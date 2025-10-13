Empik wypłaca rekompensaty klientom, sprawdź, czy się kwalifikujesz

Podsumowanie artykułu . . .

Komu należy się rekompensata od Empiku – sprawdź mail

Uprawnieni klienci zostali automatycznie zidentyfikowani przez system Empiku na podstawie historii problematycznych transakcji. Sieć rozesłała już powiadomienia do osób, które w latach 2022-2024 doświadczyły opóźnień w wysyłce, dostawie lub anulowania zamówień – jeśli otrzymałeś maila z taką informacją, kwalifikujesz się do rekompensaty, przy czym w zależności od rodzaju i skali problemu, klienci mogą wybierać między różnymi jej formami.a Za opóźnienia w wysyłce przysługuje jeden produkt cyfrowy z platformy Virtualo. W przypadku opóźnionej dostawy do wyboru są dwa produkty cyfrowe, 15 złotych w formie kodu rabatowego lub 10 złotych zwrotu na konto. Najwyższe odszkodowania dotyczą sytuacji, gdy zamówienie zostało anulowane – w takich przypadkach rekompensata obejmuje trzy produkty cyfrowe, 40 złotych w formie rabatu lub 30 złotych zwrotu na konto.

Podejmując decyzję o wyborze formy, warto zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące wykorzystania kodów rabatowych – eKarty nie mogą być używane do zakupu produktów cyfrowych, kart prepaid, abonamentów Empik Go ani biletów, a w salonach stacjonarnych wykluczone są również usługi Empik Foto. Decyzji później nie można już zmienić, zatem warto dobrze się zastanowić co nam się najbardziej może przydać.

Wypełnij formularz i czekaj na odszkodowanie

Procedura jest stosunkowo prosta – w emailach otrzymanych przez klientów, znalazł się też link do formularza, który należy wypełnić w ciągu czterech tygodni od 13 października 2025 roku. Ostateczny termin mija więc 10 listopada 2025 roku. Empik zastrzega, że tylko kompletne i poprawne formularze będą rozpatrywane, a błędy w danych mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Czas realizacji wypłaty odszkodowania zależny jest od wybranej formy – kody na produkty cyfrowe i kody rabatowe powinny dotrzeć do klientów w ciągu dwóch tygodni od złożenia poprawnego wniosku, natomiast zwroty na konta bankowe mogą potrwać nieco dłużej, nawet do 21 dni.

Ta interwencja UOKiK pokazuje, że nadzór konsumencki w Polsce zaczyna przynosić wymierne efekty. Empik, odpowiadając na wystąpienie urzędu, nie tylko wypłaca rekompensaty, ale też publicznie przeprasza za niedogodności. To ważny sygnał dla całego rynku e-commerce, choć pozostaje pytanie, czy takie działania naprawcze wystarczą, by odbudować zaufanie klientów, którzy przez lata borykali się z problemami.