Fourier GR-3 to pierwszy robot, którego przytulisz

GR-3, najnowszy model z serii GRx, został zaprojektowany jako pierwszy prawdziwy “Care-bot” – robot, który potrafi okazywać empatię i życzliwość. Jego prezentacja wyznacza nowy kierunek w rozwoju robotyki humanoidalnej, odchodząc od czysto utylitarnego podejścia na rzecz maszyn budujących relacje.

Robot z emocjami

To, co wyróżnia GR-3, to nie tylko zaawansowane możliwości techniczne, ale przede wszystkim zdolność do emocjonalnego reagowania. Robot mierzy 165 cm wzrostu i waży 71 kg, co zbliża go do proporcji przeciętnego człowieka. Dzięki 55 stopniom swobody jego ruchy są płynne i naturalne. GR-3 nie tylko wykonuje polecenia, ale aktywnie uczestniczy w interakcjach społecznych, oferując zarówno praktyczne wsparcie, jak i emocjonalny komfort.

Seria GRx przeszła znaczącą transformację. Podczas gdy wcześniejsze modele GR-1 i GR-2 tworzono z myślą o zastosowaniach przemysłowych i badawczych, GR-3 został zaprojektowany dla środowisk domowych i społecznych. Ta zmiana odzwierciedla szerszy trend w robotyce – stopniowe przejście od maszyn czysto użytkowych towarzyszy życia codziennego. Nowy model łączy w sobie funkcje asystenta, opiekuna i kompana, dostosowując się do potrzeb różnych użytkowników. To ambitne założenie, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm co do realnych możliwości technologii w zakresie prawdziwej empatii.

Sercem systemu GR-3 jest autorska platforma Full-Perception, która łączy przetwarzanie obrazu, dźwięku i dotyku w czasie rzeczywistym. To właśnie ten system pozwala robotowi interpretować ludzkie emocje i odpowiednio na nie reagować. Robot dysponuje 31 czujnikami ciśnienia rozmieszczonymi na całym ciele, które wykrywają dotyk i umożliwiają naturalne reakcje. Gdy ktoś dotyka GR-3, ten odpowiada mrugnięciem, śledzeniem wzrokiem lub innymi gestami wyrażającymi emocje. System kamer RGB ze światłem strukturalnym zapewnia niezawodne rozpoznawanie twarzy i śledzenie ruchu, utrzymując użytkowników w polu widzenia. Czteromikrofonowa matryca pozwala na wszechkierunkową aktywację głosową z eliminacją echa i precyzyjną lokalizacją źródła dźwięku.

Fourier GR-3 to pierwszy przedstawiciel grupy robotów empatycznych?

Wygląd GR-3 celowo odbiega od industrialnej estetyki typowej dla robotów. Miękka powłoka zewnętrzna, amortyzowane powierzchnie i materiały inspirowane tapicerką samochodową tworzą przyjazną, dostępną prezencję. To ważny aspekt, ponieważ wygląd robota znacząco wpływa na komfort interakcji z człowiekiem.

System wymiennych akumulatorów zapewnia nieprzerwaną pracę przez całą dobę bez konieczności wyłączania urządzenia podczas ładowania. Inteligentne zarządzanie energią optymalizuje zużycie prądu w zależności od wykonywanych zadań. GR-3 oferuje różne tryby ruchu dopasowane do sytuacji – od standardowego chodu, przez bieg, po energooszczędny “tryb zmęczenia” i dynamiczny “sprężysty chód”.

Fourier GR-3 przyda się także w zadaniach domowych

Możliwości zastosowania GR-3 są szerokie i zaskakująco dopracowane. W roli asystenta kuratorów sztuki robot wykorzystuje swoją pamięć ejdetyczną do zapamiętywania szczegółów każdego dzieła w muzeum. Jego wielojęzyczne umiejętności komunikacyjne pozwalają na oprowadzanie gości w różnych językach. W środowisku domowym GR-3 może służyć jako pomoc dla zapracowanych rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Robot pamięta codzienne harmonogramy, przypomina o ważnych zadaniach i oferuje praktyczne wsparcie. Dla seniorów i dzieci GR-3 pełni rolę społecznego towarzysza, zapewniając nie tylko funkcjonalną pomoc, ale także emocjonalne połączenie. Robot reaguje na gesty, macha na powitanie i naśladuje ludzką lokomocję w sposób budzący zaufanie.

Czy potrzebujemy właśnie takich robotów?

GR-3 funkcjonuje jako platforma inteligencji wcielonej, wspierając szeroki zakres algorytmów i aplikacji tworzonych przez strony trzecie. Architektura klient-serwer ułatwia programistom, inżynierom automatyki i developerom sztucznej inteligencji szybkie rozpoczęcie pracy i dostosowanie funkcji do konkretnych potrzeb.

Fourier Robotics współpracuje z czołowymi instytutami badawczymi, w tym ETH Zurich, Carnegie Mellon University, Simon Fraser University i Tsinghua University. Firma planuje wprowadzenie interfejsów programistycznych (API) do interakcji, co jeszcze bardziej obniży barierę wejścia i umożliwi tworzenie bardziej spersonalizowanych, emocjonalnie responsywnych aplikacji.

GR-3 reprezentuje fascynujący krok naprzód w robotyce, ale warto pamiętać o wyzwaniach stojących przed tą technologią. Prawdziwa empatia maszyn wciąż pozostaje w sferze aspiracji, a nie możliwości. Chociaż GR-3 potrafi symulować emocjonalne reakcje, czy naprawdę jest zdolny do autentycznego współodczuwania? Kwestie etyczne i prywatności również wymagają głębszego namysłu. Robot gromadzący dane o emocjach i zachowaniach użytkowników musi zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i przejrzystości.