Nike Sport Offense to buty sensoryczne i osobiste egzoszkielety dla biegaczy

Nike, Converse i Jordan w jednym stali domku

Ogłoszona przez Nike inicjatywa Sport Offense to połączenie sił trzech należących do koncernu marek – Nike, Converse i Jordan Brand i bodaj pierwszy przypadek w historii, gdy wszystkie trzy zespoły projektowe pracują nad wspólnymi projektami i celem. Efektem tej współpracy mają być cztery linie produktów zaplanowane na 2026 rok.

Buty Mind to najbardziej intrygujący projekt w całym portfolio – składają się nań dwa modele, o nazwach Mind 001, czyli klapki wsuwane, oraz Mind 002, czyli hmm… trampki. Podeszwa każdego buta ma wypukłości z pianki, które Nike nazywa węzłami. Podczas chodzenia wypukłości te przesuwają się w górę i w dół, przenosząc wrażenia sensoryczne z podłoża wprost na stopę. Firma twierdzi, że działanie to może pomóc ludziom skupić się na aktywności i zawodach przez stymulację kluczowych obszarów mózgu. Projekt był testowany przez pięć lat przez norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda, co świadczy o powadze, z jaką Nike podchodzi do tego pomysłu.

O ile buty Mind wydają się projektem z obrzeża nauki i magii, to Project Amplify jest zdecydowanie bardzie przyziemny. We współpracy z firmą Dephy, wywodzącą się z MIT Media Lab, powstał bowiem system przypominający miniaturowy egzoszkielet, składający się z silnika, paska napędowego i baterii mocowanej do buta z płytką z włókna węglowego, wspomagający człowieka podczas wysiłku. System jest skierowany do biegaczy rekreacyjnych utrzymujących tempo 6-7 minut na kilometr. Michael Donaghu z Nike twierdzi, że chodzi nie tylko o wydajność, ale i przyjemność z aktywności, a na potwierdzenie, że to działa, ma testy, przeprowadzone z udziałem 400 osób, które udowodniły, że technologia ta rzeczywiście zmniejsza wysiłek podczas biegu.

Nie tylko wyrafinowane obuwie

Choć najnowsze propozycje butów wzbudzają największą ciekawość, niejako przy okazji Nike zaprezentowało także dwie inne nowości, tym razem odzieżowe:

Kurtka Air Milano wykorzystuje technologię nadmuchiwanych przegród, które można regulować jednym przyciskiem. Produkt zadebiutuje podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie w 2026 roku.

Koszulki Aero-FIT oferują dwukrotnie lepszą wentylację niż dotychczasowe rozwiązania marki. Wykonane w całości z odpadów tekstylnych, trafią do drużyn sponsorowanych przez Nike od 2026 roku.

Magia, panie, magia

Najnowsze propozycje Nike nie są rozwinięciami istniejących projektów – idą śmiało tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden but. Oczywiście nie przesądzałbym, czy konsumenci zaakceptują buty stymulujące, ale już w osobiste egzoszkielety do biegania mogę spokojnie uwierzyć, zwłaszcza jeśli producent wymyśli także na tę okoliczność egzoszkielet wspomagający portfel, z którego należy zapłacić za te wszystkie nowości. Cóż, odpowiedzi poznamy, gdy produkty trafią do sprzedaży, a to już niedługo.