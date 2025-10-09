Sennheiser HDB 630 oferuje wysokiej jakości dźwięk bez kabli

Podsumowanie artykułu . . .

Sennheiser HDB 630 zagra lepiej nawet na iPhone

Sercem słuchawek Sennheiser HDB 630 są autorskie 42-milimetrowe przetworniki dynamiczne wytwarzane w irlandzkim zakładzie w Tullamore. Zamknięta konstrukcja nauszna bazuje na sprawdzonym projekcie mechanicznym Momentum 4 Wireless, jednak zestrojenie brzmienia jest zdecydowanie bliższe urządzeniom przewodowym z rodziny HD. Uniwersalny charakter słuchawek podkreśla i to, że mogą one pracować także przewodowo, zarówno w trybie analogowym za pośrednictwem standardowego gniazda jack 3,5 mm, jak i cyfrowo przez USB-C z próbkowaniem 24 bit / 96 kHz.

Łączność bezprzewodowa wykorzystuje kodek aptX Adaptive, a by użytkownicy iPhone’ów nie byli skazani na dźwięk niższej jakości, częścią zestawu jest także dongle BTD 700, który pozwala na przesyłanie dźwięku z użyciem kodeków aptX Adaptive, a nawet aptX Lossless (czego jednak HDB 630 już nie obsługują) także z urządzeń Apple (.

Słuchawkom oczywiście towarzyszy oprogramowanie, pozwalające na daleko idącą regulację dźwięku. Służy do tego aplikacja Smart Control Plus, która oferuje narzędzia typowe dla sprzętu studyjnego, w tym w pełni parametryczny korektor graficzny. Ustawienia zapisywane są bezpośrednio w słuchawkach, a nie na urządzeniu, zatem raz dostrojone słuchawki zachowają brzmienie niezależnie od źródła.

Ciekawostką jest funkcja Crossfeed, inspirowana flagowymi słuchawkami HE 1, która delikatnie miesza kanały lewy i prawy, symulując odsłuch na kolumnach. To rozwiązanie zwiększające naturalność brzmienia, większość masterów powstaje bowiem z myślą o odsłuchu na głośnikach, a nie słuchawkach. Wyjątkiem są ścieżki binaural, przy których odsłuchach należy crossfeed bezwzględnie wyłączyć.

Standardowe funkcje premium obejmują także adaptacyjną redukcję hałasu ANC, tryb transparentny oraz automatyczne wykrywanie zdjęcia słuchawek z głowy. Komfort użytkowania zapewniają miękkie nauszniki z japońskiej skóry proteinowej IDEATEX.

Słuchawki nie należą do tanich – Sennheiser wycenił HDB 630 na 2149 zł. Sprzedaż na polskim rynku rozpocznie się 21 października.