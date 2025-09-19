Wielki test 36 past termoprzewodzących. Jaką pastę kupić?

Podsumowanie artykułu . . .

Jak przeprowadziliśmy testy past termoprzewodzących?

Testy rozpoczęliśmy po rozprowadzeniu każdej z past po całym procesorze. W opisach każdej z past znajdziecie naszą ocenę, która jest całkowicie subiektywna. Następnie była ona wygrzewana przez 48 h i dopiero przeprowadziliśmy właściwe testy. Obciążeniem był Cinebench 2024, a testy wykonywaliśmy przynajmniej dwa razy lub do uzyskania powtarzalności wyników. W razie wątpliwości cała procedura była powtarzana. Na wykresach znajdziecie średnią z temperatury rdzeni P wykorzystanego procesora. Temperatura otoczenia była stała, więc tutaj nie wpływała ona na uzyskane wyniki. Procesor ustawiony został na napięcie 1,225 V oraz działał przy włączonym planie Intel Default Performance. Poniżej znajdziecie też krótkie opisy każdej z testowanych past wraz ze zdjęciami. Podane ceny są aktualnymi na dzień 16.09.2025.

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-14700K Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III 420 Płyta główna Asus ROG Maximus Z690 Apex Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 Windforce OC 4GB Pamięć RAM Kingston Fury Beast 2x 16 GB 4800 MHz CL38 Dysk Adata SU800 256 GB Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor AOC G2868PQU

Parametry past termoprzewodzących

AG TermoPasty Extreme

Dostępne wagi: 1 g, 3 g, 100 g, 1 kg

Ceny: 10 zł, 27 zł, 300 zł, 2350 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 6 W/mK

Gęstość: 3,28 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 4/10

Wraz z pastą nic nie otrzymujemy. Jest to najwydajniejszy model w ofercie tego producenta, choć sama przewodność cieplna nie robi wrażenia. Producent podaje sporą ilość jej parametrów, m.in. nie przewodzi ona prądu, które znajdziecie pod tym linkiem. Pasta przykleja się do wszystkiego i rozprowadzając ją szpatułką istnieje spora szansa, że to co jest rozprowadzone zostanie przez Was zebrane. Zresztą okolica również. Pasta jest więc fatalna do rozprowadzania po procesorze.

AG TermoPasty Gold

Dostępne wagi: 1 g, 3 g, 100 g

Ceny: 9 zł, 14 zł, 95 zł

Kolor: złoty

Przewodność cieplna: 3,57 W/mK

Gęstość: 2,35 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 10/10

Pasta zapakowana jest tylko w plastik. Złota pasta może być kusząca, ale widać już po przewodności cieplnej, że nie będzie to wydajny produkt. Nie powinna przewodzić ona prądu, a jej pełną specyfikację znajdziecie tutaj. Plus z pewnością należy się za łatwość rozprowadzania – pod tym względem jest ona idealna i na pewno nie będziecie mieli problemów.

AG TermoPasty H

Dostępne wagi: 0,5 g, 7 g, 25 g, 100 g, 800 g, 1 kg, 5 kg

Ceny: 1 zł, 5 zł, 12 zł, 16 zł, 120 zł, 148 zł, 700 zł

Kolor: biały

Przewodność cieplna: 0,88 W/mK

Gęstość: 2,58 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 7/10

Najtańsza z past nawet nie jest w strzykawce. Aby dostać się do niej trzeba też rozciąć opakowanie. Ta wersja pasty nawet nie ukrywa, że będzie fatalna. Mamy tragicznie niską przewodność cieplną i sami zobaczycie w testach, jak to przekłada się na temperatury. Pasta nie przewodzi prądu, a producent podaje też więcej parametrów, dostępnych tutaj. Pasta jest bardzo płynna, przez co rozprowadza się ją w miarę łatwo. Jednakże ze względu na jej konsystencję trzeba uważać, żeby nie zostawić jej zbyt dużo i nadmiar trzeba zdjąć z procesora.

AG TermoPasty Silver

Dostępne wagi: 0,5 g, 1 g, 3 g, 100 g, 1 kg

Ceny: 2 zł, 7 zł, 16 zł, 98 zł, 1035 zł

Kolor: srebrny

Przewodność cieplna: 3,8 W/mK

Gęstość: 2,37 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Tutaj ponownie otrzymujemy tylko pastę, bez żadnych dodatków. Pasta zgodnie z nazwą ma dodatki srebra, co ma pomóc w efektywnym odprowadzaniu ciepła. Natomiast sama przewodność cieplna nie należy do wysokich. Producent podaje również dużo innych parametrów, a wszystkie znajdziecie tutaj. Pasta nie powinna przewodzić prądu, ale producent nigdzie tego nie podaje. Rozkładanie pasty było w miarę przyjemne. Nie stawia ona zbyt dużego oporu, nie przekleja się też do szpatułki. Nie powinniście mieć więc z tym większych problemów.

Alphacool Apex

Dostępne wagi: 1 g, 4 g, 20 g, 50 g, 100 g

Ceny: 11 zł, 22 zł, 220 zł, 350 zł, 595 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 17 W/mk

Gęstość: 3,2 g/cm^3

Temperatura pracy: od -40°C do 120°C

Łatwość rozprowadzenia: 5/10

W zestawie mamy tylko pastę – producent nie dodaje tutaj niczego więcej. Pasta ma dosyć wysoką przewodność cieplną, co może sugerować jej wysoką wydajność. Nie przewodzi ona prądu, warto też zwrócić uwagę na dosyć wąski zakres temperatury pracy (choć zupełnie wystarczający do standardowych chłodzeń procesora). Więcej parametrów znajdziecie tutaj. Pasta mocno przykleja się do szpatułki, przez co jest ją ciężko rozłożyć. Trzeba uważać też, żeby jej nie zebrać z procesora. Nie należy więc ona do najłatwiejszych w rozprowadzaniu.

Alphacool Rise

Dostępne wagi: 4 g

Ceny: 29 zł

Kolor: srebrny/szary

Przewodność cieplna: 6 W/mK

Gęstość: 2,7 g/cm^3

Temperatura pracy: b.d.

Łatwość rozprowadzenia: 5/10

W zestawie mamy samą pastę – producent ponownie nic do niej nie dodaje. Ten model dostępny jest w jednej wersji wagowej. Przewodność cieplna jest znacznie niższa od poprzednika. Pasta nie przewodzi prądu, ale tym razem producent nie podaje zbyt wiele parametrów. Tak naprawdę z dodatkowych mamy tylko lepkość równą 850000cps TF. Do pasty trzeba mieć dobrej jakości szpatułkę. Dosyć mocno się ona przykleja i jest ciężka do rozprowadzenia.

Alphacool Subzero

Dostępne wagi: 1 g, 3,5 g, 20 g

Ceny: 21 zł, 42 zł, 172 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 16 W/mK

Gęstość: 2,7 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 200°C

Łatwość rozprowadzenia: 7/10

W zestawie znajdziemy dołączoną szpatułkę. Pasta ma wysoką przewodność cieplną, minimalnie niższą niż model Rise. Mamy za to znacznie szerszy zakres temperatury pracy. Pasta oczywiście również nie przewodzi prądu. Jej pełną specyfikację znajdziecie tutaj. Pasta trochę przykleja się do szpatułki, więc trzeba ją szybko rozłożyć. Nie jest jednak źle, poprzednie modele Alphacool wypadały pod tym względem słabiej.

Arctic MX-4

Dostępne wagi: 2 g, 4 g, 8 g, 20 g, 45 g

Ceny: 15 zł, 15 zł, 22 zł, 39 zł, 57 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,50 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 150°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

W pudełku znajdziemy tylko tubkę z pastą – nie ma dodanej choćby szpatułki (ale jest wersja z nią dodaną). Producent nie podaje przewodności cieplnej. Pasta nie przewodzi prądu, ma lepkość na poziomie 31600 puazów i ma rezystancję objętościową równą 3,8 x 10^13 Ω-cm. Pasta jest bardzo fajna do rozprowadzenia, ale trochę przyczepia się do szpatułki. Gdyby nie ta mała rzecz to byłaby idealna.

Arctic MX-6

Dostępne wagi: 2g, 4g, 8g

Ceny: 15 zł, 18 zł, 28 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,6 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 150°C

Łatwość rozprowadzenia: 5/10

W zestawie mamy tylko tubkę z pastą. Szkoda, że w droższym modelu nie ma jednak szpatułki, ale jest wersja z czyścikiem MX Cleaner. Arctic ponownie nie podaje przewodności cieplnej. Wiemy tylko, że powinna być ona o 20% wydajniejsza od MX-4. Nie przewodzi ona prądu, ma lepkość równą 45000 puazów, rezystancję objętościową równą 1.8 X 10^12 Ω-cm. Co ciekawe producent nie zaleca rozprowadzania jej po procesorze, ale poleca wykorzystanie docisku chłodzenia. My oczywiście spróbowaliśmy jednak ją rozprowadzić. Jest to rzeczywiście ciężkie, pasta przykleja się do szpatułki, stawia spory opór i wymaga sporej cierpliwości.

Arctic Silver Ceramique 2

Dostępne wagi: 2,7 g, 25 g

Ceny: 25 zł, 50 zł

Kolor: biały

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: b.d.

Temperatura pracy: od -150°C do 185°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Po zakupie tutaj również mamy tylko tubkę z pastą. Producent nie podaje zbyt wielu parametrów, więc nie znamy choćby przewodności cieplnej. Wiemy za to, że w jej skład wchodzi tlenek aluminium, cynku oraz azotek boru. Nie przewodzi ona też prądu. Pasta jest w miarę łatwa do rozprowadzenia, choć bardzo mocno przykleja się do szpatułki. Ze względu jednak na dużo większą przyczepność do procesora wystarczyło odrobinę dłużej ją rozprowadzać.

be quiet! DC2

Dostępne wagi: 3 g

Ceny: 25 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 7,5 W/mK

Gęstość: b.d.

Temperatura pracy: od -20°C do 120°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

Pasta dostępna jest w jednej wersji pojemnościowej. Wraz z nią otrzymujemy krótką instrukcję oraz szpatułkę do jej rozprowadzenia po procesorze. Mamy dosyć wąski zakres temperatury pracy, ale bez problemów on wystarczy do AiO czy chłodzenia powietrzem. Przewodność cieplna jest przeciętna. Firma podaje skład: 10% to związki krzemu, 45% związki tlenków metali i 45% związki tlenków cynku. Pasta rozprowadza się średnio. Potrafi się ona przykleić do szpatułki i przy pierwszym nakładaniu można mieć mały problem. Natomiast nie jest aż tak źle i przy odrobienie cierpliwości sobie z tym poradzicie.

Cooler Master CryoFuze 5

Dostępne wagi: 3 g

Ceny: 35 zł

Kolor: do wyboru spośród 7

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 3 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 240°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

Producent do pasty dołącza szpatułkę oraz ściereczkę do wyczyszczenia procesora. Warto tutaj pamiętać, że pasta dostępna jest w 7 różnych kolorach. Nie wiemy zbytnio, po co komu konkretny kolor pasty, skoro go i tak nie widać, ale zawsze macie wybór. Producent nie podaje przewodności cieplnej, mamy podaną lepkość na poziomie 100 Pa.s i nie przewodzi ona prądu. Pasta jest ciężka do rozprowadzenia. Pasta stawia opór przy nakładaniu i dosyć mocno przykleja się do szpatułki. Trzeba poświęcić trochę czasu, aby ładnie ją rozprowadzić.

Cooler Master CryoFuze 7

Dostępne wagi: 2 g, 4 g

Ceny: 47 zł, 62 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,7 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia:

W pudełku oprócz pasty mamy szpatułkę oraz ściereczkę do wyczyszczenia procesora. Tym razem jest ona dostępna w jednym kolorze – szarym. Cooler Master nie podaje przewodności cieplnej, za to mamy impedancję termiczną równą 0,03°C*in^2/W. Nie powinna ona też przewodzić prądu. Pasta bardzo mocno przykleja się do szpatułki i stawia duży opór przy rozprowadzaniu na procesor, co sprawia, że rozprowadzanie jest czasochłonne.

Endorfy Pactum 1

Dostępne wagi: 4 g, 25 g

Ceny: 10 zł, 20 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 4 W/mK

Gęstość: 2 g/cm^3

Temperatura pracy: b.d.

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

W zestawie mamy szpatułkę oraz instrukcję. Ta druga jak zawsze – jest kompletnie zbędna w przypadku pasty. Podana przewodność cieplna jest dosyć niska na tle innych past. Nie przewodzi ona prądu, ma gęstość równą 2 g/cm^3, natomiast więcej parametrów producent nie podaje. Pastę rozprowadza się przyjemnie, ale nie jest jeszcze idealna. Mogłaby być jednak troszkę gęstsza, co ułatwiłoby jej rozprowadzenie.

Endorfy Pactum 4

Dostępne wagi: 1,5 g, 4g

Ceny: 19 zł, 29 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 12 W/mK

Gęstość: 2,6 g/cm^3

Temperatura pracy: b.d.

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

W zestawie otrzymujemy szpatułkę i instrukcję. Plus za to pierwsze, ale w przypadku takiego produktu instrukcja ponownie wydaje nam się po prostu zbędna. Tym razem mamy znacznie większą przewodność cieplną. Ponownie nie przewodzi ona prądu, mamy gęstość równą 2,6 g/cm^3, ale więcej parametrów producent nie podaje. Pastę bardzo przyjemnie się rozprowadza. Nie przykleja się do szpatułki, ma również bardzo fajną gęstość. Może nie jest to pasta na 10/10, ale na pewno jest łatwa do rozprowadzenia.

Gelid GC-Extreme

Dostępne wagi: 1 g, 2 g, 3,5 g, 10 g

Ceny: 12 zł, 18 zł, 27 zł, 75 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 8,5 W/mK

Gęstość: 3,73 g/cm^3

Temperatura pracy: od -45°C do 180°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

Gelid do pasty dołącza tylko dodatkową końcówkę na strzykawkę, która ma ułatwić jej rozprowadzenie po procesorze. Omawiana pasta to legenda wśród wszystkich modeli. Przewodność cieplna na tle innych nie jest jednak najwyższa. Producent podaje lepkość na poziomie 85000, nie przewodzi ona prądu. Mamy też gęstość na poziomie 3,73 g/cm^3, ale więcej parametrów nie znajdziemy na stronie producenta. Pasta jest dosyć gęsta i przykleja się do szpatułki, choć niezbyt mocno. Generalnie trzeba trochę czasu poświęcić na jej rozprowadzenie.

Gembrid

Dostępne wagi: 1,5 g, 3 g, 15 g

Ceny: 5 zł, 7 zł, 11 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 4,63 W/mK

Gęstość: 3,15 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 280°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Pasta Gembrida dostępna jest w różnych wersjach pojemnościowych. My zdecydowaliśmy się na zakup 15 g opakowania, bowiem jego cena jest naprawdę niska. Dodatków też żadnych nie ma – mamy tylko samą pastę. Przewodność cieplna nie jest wysoka, ale nie należy też do bardzo niskich. Nie przewodzi ona prądu, a pełną specyfikację znajdziecie tutaj. Pasta rozprowadza się całkiem łatwo. Jest ona jednak dosyć płynna i jeśli nałożymy jej za dużo, to może być problem ze zdjęciem nadmiaru za pomocą szpatułki.

Genesis Silicon 851

Dostępne wagi: 0,5 g

Ceny: 21 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 13,4 W/mK

Gęstość: 2,5 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

Producent do pasty nie dodaje żadnych akcesoriów. Strony sklepów podają wysoką przewodność cieplną i gęstość na poziomie 2,5 g/cm^3. Co ciekawe nie znajdziemy jej na stronie producenta, więc ciężko tutaj o więcej parametrów. Pasta przy nakładaniu nie przykleja się do szpatułki, ale i tak ciężko jest ją rozprowadzić. Trzeba więc trochę cierpliwości, aby pokryć cały procesor.

Iceberg Thermal FuzeIce Plus

Dostępne wagi: 3,5 g, 7 g

Ceny: 13 zł, 36 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 13 W/mK

Gęstość: 2,6 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 200°C

Łatwość rozprowadzenia: 7/10

W zestawie mamy tylko pastę, ale tubka ma końcówkę przystosowaną do rozprowadzania po procesorze. Przewodność cieplna jest wysoka, mamy też podaną lepkość równa 60000 puazów, rezystancję objętościową 1,8 x 10^12 Ω oraz rezystancję cieplną 0,04 cm^2 K/W @ 60 PSI. Nie powinna ona przewodzić prądu. Pastę rozkłada się przyjemnie, nawet jeśli nie korzystacie z metody zaleconej przez producenta. Natomiast są pod tym względem jeszcze lepsze pasty.

Manhattan

Dostępne wagi: 1,5 g

Ceny: 9 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 3,17 W/mK

Gęstość: 2,3 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 180°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Zestaw obejmuje tylko tubkę pasty – nic więcej nie ma. Mimo braku nazwy producent podaje dosyć sporo parametrów – znajdziecie je na podlinkowanej stronie. Przewodność cieplna jest jednak niska, więc będziemy mieli do czynienia z jedną ze słabszych past w zestawieniu. Nie znaleźliśmy konkretnych informacji o przewodzeniu prądu, ale raczej nie powinna ona tego robić. Pastę łatwo się rozkłada. Ma ona odpowiednią gęstość i nie przykleja się do szpatułki.

Natec Husky

Dostępne wagi: 0,5 g, 4 g, 10 g

Ceny: 3 zł, 5 zł, 12 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 4,63 W/mK

Gęstość względna: 3,15 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 280°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Pasta zapakowana jest w spore opakowanie – można by spokojnie znacznie je skrócić. Jeśli zobaczycie jej parametry, to coś mogą Wam one przypominać i nie mylicie się – są one identyczne jak w przypadku pasty Gembrid. Jeśli spojrzymy w kartę produktu i porównamy z poprzednio opisywanym modelem, to zobaczycie praktycznie taką samą specyfikację. Można więc śmiało założyć, że są to te same pasty. Również podczas samego rozprowadzania większych różnic nie czuliśmy i ocena jest dokładnie taka sama.

Noctua NT-H1

Dostępne wagi: 3,5 g, 10 g

Ceny: 38 zł, 64 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,49 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 110°C

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

Do testów otrzymaliśmy wersję 10 g. W pudełku jest tylko ona i nie znajdziemy żadnych innych dodatków. Noctua to kolejny producent, który nie podaje przewodności cieplnej. Nie mamy też zbytnio większej ilości jej parametrów. Warto zauważyć jednak, że maksymalna temperatura pracy to 100°C, więc jest niższa niż wiele innych konstrukcji. Noctua deklaruje też, że po nałożeniu na procesor powinna ona trzymać parametry do 5 lat. Oczywiście nie przewodzi ona prądu. Pasta jest dosyć łatwa do rozprowadzenia, ale nie najprostsza w zestawieniu. Troszkę za bardzo się przykleja i za duży opór stawia, ale jeśli macie łopatkę to większych problemów nie powinniście z tym mieć.

Noctua NT-H2

Dostępne wagi: 3,5 g, 10 g

Ceny: 53 zł, 100 zł za wersje zwykłe

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,81 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 200°C

Łatwość rozprowadzenia: 7/10

Pasta, oprócz różnych wersji pojemnościowych, dostępna jest również np. w edycji AM5. Tutaj otrzymujemy dodatkowo NA-STPG1, czyli osłonę na procesor. Oprócz tego w wersji 3,5 g mamy dołączone trzy ściereczki, a w wersji 10 g dziesięć. Ponownie Noctua nie podaje zbyt wiele parametrów. Plus za zwiększoną maksymalną temperaturę pracy. Podobnie jak w przypadku NT-H1, po nałożeniu na procesor powinna ona trzymać parametry do 5 lat. NT-H2 nie przewodzi prądu. Pasta trochę się przykleja do szpatułki w szczególności po chwili jej rozprowadzania. Nie jest zła, ale też nie należy do idealnych.

Prolimatech PK-3

Dostępne wagi: 1,5 g, 5 g, 30 g

Ceny: 33 zł, 80 zł, 220 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 11,2 W/mK

Gęstość: 2,7 g/cm^3

Temperatura pracy: b.d.

Łatwość rozprowadzenia: 8/10

W zestawie mamy kartonik z logiem oraz samą tubkę z pastą. Przewodność cieplna jest całkiem niezła i pasta może należeć do dosyć wydajnych. Producent podaje też znacznie więcej parametrów, a znajdziecie je na tej stronie. Pasta nie powinna też przewodzić prądu. Jest ona w miarę prosta do rozprowadzenia. Delikatnie się klei, ale jakoś bardzo to nie przeszkadza. Nie powinniście więc mieć większych problemów przy jej rozprowadzaniu.

Qoltec Grey

Dostępne wagi: 0,5 g, 1 g, 5 g, 30 g, 100 g

Ceny: 6 zł, 9 zł, 25 zł, 66 zł, 140 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 4,63 W/mK

Gęstość: 3,15 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 280°C

Łatwość rozprowadzenia: 9/10

Po zakupie otrzymujemy tylko tubkę z pastą. Przewodność cieplna jest niska, więc nie ma co liczyć na wysoką wydajność. Z pozostałych parametrów mamy jeszcze rezystancję termiczną poniżej 0,0087°C/W oraz wielkość cząsteczek równą 8 μm. Qoltec Grey nie powinien przewodzić prądu. Pasta świetnie się rozprowadza, jednak jest trochę zbyt płynna, przez co minimalnie obniżyliśmy jej ocenę.

Qoltec TimTube S05

Dostępne wagi: 0,5 g

Ceny: 6 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 1,829 W/mK

Gęstość: b.d.

Temperatura pracy: od -50°C do 300°C

Łatwość rozprowadzenia: 7/10

Pasta zapakowana jest po prostu w plastik. Przewodność cieplna jest bardzo niska, więc mamy do czynienia z naprawdę słabym modelem. Producent podaje też rezystancję termiczną, która jest niższa niż 0,123°C*in2/W. Nie powinna ona przewodzić ciepła, ale więcej jej parametrów nie udało nam się znaleźć. Pastę przyjemnie się rozkłada, ale przykleja się do szpatułki stąd trochę niższa ocena.

Rampage TM-501

Dostępne wagi: 1 g, 5 g,

Ceny: 13 zł, 20 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 5,15 W/mK

Gęstość: 2,3 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 230°C

Łatwość rozprowadzenia: 9/10

Pasta zapakowana jest w plastik, a wraz z nią otrzymujemy szpatułkę. Producent nie podaje tutaj zbyt wiele informacji na jej temat – tak naprawdę mamy tylko to, co wyżej. Przewodność cieplna nie należy do dużych, więc zbyt wysokiej wydajności nie możemy oczekiwać. Nie przewodzi ona prądu i jest bardzo ława do rozprowadzenia. Ma odpowiednią gęstość, nie klei się i generalnie jest naprawdę przyjemna w nakładaniu.

Savio Glacier TG-03

Dostępne wagi: 1 g, 2 g, 4 g

Ceny: 15 zł, 23 zł, 31 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 13,5 W/mK

Gęstość: 2,9 g/cm^3

Temperatura pracy: od -50°C do 250°C

Łatwość rozprowadzenia: 9/10

Opakowanie zawiera instrukcję i szpatułkę. Ta pierwsza jak zawsze jest trochę zbędna, ale plus za szpatułkę. Przewodność cieplna jest dosyć wysoka, a oprócz powyższych parametrów producent podaje jeszcze impedancję termiczną <0,102°C*in2/W. Nie przewodzi ona też prądu. Pasta jest naprawdę łatwa do rozprowadzenia i sam proces sprawia przyjemność. Gęstość jest idealna i pasta nie przykleja się do szpatułki.

Silver Monkey X Conduct Extreme

Dostępne wagi: 1 g, 3 g

Ceny: 25 zł, 47 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 13,4 W/mK

Gęstość: 2,5 g/cm^3

Temperatura pracy: od -30°C do 180°C

Łatwość rozprowadzania: 7/10

Po zakupie otrzymujemy tylko pastę – nic więcej producent nie dodaje. Podana przewodność cieplna jest wysoka, więc możemy oczekiwać fajnej wydajności. Poza powyższymi parametrami mamy również podana rezystancję termiczną równą 0,001°C/W. Nie mamy informacji o przewodzeniu prądu. Pasta jest trochę ciężka do nałożenia. Po krótkim czasie rozkładania zaczyna przyklejać się do szpatułki i potrzeba dosyć dużo cierpliwości, aby ją rozprowadzić po procesorze.

Thermal Grizzly Aeronaut

Dostępne wagi: 1 g, 3,9 g, 7,8 g, 26 g,

Ceny: 20 zł, 23 zł, 40 zł, 93 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,6 g/cm^3

Temperatura pracy: od -150°C do 200°C

Łatwość rozprowadzenia: 10/10

W zestawie otrzymujemy szpatułkę oraz instrukcję. Thermal Grizzly nie podaje przewodności cieplnej w przypadku każdego ze swoich past. Mamy podaną lepkość: 110-160 Pa*s Wiemy za to, że nie powinna ona przewodzić prądu i producent deklaruje dużą odporność na zużycie. Pasta ma bardzo dobry balans pomiędzy lepkością a gęstością. Nakłada się ją szybko, przyjemnie i bez większych problemów.

Thermal Grizzly Duronaut

Dostępne wagi: 2 g, 6 g

Ceny: 40 zł, 80 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 3,1 g/cm^3

Temperatura pracy: od -200°C do 180°C

Łatwość rozprowadzenia: 2/10

W zestawie znajdziemy nakładkę na końcówkę strzykawki oraz dwie szpatułki. Jedna jest standardowa, a druga w wersji Pro, która jest zalecana do rozprowadzania tej pasty. Jak przy każdej paście tego producenta nie mamy zbyt wielu parametrów. Sama nazwa wskazuje na to, że powinna ona długo trzymać parametry po nałożeniu na procesor. Powinna to tez być najwydajniejsza pasta w ofercie producenta. Oczywiście też nie przewodzi ona prądu. Pastę trzeba rozprowadzać naprawdę powoli, a producent udostępnił nawet filmik pokazujący, jak to robić. Nie zmienia on jednak faktu, że jest to najgorsza pasta do rozprowadzenia. Przykleja się mocno do szpatułki i naprawdę ciężko jest ją rozłożyć. Samo obejrzenie filmiku trochę pomaga, ale trzeba ją po prostu wyczuć.

Thermal Grizzly Hydronaut

Dostępne wagi: 1 g, 3,9 g, 7,8 g, 26 g,

Ceny: 29 zł, 50 zł, 80 zł, 130 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 2,6 g/cm^3

Temperatura pracy: od -200°C do 350°C

Łatwość rozprowadzenia: 9/10

W zestawie mamy szpatułkę i instrukcję, która podpowiada jak nałożyć pastę. Pasta nie przewodzi prądu, a lepkość to 140-190 Pa*s. Tym razem producent wspomina też, że jest to produkt stworzony do podkręcania podzespołów oraz do zestawów chłodzenia cieczą. Pasta jest bardzo przyjemna do nałożenia. Łatwo rozprowadza się po procesorze i nie powinna sprawiać żadnych problemów.

Thermal Grizzly Kryonaut

Dostępne wagi: 1 g, 5,55 g, 11,1 g, 37 g

Ceny: 30 zł, 73 zł, 125 zł, 310 zł

Kolor: srebrny

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 3,7 g/cm^3

Temperatura pracy: od -250°C do 350°C

Łatwość rozprowadzenia: 5/10

Pastę otrzymujemy w zestawie ze szpatułką oraz instrukcją. Ta ostatnia podpowiada jak nałożyć pastę, ale my oczywiście rozprowadzimy ją po całej powierzchni procesora. Tym razem mamy lepkość na poziomie 130-170 Pa*s. Ponownie też nie przewodzi ona prądu. Producent ponownie mówi o zastosowaniu w OC. Pasta jest dosyć ciężka do nałożenia. Przykleja się do szpatułki i potrzeba dosyć dużo cierpliwości, aby ją rozprowadzić po procesorze.

Thermal Grizzly Kryonaut Extreme

Dostępne wagi: 2 g, 33,84 g

Ceny: 70 zł, 380 zł

Kolor: różowy

Przewodność cieplna: b.d.

Gęstość: 3,76 g/cm^3

Temperatura pracy: od -250°C do 350°C

Łatwość rozprowadzenia: 4/10

Tę pastę mieliśmy już zakupioną w największej wersji. Otrzymujemy wraz z nią trzy szpatułki, które pozwalają na rozprowadzenie pasty. Tak naprawdę są one niezbędne, bowiem pastę otrzymujemy w pojemniczku. Lepkość wynosi pomiędzy 13 a 180 Pa*s. Jest to ulepszona wersja zwykłego modelu, która również ma nietypowy kolor – różowy. Producent mówi tutaj, że sprawdzi się ona świetnie podczas ekstremalnego podkręcania. Thermal Grizzly Kryonaut Extreme jest dosyć ciężka do nałożenia. Pasta dosyć mocno klei się i przywiera do szpatułki. Trzeba poświęcić sporo czasu, aby ją rozprowadzić.

Titan Nano Grease

Dostępne wagi: 1,5 g, 3 g

Ceny: 12 zł, 22 zł

Kolor: szary

Przewodność cieplna: 4,5 W/mK

Gęstość: b.d.

Temperatura pracy: od -50°C do 240°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

W zestawie nie znajdziemy nic poza tubką z pastą. Przewodność cieplna nie należy do najwyższych, więc raczej pasta nie znajdzie się na czele stawki. Producent oprócz powyższej specyfikacji podaje jeszcze impedancję termiczną: <0,205°C*in2/W oraz skład: tlenek cynku 70,3%, 29,6% polisiloksan, pigment 0,1%. Pasta potrafi przykleić się do szpatułki i wcale nie jest taka prosta do rozłożenia, jakby wydawało się na początku. Natomiast nie należy też do najgorszych past w zestawieniu.

Xilence XPTP.X5

Dostępne wagi: 3 g

Ceny: 25 zł

Kolor: srebrny

Przewodność cieplna: 5,15 W/mK

Gęstość: b.d.

Temperatura pracy: od -30°C do 280°C

Łatwość rozprowadzenia: 6/10

W zestawie otrzymujemy szpatułkę oraz ściereczkę do przetarcia procesora. Plus w szczególności za to drugie, które zdecydowanie może się przydać. Przewodność cieplna nie jest wysoka, a producent nie podaje też większej ilości informacji. Pasta jest bardzo wodnista i trzeba ogarnąć sposób na rozprowadzenie, bo nie będzie tak łatwo. Przysysa się też ona do szpatułki. Nie należy więc do najprzyjemniejszych do rozprowadzania.

Wyniki testów past termoprzewodzących i podsumowanie

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy – pasta termoprzewodząca zdecydowanie ma znaczenie. Pomiędzy najlepszą a najgorszą zanotowaliśmy aż ok. 22°C różnicy. Jest to ogromna różnica i musicie uważać na to, czego używacie. Fakt, że najsłabszą pastę kupicie dosłownie za 1 zł za najmniejsza ilość, ale taka oszczędność nie ma po prostu sensu nawet w przypadku starszych komputerów – choćby za 3 zł kupicie najmniejszą tubkę Natec Husky, która może nie należy do wydajnych, ale jest o kilka klas lepsza od tych z końca wykresu, a sama cena jest nadal śmiesznie niska.

Czego jeszcze unikać? Na pewno past Qoltec, które wypadają tragicznie. Również wymysły w postacie pasty ze srebrem czy złotem nie mają po prostu zastosowania. Uważajcie też na pastę Manhattan – wydajność jest tragiczna. Sporym zaskoczeniem jest słaby wynik Xilence XPTP.X5 czy Rampage TM-501. Ta ostatnia w jednym ze sklepów była dosyć popularna, a jak sami widzicie, nie należy do udanych. Pasty Arctic Silver czy Titan należą również do dosyć słabych. Wspomniany wcześniej Natec Husky czy Gembrid również nie należą do wydajnych, ale biorąc pod uwagę śmiesznie niskie ceny, są to najlepsze tanie pasty, na jakie możecie się zdecydować. Choć nadal polecamy dołożyć nawet te 10 zł do czegoś wydajniejszego.

A co znajduje się po drugiej stronie? Najwydajniejszą pastą jest Thermal Grizzly Duronaut, choć ma ona jedną wadę – jest najgorsza do rozprowadzenia po procesorze i trzeba sporo razy to wykonać, żeby po prostu nauczyć się to sprawnie robić. Zaraz za nią jest Arctic MX-6, Cooler Master CryoFuze 7 oraz Noctua NT-H2. Każda z nich notuje poniżej 79°C, co jest po prostu najlepszym uzyskanym rezultatem.

Również pasty notujące 80°C lub mniej to bardzo dobre konstrukcje. Tutaj zaskoczeniem jest obecność Iceberg Thermal FuzeIce Plus – po mniej znanym producencie nie oczekiwaliśmy zbyt wysokich wyników, a jest naprawdę bardzo dobrze. Bez zaskoczenia jest obecność past Thermal Grizzly Kryonaut i Kryonaut Extreme, Silver Monkey X Conduct Extreme i be quiet! DC2. Trochę słabszego wyniku oczekiwaliśmy po Arctic MX-4, ale jak sami widzicie, słabsza wersja pasty od tego producenta również bardzo dobrze wypada. Zaraz za wspomnianymi pastami jest Gelid GC-Extreme, Cooler Master CryoFuze 5, Prolimatech PK-3 czy Savio Glacier TG-03 – każda z nich z wynikiem trochę powyżej 80°C. Pozostałe pasty plasują się już w środku całej stawki.

Jak sami widzicie, różnice pomiędzy pastami potrafią być spore. Mamy więc nadzieję, że ten test pomoże Wam w uniknięciu najgorszych modeli oraz wyborze najlepszej pasty do Waszego komputera.