Haier ostro wchodzi na polski rynek telewizorów, w ofercie 16 modeli od 2299 złotych

Haier w kategorii RTV startuje z przytupem i przyświstem

Haier z pewnością wejścia na rynek RTV nie zaplanował w sposób ostrożny – zamiast tego od razu atakuje 16 różnymi wariantami urządzeń z różnych kategorii. I tak najtańszy 55-calowy model z serii K85FUX startuje z ceną 2299 złotych. To podstawowe telewizory 4K z matrycami LCD/LED i odświeżaniem 60 Hz – propozycja dla osób szukających solidnego sprzętu do codziennego oglądania bez zbędnych udziwnień.

Średni przedział cenowy obejmuje natomiast dwie serie Q80FUX i S80FUX – należą do nich telewizory QLED w rozdzielczości 4K z matrycami 120 Hz, a różnica między nimi sprowadza się w zasadzie do jakości dźwięku – Q80FUX oferuje nieco lepsze głośniki.

Jak flagowiec, to z Mini LED

Na szczycie oferty znajdziemy model H65M95EUX, który Haier wycenił na 5999 złotych. 65-calowy panel LCD o rozdzielczości 4K został tu połączony z podświetleniem Mini LED i technologią QLED, telewizor zatem gwarantuje wysokiej jakości odwzorowanie koloru i znakomity kontrast związany z zastosowanym podświetleniem.

Szczytowa jasność wynosi 2000 nitów, nie zabrakło oczywiście obsługi standardów HDR10+ i Dolby Vision IQ. Telewizorem mogą być zainteresowani także gracze, zastosowano w nim bowiem odświeżanie 144 Hz wraz z technologią VRR i niskim opóźnieniem. Za reprodukcję dźwięku odpowiada system audio 2.1 o mocy 60 W, z certyfikacją Harman/Kardon, obsługujący oczywiście Dolby Atmos i dbx-TV. Wszystkie modele działają na platformie Google TV z dostępem do tysięcy aplikacji.

Seria M90EUX – dla nieco mniej zasobnych

Dla osób poszukujących zaawansowanych technologii w przystępniejszej cenie przygotowano serię M90EUX. Te telewizory również wykorzystują podświetlenie Mini LED i oferują odświeżanie 144 Hz, ale z niższą jasnością szczytową 1300 nitów i systemem audio o mocy 50 W. Haier oferuje tui trzy rozmiary urządzeń: 55-calowy H55M90EUX za 3699 złotych, 65-calowy H65M90EUX za 4999 złotych oraz 75-calowy H76M90EUX za 6999 złotych.

Haier w Polsce na razie bez telewizorów OLED, ale to się szybko zmieni

Zaprezentowane dziś modele to klasyczne konstrukcje LCD z podświetleniem klasycznym lub miniLED. Jednak wkrótce do polskich sklepów trafią także telewizory OLED z serii C95EUX, wyposażone w panele OLED 4K z częstotliwością odświeżania 144 Hz (co ciekawe, dostępna już na stronie karta produktu mówi tu o 120 Hz), obsługą HDR10+ i Dolby Vision, oraz wbudowanym soundbarem Harman Kardon, co może zwiększyć ich atrakcyjność dla wymagających użytkowników.

Telewizory Haier w tej chwili raczej nie zagrożą najwyższej półce, ale mają sporą szansę skutecznie rozepchnąć się w średniej. Urządzenia są obiecujące pod względem technicznym i do tego rozsądnie wycenione, a choć marka na rynku RTV debiutuje, to dobra opinia o sprzęcie AGD może wystarczyć, by zaufali jej klienci. Moje zainteresowanie mają na pewno.