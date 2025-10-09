powrót

Sennheiser HDB 630 oferuje wysokiej jakości dźwięk bez kabli

Andrzej Libiszewski
09.10.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Najwyższa jakość dźwięku jest od lat domeną słuchawek przewodowych i nie zanosi się, by nastąpiły tu szybko zmiany. Postęp techniki i rozwój kodeków bezprzewodowych pozwala jednak coraz częściej konstruować urządzenia bezprzewodowe, które nie ustępują zbytnio pod tym względem modelom przewodowym. Do tej kategorii należy najnowsza propozycja firmy Sennheiser: model HDB 630.
Sennheiser HDB 630 zagra lepiej nawet na iPhone

Sercem słuchawek Sennheiser HDB 630 są autorskie 42-milimetrowe przetworniki dynamiczne wytwarzane w irlandzkim zakładzie w Tullamore. Zamknięta konstrukcja nauszna bazuje na sprawdzonym projekcie mechanicznym Momentum 4 Wireless, jednak zestrojenie brzmienia jest zdecydowanie bliższe urządzeniom przewodowym z rodziny HD. Uniwersalny charakter słuchawek podkreśla i to, że mogą one pracować także przewodowo, zarówno w trybie analogowym za pośrednictwem standardowego gniazda jack 3,5 mm, jak i cyfrowo przez USB-C z próbkowaniem 24 bit / 96 kHz.

HDB 630

Łączność bezprzewodowa wykorzystuje kodek aptX Adaptive, a by użytkownicy iPhone’ów nie byli skazani na dźwięk niższej jakości, częścią zestawu jest także dongle BTD 700, który pozwala na przesyłanie dźwięku z użyciem kodeków aptX Adaptive, a nawet aptX Lossless (czego jednak HDB 630 już nie obsługują) także z urządzeń Apple (.

Słuchawkom oczywiście towarzyszy oprogramowanie, pozwalające na daleko idącą regulację dźwięku. Służy do tego aplikacja Smart Control Plus, która oferuje narzędzia typowe dla sprzętu studyjnego, w tym w pełni parametryczny korektor graficzny. Ustawienia zapisywane są bezpośrednio w słuchawkach, a nie na urządzeniu, zatem raz dostrojone słuchawki zachowają brzmienie niezależnie od źródła.

Ciekawostką jest funkcja Crossfeed, inspirowana flagowymi słuchawkami HE 1, która delikatnie miesza kanały lewy i prawy, symulując odsłuch na kolumnach. To rozwiązanie zwiększające naturalność brzmienia, większość masterów powstaje bowiem z myślą o odsłuchu na głośnikach, a nie słuchawkach. Wyjątkiem są ścieżki binaural, przy których odsłuchach należy crossfeed bezwzględnie wyłączyć.

HDB 630
HDB 630
HDB 630

Standardowe funkcje premium obejmują także adaptacyjną redukcję hałasu ANC, tryb transparentny oraz automatyczne wykrywanie zdjęcia słuchawek z głowy. Komfort użytkowania zapewniają miękkie nauszniki z japońskiej skóry proteinowej IDEATEX.

Słuchawki nie należą do tanich – Sennheiser wycenił HDB 630 na 2149 zł. Sprzedaż na polskim rynku rozpocznie się 21 października.

