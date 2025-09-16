Western Digital podnosi ceny dysków HDD. Podwyżki wchodzą w życie natychmiast 

Podsumowanie artykułu . . .

Western Digital wskazuje na ogromny popyt jako przyczynę tych stopniowych podwyżek cen

Western Digital poinformował klientów o stopniowym wzroście cen wszystkich produktów HDD. Jako uzasadnienie podano bezprecedensowy popyt na wszystkie pojemności w portfolio oraz konieczność inwestycji w zaawansowane rozwiązania. Decyzja ta następuje po podobnych ruchach konkurencji, ponieważ SanDisk podniósł ceny pamięci NAND o 10%, a firma Micron wprowadziła tygodniowe zamrożenie cen.

Struktura rynku dysków twardych wyjaśnia, dlaczego decyzje tak nielicznych firm mają globalny wpływ. Seagate i Western Digital kontrolują po około 48% udziałów rynkowych każdy, podczas gdy Toshiba zajmuje zaledwie 2% pozostałego rynku. W takich warunkach konsumenci mają niewielki wybór, albo zaakceptują nowe ceny, albo rezygnują z zakupów.

Głównym motorem tych zmian jest sztuczna inteligencja, a konkretnie aplikacje wnioskujące AI. Globalni dostawcy usług chmurowych, tacy jak Google i Oracle, intensywnie rozbudowują infrastrukturę pod kątem AI, co generuje ogromny popyt na pamięć masową o dużej pojemności. To prowadzi do poważnej nierównowagi między podażą a popytem.

Skalę problemu widać w czasach dostaw. Analitycy wskazują, że realizacja zamówień na wysokopojemne dyski HDD wydłużyła się do niemal roku. Firmy planujące rozbudowę infrastruktury muszą myśleć z rocznym wyprzedzeniem, co może opóźniać wdrażanie nowych projektów technologicznych. Western Digital dodatkowo komplikuje sytuację planowanym przejściem na transport morski, co może wydłużyć czas dostaw o 6-10 tygodni. Klienci otrzymują zalecenia dotyczące odpowiedniego planowania zamówień z uwagi na możliwe opóźnienia.

W odpowiedzi na długie czasy oczekiwania, producenci intensywnie rozwijają produkty Nearline SSD. Celem jest zmniejszenie obecnej różnicy cenowej między dyskami SSD a HDD z 4-5 razy do około 3 razy, co mogłoby zachęcić klientów do wyboru szybszej technologii.

Rynek pamięci masowej przechodzi fundamentalne zmiany napędzane rozwojem AI. Wyższe ceny i dłuższe czasy dostaw staną się prawdopodobnie nową normalnością, przynajmniej przez najbliższe miesiące. Producenci próbują nadążyć za eksplodującym popytem, ale pytanie brzmi, czy uda im się znaleźć równowagę bez dalszego obciążania kieszeni konsumentów.