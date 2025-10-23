E-Doręczenia obowiązkowe od 2026 roku, papier w odwrocie

Podsumowanie artykułu . . .

Od stycznia każda instytucja ma uznawać e-Doręczenia

Od stycznia przyszłego roku każda instytucja publiczna będzie musiała korzystać z systemu e-Doręczeń. Dotychczasowe odroczenia we wdrożeniach dla urzędów, które mogły powoływać się na trudności techniczne lub organizacyjne, a także prawne (sądy) przestaną obowiązywać.

– Polska jest wśród liderów cyfrowej administracji w Europie. Wprowadzenie e-Doręczeń to nie tylko koniec papierowych awizo, ale też początek jednolitego systemu komunikacji – opartego na nowoczesnych technologiach. To wygodne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które sprawia, że administracja staje się bliższa ludziom – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dla przeciętnego Kowalskiego największą zmianą będzie sposób otrzymywania urzędowej korespondencji – zamiast listów poleconych i poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także związanych z nimi fizycznych awizo, dokumenty trafią na indywidualny adres do doręczeń elektronicznych. Ma to doprowadzić do likwidacji problemów z odbiorem przesyłek podczas nieobecności w domu czy konieczność dostosowywania się do godzin otwarcia placówek pocztowych, a także ułatwić prowadzenie dokumentacji przez przedsiębiorców.

Kluczowym elementem wdrożenia jest to, że przesyłki elektroniczne mają taką samą moc prawną jak tradycyjne listy polecone. Wymagało to nowelizacji szeregu przepisów, wymagających zachowania odpowiedniej formy korespondencji i wywodzących skutki prawne z samego faktu awizowania przesyłek – szczególnej uwagi wymagały tu oczywiście przepisy KPC i KPK, a także regulujące pracę Sądów Powszechnych. Bezpieczeństwo komunikacji zapewniają kwalifikowane znaczniki czasu, co gwarantuje możliwość jednoznacznego ustalenia faktu doręczenia korespondencji i przejrzystość każdej operacji.

Administracja publiczna z pewnością skorzysta na obniżeniu kosztów. Eliminacja wydatków na druk, koperty i znaczki to oczywista oszczędność. Prawdziwą wartość przyniesie jednak automatyzacja procesów, która powinna przełożyć się na szybsze załatwianie spraw. Dodatkowe zalety systemu to między innymi ochrona przed nieuprawnionymi modyfikacjami treści, jednoznaczna identyfikacja nadawcy i odbiorcy oraz możliwość wysyłania i odbierania pism bez wizyt na poczcie i nieśmiertelnych papierowych awiz.

Patrząc realnie, całkowite wyeliminowanie tradycyjnej poczty wydaje się (w każdym razie na razie) mało prawdopodobne. Zawsze znajdą się sytuacje wyjątkowe czy grupy osób, które z różnych powodów nie będą mogły korzystać z systemu elektronicznego. Przeniesienie jednak większości komunikacji do kanałów elektronicznych będzie z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.a.