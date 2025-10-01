Samsung ma dla Ciebie Exynosa 2600. Cieszysz się, prawda?

Podsumowanie artykułu . . .

Exynos 2600 w technologii 2 nm, mimo problemów z procesem

Exynos 2600 to pierwszy na świecie mobilny układ SoC wykonany w procesie 2 nm, z którym jeszcze do niedawna Samsung miał poważny problem. Aktualny uzysk produkcyjny utrzymuje się w okolicach 50%, co oznacza, że jedynie połowa wytworzonych układów spełnia wymagania jakościowe, ale to i tak znacząca poprawa, w porównaniu z 30% na początku 2025 roku. Taki uzysk z pewnością przełoży się na cenę i dostępność układów, jednak mimo to Samsung zdecydował się jednak na nowy proces i wyprzedził w ten sposób konkurencję – zarówno MediaTek Dimensity 9500, jak i Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wciąż bazują bowiem na technologii 3 nm.

Użyty do produkcji Exynosa 2600 proces nazwany został SF2 i jest oparty na technologii Gate-All-Around trzeciej generacji. W porównaniu z poprzednią generacją SF3 nowa technologia zapewnia 12% wzrost wydajności i 25% poprawę efektywności energetycznej. Proces wytwórczy ruszył pod koniec września 2025 roku, a zakończenie etapu front-end zaplanowano na przełom października i listopada – jeśli Samsungowi uda się dotrzymać harmonogramu, to zapewni sobie gotowość układu na premierę serii Galaxy S26 na początku 2026 roku.

Czytaj też: Samsung zmienia design. Galaxy S26 Ultra pozuje z nową wyspą aparatu

Nowy chip na razie tylko dla Galaxy S26 Pro

Ograniczona produkcja oznacza ograniczoną dostępność, a ograniczona dostępność, że Exynos 2600 znajdzie się wyłącznie w modelu Galaxy S26 Pro sprzedawanym w Europie i Korei Południowe. Pozostałe modele serii będą wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon, podobnie jak S26 Pro na innych rynkach. To dość znaczące zawężenie w stosunku do wcześniejszych spekulacji, wg. których także S26 Edge miał pracować na nowym Exynosie. Oczywiście jeśli Samsung zdoła znacząco poprawić wydajność produkcyjną przed premierą Galaxy S26, plany mogą ulec modyfikacjom, firma ma jeszcze parę miesięcy na optymalizację procesu i potencjalne rozszerzenie zastosowania Exynosa 2600 na kolejne rynki lub modele.

Exynosowi 2600 musi się udać, by Samsung Foundry złapał oddech

Samsung bardzo liczy na sukces Exynosa 2600 i nie bez powodu – to kluczowy projekt dla działu Samsung Foundry, który walczy o pozycję na rynku najbardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych – na którym TSMC utrzymuje oid dłuższego czasu quasi-monopol. Dla powodzenia projektu Samsung MUSI mieć zamówienia i agresywnie o nie walczy – Tesla zawarła już kontrakt wart 16,5 miliarda dolarów na produkcję układów AI6 w technologii SF2P. Inne przedsiębiorstwa, w tym japońskie Preferred Networks, Ambarella i ADTechnology, również rozwijają układy w odlewni Samsunga. Masowa produkcja Exynosa 2600 stanowi zatem praktyczny test nowej technologii i reality check dla ambicji Samsunga w segmencie zaawansowanych półprzewodników. I doprawdy, lepiej dla wszystkich, by się Samsungowi udało.