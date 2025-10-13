powrót

Plus zaskakuje zasięgiem. Ma internet stacjonarny tam, gdzie inni się poddali

Joanna Marteklas
13.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
W dzisiejszych czasach szybkie łącze to podstawa. Niezależnie od tego, czy oglądasz seriale w 4K, prowadzisz zdalne wideokonferencje, czy po prostu jesteś zapalonym graczem online – liczy się stabilność i prędkość. Operatorzy prześcigają się w chwaleniu swoimi prędkościami, ale Plus postanowił postawić na nieco inną kartę, ogłaszając, że ma w tej chwili największy zasięg internetu stacjonarnego w Polsce. To ambitna deklaracja. W praktyce oznacza to, że ich światłowód jest dostępny w ponad 11 milionach domów i mieszkań – i to nie tylko w centrach największych miast, ale także w mniejszych miejscowościach. Z możliwości super szybkiego internetu domowego Plusa (do 1 Gb/s) może korzystać już blisko 23 miliony osób. To duża liczba, która sugeruje, że Plus celuje w to, by stać się numerem jeden, jeśli chodzi o dostępność.
Szybki światłowód od Plusa w świetnej ofercie

Sam zasięg to jedno, ale równie ważna jest oferta. Plus mocno promuje łączenie usług, co ma być nie tylko prostsze dla klienta, ale i bardzo atrakcyjne cenowo – działa tu zasada „Im więcej, tym taniej”. System łączenia abonamentu komórkowego, internetu mobilnego, światłowodu czy telewizji ma być maksymalnie elastyczny.

Przyjrzyjmy się konkretom. Plus uprościł swoje pakiety do poziomów M i L.

Pakiet M za 80 zł miesięcznie (po rabatach):

Decydując się na dwie wybrane usługi M, zapłacimy tylko miesięcznie. Można to skonfigurować na przykład tak:

  • Szybki światłowód domowy (prędkość do 600 Mb/s).
  • Abonament głosowy z dużym pakietem danych (180 GB).
  • lub Telewizja z pakietem do 85 kanałów, serwisem Polsat Box Go oraz pakietem Cinemax w promocji.

Ulepszenie do pakietu L za jedyne 30 zł dodatkowo

Największą zaletą jest możliwość „powiększenia” dowolnej usługi M do wersji L za jedyne miesięcznie więcej. Dzięki temu za niewielką dopłatą zyskujemy naprawdę mocne parametry:

  • Światłowód ze zwiększeniem prędkości do 1 Gb/s.
  • Abonament głosowy z Internetem Bez Limitu.
  • Telewizja z aż 142 kanałami i pakietami premium w promocji: Cinemax, Polsat Sport Premium i Eleven Sports.

Co ważne, z tych atrakcyjnych cen i pakietów mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci. Ci drudzy mogą skorzystać z promocji w dowolnym momencie trwania obecnej umowy, co jest miłym ukłonem w stronę lojalności.

Rozrywka na wyciągnięcie ręki w Plusie. HBO Max, Disney+ i Apple One

Plus nie chce być tylko dostawcą łącza. Stawia też na najbogatszą i najbardziej różnorodną rozrywkę na rynku, integrując w swojej ofercie największych gigantów streamingu. Klienci mogą łatwo dodać do swojego pakietu dostęp do: Disney+, SkyShowtime, HBO Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium.

Opcje cenowe są elastyczne:

  • Dostęp do 2 z 5 powyższych platform to koszt 30 zł/mies.
  • Dostęp do 4 z 5 platform to koszt 60 zł/mies.

Najciekawszą rynkową propozycją, która wyróżnia Plusa, jest ekskluzywny dostęp do pakietu Apple One w ramach abonamentu. Apple One to jeden pakiet, który obejmuje Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud+. Ceny dla klientów indywidualnych zaczynają się od 100 zł/mies., a dla rodzin od 115 zł/mies. (po rabatach) w połączeniu z abonamentem Plus. To jedyna taka opcja na polskim rynku, co stanowi potężną zaletę dla fanów ekosystemu Apple.

