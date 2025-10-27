NFC Forum wprowadza certyfikację CR15. Zasięg połączeń zbliżeniowych wzrośnie czterokrotnie

Podsumowanie artykułu . . .

Certification Release 15 zwiększa zasięg czterokrotnie

NFC Forum jeszcze w czerwcu zapowiadało 15 wersję wymogów technicznych i certyfikacji urządzeń. W październiku rzecz stała się już oficjalna i uruchomiono najnowszą odsłonę programu certyfikacyjnego, która określa testy zgodności z aktualną specyfikacją techniczną i warunki otrzymywania certyfikatów. Najważniejszą zmianą jest możliwość przeprowadzania transakcji na odległość do 20 milimetrów, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z dotychczasowymi 5 mm.

Nowy standard OV20 ma znacząco poprawić komfort korzystania z płatności mobilnych i systemów kontroli dostępu. Wszystkie nowe urządzenia głównych klas – telefony, czytniki i sprzęt emulujący karty będą musiały spełniać te wymagania, zachowując przy tym kompatybilność ze starszymi wersjami. Wprowadzenie OV20 stanowi podstawę techniczną dla urządzeń, które w przyszłości mogą działać na jeszcze większych odległościach.

Rozszerzenie zasięgu połączeń NFC było jednym z kluczowych celów organizacji. CR15 ma zapewnić producentom pewność, że urządzenia działające w rozszerzonym zasięgu będą funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Nowa certyfikacja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i rozwój nowych zastosowań technologii zbliżeniowych, wspiera też rozwój zastosowań takich jak smart home, IoT, wykorzystanie telefonu jako cyfrowego kluczyka do samochodu, czy smartwatcha jako biletu komunikacyjnego.

To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla NFC

Czterokrotny wzrost zasięgu może wydawać się niewielką zmianą techniczną, zwłaszcza że zasięg skutecznego działania oficjalnie rośnie do „zaledwie” 2 cm, ale z praktycznego punktu widzenia zmiana na korzyść jest spora – te 2 cm oznacza znaczny wzrost wygody użytkownika, brak konieczności dokładnego „celowania” w antenę NFC np. terminala płatniczego, krótko mówiąc, wygodniejsze użytkowanie. Oczywiście obecnie istniejące rozwiązania nie zyskają nagle magicznie lepszego zasięgu, ale kolejne odsłony naszych elektronicznych gadżetów będą umieć już z tego korzystać.