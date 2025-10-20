powrót

Ocean krył sekret materiału budowlanego przyszłości. Nowy beton nie daje szans konkurencji

Aleksander Kowal
20.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Czy rozwiązanie jednego z największych problemów współczesnego budownictwa może kryć się w głębinach oceanów? Okazuje się, że natura od dawna dysponuje technologią, nad którą dopiero zaczynamy panować. Naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej organizmom, które od milionów lat doskonalą sztukę tworzenia wyjątkowo wytrzymałych struktur. Przemysł związany z produkcją cementu od dziesięcioleci boryka się z tym samym fundamentalnym problemem. Tradycyjne metody produkcji są nie tylko energochłonne, lecz dodatkowo generują ogromne ilości dwutlenku węgla. Szacuje się, że globalna produkcja cementu odpowiada za około 8% emisji gazów cieplarnianych, przewyższając nawet branżę lotniczą.
Perłowa masa na ratunek światu

Zespół badaczy z Uniwersytetu Princeton dokonał niecodziennego odkrycia, przyglądając się muszlom ostryg. Sekret ich wytrzymałości tkwi w masie perłowej, czyli opalizującym materiale kompozytowym znajdującym się wewnątrz muszli. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się kruchy, jego mikrostruktura skrywa niezwykłe właściwości mechaniczne. Ta masa perłowa zbudowana jest z mikroskopijnych, heksagonalnych płytek aragonitu połączonych biopolimerem działającym jak naturalny klej. Dzięki tej specyficznej strukturze materiał okazuje się być 3000 razy twardszy niż sam aragonit. Naukowców szczególnie zainteresował sposób, w jaki poszczególne elementy tej struktury przemieszczają się względem siebie pod obciążeniem.

Ta synergia między twardymi i miękkimi komponentami jest kluczowa dla niezwykłych właściwości mechanicznych perłowej masy – tłumaczy Shashank Gupta, współautor badań

Najbardziej zaskakujący w całym projekcie jest paradoks inżynieryjny. Badacze celowo wprowadzają mikrouszkodzenia w kruchych materiałach, aby zwiększyć ich wytrzymałość. Kluczowy mechanizm polega na kontrolowanym przemieszczaniu się płytek na poziomie nanometrycznym.

Innymi słowy, celowo projektujemy defekty w kruchych materiałach, aby uczynić je mocniejszymi dzięki projektowi – dodaje Reza Moini, główny autor badań

W testach laboratoryjnych cement wzorowany na perłowej masie pochłonął prawie 17 razy więcej energii do momentu pęknięcia niż tradycyjne próbki. Wykazał również 19-krotnie większą plastyczność przy zachowaniu porównywalnej wytrzymałości. Wyniki badań opublikowano w Advanced Functional Materials.

Biomimikra jako nowy kierunek

Mimo obiecujących wyników, droga do powszechnego zastosowania nowego cementu jest daleka. Głównym wyzwaniem pozostaje opracowanie stabilnych procesów produkcyjnych dla materiału o mikro-warstwowej strukturze. Kontrola zmiennych produkcyjnych na dużą skalę wymaga jeszcze wielu testów i udoskonaleń. Konieczne są również długoterminowe badania wydajności w różnych warunkach klimatycznych i typach konstrukcji. W ogólnym rozrachunku prace zespołu z Princeton wyznaczają nowy trend w inżynierii materiałowej. Zamiast koncentrować się wyłącznie na mieszaniu składników o coraz wyższej wytrzymałości, naukowcy zaczynają czerpać inspirację z rozwiązań wypracowanych przez naturę.

Bioinspirowane podejście polega nie na prostym naśladowaniu mikrostruktury natury, ale na uczeniu się z leżących u jej podstaw zasad i wykorzystywaniu tego do informowania o inżynierii materiałów stworzonych przez człowieka – podsumowuje Moini

Biomimikra jako dziedzina badań zyskuje na znaczeniu w różnych branżach. Od samoczyszczących powierzchni inspirowanych liśćmi lotosu, po materiały klejące wzorowane na łapkach gekonów. Jeśli nowa technologia znajdzie szerokie zastosowanie, może przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w obszarach przemysłu i działań klimatycznych. Być może rzeczywiście zbliżamy się do momentu, kiedy zamiast walczyć z naturą, zaczniemy się od niej uczyć na poważnie – tworząc miasta w oparciu o jej najlepsze projekty?

