w okresach intensywnych wiatrów oraz suchych, bezśnieżnych warunków w rejonie Mount St. Helens.

Ostrzeżenia dla lotnictwa i mieszkańców

Obecne obserwacje pyłu zostały zgłoszone przez pilotów komercyjnych przelatujących w okolicy. USGS ostrzega, że ponownie zawieszony pył wulkaniczny może być szkodliwy dla samolotów oraz zdrowia ludzkiego, choć nie wynika z żadnej aktywności erupcyjnej.

Wulkan pozostaje przy zielonym kodzie koloru lotnictwa i normalnym poziomie alertu, co oznacza brak jakiejkolwiek trwającej erupcji. Monitoring prowadzą wspólnie USGS Cascades Volcano Observatory i University of Washington Pacific Northwest Seismic Network.

Jak Mount St. Helens sygnalizuje prawdziwą aktywność

Mount St. Helens to wulkan, który nie lubi półśrodków. Gdy się budzi, robi to w sposób niepozostawiający wątpliwości — poprzez dudniące trzęsienia ziemi i charakterystyczne pióropusze pary wznoszące się ku niebu. Żaden z tych sygnałów nie jest obecnie obserwowany.

Wulkan znajduje się na współrzędnych 46°12′ N 122°10’48” W, a jego obecna wysokość wynosi 2549 metrów. To znacznie mniej niż przed 1980 rokiem — katastrofalna erupcja pozbawiła go około 400 metrów wysokości, przekształcając stożkowaty szczyt w dzisiejszy charakterystyczny krater.

Tragiczny maj 1980 roku. Historia największej katastrofy wulkanicznej w USA

Erupcja z 18 maja 1980 roku była najtragiczniejszą w historii USA, zabijając co najmniej 57 osób i niezliczoną ilość zwierząt. Wydarzenia rozpoczęły się pozornie niewinnie – 15 marca region nawiedziły drobne trzęsienia ziemi.

Aktywność nasiliła się dramatycznie 20 i 21 marca, gdy silniejsze wstrząsy zakłóciły zimowe opady śniegu i wywołały lawiny. Pod koniec marca ze szczytu zaczęła wydobywać się para, a wybrzuszenie magmy deformowało północny stok góry w alarmującym tempie – do 1,5 metra dziennie.

Przebieg katastrofy 18 maja

Całe piekło rozpętało się rankiem 18 maja 1980 roku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,1 destabilizowało wybrzuszony stok, powodując największe odnotowane osuwisko w historii. Cała północna ściana wulkanu zawaliła się w ciągu sekund, natychmiast uwalniając sprężoną magmę i wyrzucając strumień przegrzanego gazu, skał i popiołu.

W ciągu kilku sekund Mount St. Helens stracił swoją charakterystyczną stożkowatą sylwetkę, przekształcając się w płaski krater. Obszar wokół wulkanu został całkowicie zdewastowany, ale natura pokazała swoją niezwykłą siłę regeneracji.

W procesie rekultywacji obszaru nieoczekiwaną rolę odegrały geomyszy – małe gryzonie, które pomogły przywrócić życie zniszczonym terenom. Ich naturalna aktywność w glebie okazała się kluczowa dla odnowy ekosystemu.

Dzisiejsza chmura pyłu to jedynie echo tamtych dramatycznych wydarzeń — przypomnienie o sile natury, które na szczęście nie zwiastuje powtórki z historii. Mount St. Helens śpi spokojnie, a jego monitoring pozostaje na najwyższym poziomie.