Ludzkość wychodzi poza granice fizyki. Znaleźli sposób na ograniczenia Heisenberga

Aleksander Kowal
25.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Przez blisko sto lat zasada nieoznaczoności Heisenberga stanowiła jedno z tych fundamentalnych ograniczeń, które miały być nie do przeskoczenia. Kwantowa rzeczywistość rządzi się swoimi prawami, a niemożność jednoczesnego precyzyjnego zmierzenia położenia i pędu cząstki zawsze była czymś, z czym musieli się liczyć naukowcy i inżynierowie pracujący nad nowymi technologiami. Okazuje się jednak, że nawet najbardziej ugruntowane zasady można czasem obejść – nie łamiąc ich przy tym. Międzynarodowy zespół badawczy dokonał właśnie czegoś, co przez długi czas traktowano jedynie jak mrzonkę. Opublikowana praca może otworzyć drogę do stworzenia niezwykle precyzyjnych czujników kwantowych.
Sprytne przesunięcie nieoznaczoności kwantowej

Zasada nieoznaczoności, sformułowana przez Wernera Heisenberga w 1927 roku, nie została przez naukowców złamana. Zamiast tego zastosowali oni kreatywne podejście polegające na “przeniesieniu” niepewności pomiarowej w obszary, w których ma ona mniejsze znaczenie. Tingrei Tan z University of Sydney tłumaczy to w prosty sposób:

Pomyśl o nieoznaczoności jak o powietrzu w balonie. Nie możesz go usunąć bez pęknięcia balonu, ale możesz je ścisnąć, aby je przesunąć. To właśnie skutecznie zrobiliśmy. Przesuwamy nieuniknioną nieoznaczoność kwantową w miejsca, na których nam nie zależy, aby drobne szczegóły, na których nam zależy, mogły być mierzone precyzyjniej

Metoda wykorzystuje zmienne modularne oraz specjalne konfiguracje kwantowe znane jako stany siatkowane, które zostały zaadaptowane z dziedziny obliczeń kwantowych. Eksperyment przeprowadzono z użyciem pojedynczego jonu iterbu-171 umieszczonego w pułapce Paula.

Rekordowa precyzja pomiarów

Wyniki badań okazały się lepsze niż zakładano. Naukowcom udało się osiągnąć wzmocnienie metrologiczne na poziomie 5,1 decybela dla pomiarów położenie-pęd oraz 3,1 decybela dla pomiarów liczba-faza. Oznacza to znaczącą poprawę w stosunku do standardowych limitów kwantowych. Christophe Valahu zwraca uwagę na praktyczny wymiar tego osiągnięcia:

Dzięki zastosowaniu tej strategii w układach kwantowych możemy mierzyć zmiany zarówno położenia, jak i pędu cząstki znacznie precyzyjniej. Porzucamy informację globalną, ale zyskujemy możliwość wykrywania drobnych zmian z niespotykaną czułością

Czułość opracowanego czujnika przemieszczeń sięga 14,3 joktonewtonów na hertz. Dla porównania, joktonewton to jedna kwadrylionowa część newtona, czyli niewyobrażalnie mała wartość, która jednak może mieć ogromne znaczenie w badaniach podstawowych. Kluczowym aspektem pracy było pierwsze w historii eksperymentalne uzyskanie i kontrola stanów liczba-faza. Te specjalne konfiguracje kwantowe umożliwiają jednoczesne precyzyjne pomiary właściwości, które normalnie wykluczają się wzajemnie. Naukowcy zastosowali algorytm szacowania fazy kwantowej z wnioskowaniem bayesowskim, co pozwoliło na dodatkowe zmniejszenie wariancji pomiarowej.

To sprytne przejście z obliczeń kwantowych do czujników. Pomysły pierwotnie zaprojektowane dla komputerów kwantowych mogą zostać wykorzystane tak, aby czujniki odbierały słabsze sygnały bez zagłuszania przez szum kwantowy – wyjaśnia Nicolas Menicucci

Co z tym zrobić w praktyce?

Ultraprecyzyjne czujniki kwantowe mogłyby znaleźć zastosowanie w nawigacji w środowiskach pozbawionych dostępu do GPS, w zaawansowanym obrazowaniu medycznym czy badaniach astronomicznych. Valahu porównuje potencjał odkrycia do wcześniejszych przełomów: tak jak zegary atomowe zmieniły nawigację i telekomunikację, czujniki wzmocnione kwantowo o ekstremalnej czułości mogą umożliwić powstanie zupełnie nowych gałęzi przemysłu. Badanie opublikowane w Science Advances pokazuje, że nawet najbardziej fundamentalne ograniczenia można czasem kreatywnie obejść. Nie zmienia to praw mechaniki kwantowej, lecz demonstruje, że wciąż uczymy się je wykorzystywać w nowy, bardziej efektywny sposób.

