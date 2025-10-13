Plus zaskakuje zasięgiem. Ma internet stacjonarny tam, gdzie inni się poddali

Podsumowanie artykułu . . .

Szybki światłowód od Plusa w świetnej ofercie

Sam zasięg to jedno, ale równie ważna jest oferta. Plus mocno promuje łączenie usług, co ma być nie tylko prostsze dla klienta, ale i bardzo atrakcyjne cenowo – działa tu zasada „Im więcej, tym taniej”. System łączenia abonamentu komórkowego, internetu mobilnego, światłowodu czy telewizji ma być maksymalnie elastyczny.

Przyjrzyjmy się konkretom. Plus uprościł swoje pakiety do poziomów M i L.

Pakiet M za 80 zł miesięcznie (po rabatach):

Decydując się na dwie wybrane usługi M, zapłacimy tylko miesięcznie. Można to skonfigurować na przykład tak:

Szybki światłowód domowy (prędkość do 600 Mb/s).

Abonament głosowy z dużym pakietem danych (180 GB).

lub Telewizja z pakietem do 85 kanałów, serwisem Polsat Box Go oraz pakietem Cinemax w promocji.

Ulepszenie do pakietu L za jedyne 30 zł dodatkowo

Największą zaletą jest możliwość „powiększenia” dowolnej usługi M do wersji L za jedyne miesięcznie więcej. Dzięki temu za niewielką dopłatą zyskujemy naprawdę mocne parametry:

Światłowód ze zwiększeniem prędkości do 1 Gb/s.

Abonament głosowy z Internetem Bez Limitu.

Telewizja z aż 142 kanałami i pakietami premium w promocji: Cinemax, Polsat Sport Premium i Eleven Sports.

Co ważne, z tych atrakcyjnych cen i pakietów mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci. Ci drudzy mogą skorzystać z promocji w dowolnym momencie trwania obecnej umowy, co jest miłym ukłonem w stronę lojalności.

Rozrywka na wyciągnięcie ręki w Plusie. HBO Max, Disney+ i Apple One

Plus nie chce być tylko dostawcą łącza. Stawia też na najbogatszą i najbardziej różnorodną rozrywkę na rynku, integrując w swojej ofercie największych gigantów streamingu. Klienci mogą łatwo dodać do swojego pakietu dostęp do: Disney+, SkyShowtime, HBO Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium.

Opcje cenowe są elastyczne:

Dostęp do 2 z 5 powyższych platform to koszt 30 zł/mies.

Dostęp do 4 z 5 platform to koszt 60 zł/mies.

Najciekawszą rynkową propozycją, która wyróżnia Plusa, jest ekskluzywny dostęp do pakietu Apple One w ramach abonamentu. Apple One to jeden pakiet, który obejmuje Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud+. Ceny dla klientów indywidualnych zaczynają się od 100 zł/mies., a dla rodzin od 115 zł/mies. (po rabatach) w połączeniu z abonamentem Plus. To jedyna taka opcja na polskim rynku, co stanowi potężną zaletę dla fanów ekosystemu Apple.