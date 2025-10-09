PocketBook Era Color Fashion Edition. Wyjątkowe czytniki stworzone wspólnie z DKNY i Karlem Lagerfeldem

Podsumowanie artykułu . . .

Czy czytnik e-booków może być modny? PocketBook sądzi, że tak

Producent przygotował dwie wersje specjalne, każda z unikalnym charakterem. Pierwszy komplet łączy urządzenie w odcieniu przydymionego beżu z etui marki DKNY, ozdobionym charakterystycznym pasiastym wzorem. Druga propozycja prezentuje się jeszcze bardziej ekstrawagancko – miedziany czytnik w kolorze sunset copper został bowiem połączony z minimalistyczną okładką Karl Lagerfeld Black, ozdobioną metalową przypinką i sygnaturą projektanta. Oba akcesoria wykonano z materiałów przyjaznych środowisku. Wielką uwagę poświęcono nawet takim detalom jak zatrzaski, które ukryto pod zdejmowaną płytą na tylnej obudowie, by nie zaburzały estetyki całości.

W środku mamy natomiast klasyczny czytnik PocketBook Era Color z 7-calowym ekranem E Ink Kaleido 3 wyświetlającym do 4096 kolorów. Specyfikacja obejmuje 32 GB pamięci wewnętrznej, łączność Wi-Fi i Bluetooth oraz obsługę popularnych formatów plików. Nie przewidziano niestety zestawów zawierających czytnik z tradycyjnym ekranem monochromatycznym.

Zestawy Fashion Edition kosztują 1199 zł i dostępne są wyłącznie w kompletnej konfiguracji. Nie ma możliwości dokupienia samych etui do posiadanego urządzenia. Standardowy PocketBook Era Color bez designerskiej okładki kosztuje obecnie 989 zł, co daje różnicę 210 zł – niby sporo, ale firmowe akcesoria, do tego w limitowanych edycjach nigdy tanie nie były, więc kwota za całość wydaje się jak najbardziej do przyjęcia.

Warto wspomnieć o trwającej promocji z okazji Światowego Dnia Wzroku, gdzie do podstawowego modelu można dokupić standardowe etui za symboliczną złotówkę. To interesująca alternatywa dla osób przedkładających funkcjonalność ponad ekskluzywny design.

PocketBook Era Color Fashion Edition to pierwszy sygnał, że i w czytnikach da się inaczej – w przypadku smartfonów limitowane edycje przygotowywane w porozumieniu z dużymi markami nie budzą przecież żadnego zdziwienia, choć nie można powiedzieć, by były częste. A skoro tak, to dlaczego czytnik ma być tylko szarym przedmiotem?