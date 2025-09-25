Wrocławskie kamienice ożyły sztuką. Festiwal Kinomural 2025 i technologia Epson

Podsumowanie artykułu . . .

Doskonała projekcja i ekologia w służbie sztuki

Tegoroczna edycja festiwalu w całości opierała się na laserowych projektorach Epson, w tym tych o jasności 20 000 lumenów. Wybór ten nie był przypadkowy. Urządzenia te gwarantują wyjątkową jakość obrazu, głębię kolorów oraz niezrównaną odporność na trudne warunki plenerowe, co jest kluczowe podczas wydarzeń pod gołym niebem. Ich kompaktowość i specyficzna konstrukcja znacznie przyspieszyły montaż i konfigurację instalacji, co miało ogromne znaczenie przy tak złożonej produkcji.

Jak podkreśla Norbert Gościński z Epson Polska, projektory 3LCD umożliwiają artystom realizację nawet najbardziej ambitnych wizji z wysoką precyzją, nawet na nieregularnych, miejskich powierzchniach. Dzięki zaawansowanym funkcjom korekcji geometrii i maskowania, obraz można idealnie dopasować do konturów fasad, bez zniekształceń.

Co równie ważne, zaangażowanie Epson w Kinomural ma również wymiar ekologiczny. Projekcja z wykorzystaniem ich laserowych projektorów jest niezwykle energooszczędna. Urządzenie o jasności 20 tys. lumenów zużywa zaledwie 1,2 kW, czyli tyle, co przeciętny czajnik elektryczny. Jest to ogromna różnica w porównaniu z alternatywnymi technologiami, takimi jak ściany LED, które wymagają dziesiątek, a nawet setek kilowatów energii. Niewielkie rozmiary sprzętu ułatwiają transport, co dodatkowo redukuje ślad węglowy.

Marianna Wasik, producentka Kinomuralu, podkreśliła zaufanie do technologii Epson. Zaznaczyła, że sprzęt nie tylko zapewnił najwyższą jakość artystyczną, ale także umożliwił szybką i sprawną instalację, co jest kluczowe przy festiwalu o tak dużej skali.

To, że ponownie wszystkie projekcje zrealizowaliśmy wyłącznie na projektorach Epson, wynika z naszego zaufania do tej technologii. Sprzęt nie tylko zapewnił najwyższą jakość artystyczną, ale też umożliwił szybką instalację i sprawne dopasowanie projekcji do każdej ściany, co przy wydarzeniu o takiej skali ma ogromne znaczenie – stwierdziła Marianna Wasik, producentka Kinomuralu.

Festiwal Kinomural udowadnia, że sztuka nowych mediów może wyjść poza tradycyjne galerie i muzea, aby tchnąć życie w przestrzenie miejskie. Tegoroczne wydarzenie, które przyciągnęło tysiące odwiedzających, pokazało, że dzięki technologii Epson możliwe jest nie tylko przekształcanie miejskiej scenerii w wyjątkową galerię, ale także robienie tego z szacunkiem dla środowiska. To połączenie artystycznej wizji z zaawansowaną, a przy tym ekologiczną technologią, pokazuje przyszłość sztuki w przestrzeni publicznej.