Realme GT8 Pro debiutuje z wymienną wyspą aparatów

Chwyć śrubokręt i zmień wyspę w GT8 Pro

Realme GT8 Pro jest pierwszym smartfonem, w którym pojawia się możliwość wymiany wyspy aparatów – oczywiście nie całej, gdyż właściwy moduł zawierający optykę jest zamontowany na stałe – wymienić można ramkę go otaczającą. Montaż opiera się na połączeniu magnetycznym oraz dwóch śrubach typu torx, jest zatem bardzo szybki i łatwy w montażu i demontażu, zapewnia też odpowiednio pewne połączenie. Producent zapowiada różnorodne wzory, począwszy od klasycznych po awangardowe – można upodobnić wyspę np. do głowy robota, albo zamienić ją z okrągłej w kwadratową. Najciekawszy aspekt to jednak możliwość tworzenia własnych projektów, Realme udostępnia bowiem pliki 3D w standardzie 3mf i organizuje we współpracy z platformą MakerWorld konkurs na najbardziej kreatywne rozwinięcie pomysłu.

Nie tylko forma, ale i treść, czyli wchodzi Ricoh, cały na biało

Aparaty w GT8 Pro są owocem współpracy Realme oraz Ricoha, a wzorem stał się tu aparat Ricoh GR. Główny aparat 50 Mpix ma sensor 1/1,56″ oraz obiektyw f/1.8 wyposażony w powłoki antyodblaskowe Ricoha, dostrojony przez japońskiego producenta. Aparat oferuje predefiniowane ogniskowe właściwe dla fotografii ulicznej GR, profile kolorystyczne znane z serii GR takie jak Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard i Monochrome – i to one mogą stanowić o atrakcyjności tej współpracy.

Podsystem fotograficzny uzupełniają: teleobiektyw 200 Mpix z sensorem 1/1,56″ i stabilizowanym obiektywem z 3-krotnym zoomem optycznym f/2.6, oraz ultraszerokokątny 50 Mpix f/2 o kącie widzenia 116°.

W środku mamy specyfikację właściwą dla flagowca

Pod względem technicznym GT8 Pro nie odbiega od flagowców konkurencji. Snapdragon Elite Gen 5 Extreme Edition, do 16 GB RAM i 1 TB pamięci to specyfikacja, która powinna sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Główny SoC wspomagany jest przez dodatkowy chip graficzny Realme R1 – jestem bardzo ciekawy, jaki będzie jego wpływ na sprawność działania smartfonu. Za wyświetlanie obrazu odpowiada panel AMOLED QHD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością do 2000 nitów, która może sięgnąć nawet 4000 nitów w szczycie.

Wydajne wnętrze oznacza, że i zasilanie musi spełniać odpowiednie standardy. Realme GT8 Pro ma dwa ogniwa Si/C o łącznej pojemności 7000 mAh, które można ładować przewodowo mocą 120 W i bezprzewodowo 50 W. Upchnięto je w obudowę o grubości 8,2 mm, spełniającą standardy IP66, IP68 i IP69.

Ceny w Chinach zaczynają się od 3999 juanów (około 562 dolarów) za wersję 12 GB/256 GB, sięgając 5199 juanów (około 730 dolarów) za topowy model. Nie wiadomo niestety nic o terminie polskiej premiery ani o cenach.