Tencent Hunyuan 3D 3.0, czas na bezpłatne narzędzie do modelowania 3D

Generowanie modeli 3D– można to zrobić nietradycyjnie

U podstaw nowego modelu leży pionierska technologia 3D-DiT, która, wg Tencenta, działa zupełnie inaczej niż dotychczasowe rozwiązania. Zamiast generować cały obiekt naraz, bazując na podstawowym szkielecie, system buduje go warstwami – zaczynając od ogólnego zarysu, a następnie stopniowo dodając coraz drobniejsze detale. To podejście przypomina nieco pracę rzeźbiarza (albo dziecka z plasteliną), który najpierw tworzy podstawową formę, a dopiero potem zajmuje się szczegółami.

Według informacji, dostarczonych przez Tencent, precyzja modelowania została zwiększona trzykrotnie w porównaniu do poprzedniej wersji narzędzia. System ma osiągać teraz rozdzielczość geometryczną do 1536³ i obsługiwać modelowanie 3,6 miliarda vokseli – wierzcie lub nie, ale to naprawdę dobry wynik, zwłaszcza że mówimy tu o narzędziu, które nie kosztuje nawet złotówki.

Jednym z największych wyzwań w generatywnym modelowaniu 3D zawsze były postacie ludzkie. Wcześniejsze narzędzia często tworzyły modele o nienaturalnych proporcjach czy sztucznie wyglądających teksturach skóry. Hunyuan 3D 3.0 ma specjalne optymalizacje dla anatomii człowieka, by poradzić sobie z większością podobnych problemów. Co więcej, Hunyan 3D 3.0 potrafi też domyślać się, jak wyglądają niewidoczne części obiektów. Ulepszone teksturowanie ma zapewniać bardziej realistyczne powierzchnie i lepsze owijanie tekstur na złożonych kształtach.

Narzędzie Hunyuan 3D dla każdego

Decyzja o darmowym dostępie to bodaj najciekawsza nowość – konkurencja bowiem bez skrupułów pobiera wysokie opłaty za podobne technologie, a tymczasem Tencent rozdaje swoją platformę za darmo, dostęp odbywa się przez platformę Hunyuan 3D, a deweloperzy mogą integrować funkcje przez API w chmurze Tencent Cloud. Są też plany stworzenia otwartoźródłowej wersji Hunyuan 3D Omni.

Równolegle testowane jest profesjonalne środowisko Hunyuan 3D Studio, dostępne dla wybranych (niezbędne jest zaproszenie). Pakiet obejmuje kompletny potok 3D i skierowany będzie do profesjonalnych studiów.