Seria Garmin D2 wchodzi na nowy poziom. Dwa nowe zegarki dla pilotów, które mogą więcej niż myślisz

Dwa modele, jedna wizja — lotnictwo, AI i codzienne życie

Choć oba modele – D2 Air X15 i D2 Mach 2 – wyglądają inaczej i są skierowane do nieco innych portfeli, łączy je wspólna wizja: cyfrowy asystent lotniczy na nadgarstku. Do tego mają też kilka innych wspólnych cech:

Wyświetlacze AMOLED — oba modele mają jasne i wyraźne ekrany dotykowe, które są kluczowe podczas lotu i podnoszą komfort codziennego użytkowania.

PlaneSync — to jedna z najważniejszych nowości. Jeśli Twój samolot jest wyposażony w technologię Garmin PlaneSync, możesz zdalnie monitorować jego „pulpit” z zegarka. Obejmuje to sprawdzanie poziomu paliwa, stanu elektryki, aktualności bazy danych i lokalizacji samolotu.

Głosowe komendy i notatki — zegarki oferują wbudowane głośniki i mikrofony, umożliwiając wydawanie komend głosowych w stylu „rozpocznij lot” lub „pokaż pogodę lotniczą”. Możesz też nagrywać geo-referencyjne notatki głosowe w trakcie lotu, by szybko zanotować ważną informację i oznaczyć ją lokalizacją.

Raporty poranne — każdego ranka otrzymasz raport, który łączy prognozę pogody na dany dzień, METAR z wybranego lotniska oraz spersonalizowane podsumowanie zdrowia (analizujące sen i aktywność).

Komunikacja satelitarna — dzięki aplikacji Garmin Messenger, możesz wysyłać i odbierać dwukierunkowe wiadomości tekstowe z nadgarstka, łącząc się ze zgodnymi urządzeniami komunikacji satelitarnej.

Funkcje zdrowotne — pełen pakiet monitorowania, w tym ECG, Body Battery, stan HRV, śledzenie snu, tętna, SpO₂ (natlenienie krwi) i sugestie dotyczące jet lagu.

Garmin D2 Air X15

Garmin D2 Air X15 jest modelem bardziej dostępnym cenowo (649,99 dolarów) i bardziej kompaktowym (45 mm). Choć ma ekran AMOLED chroniony szkłem Gorilla Glass 3, to zaskakuje dodatkową funkcją, która wcześniej była zarezerwowana dla droższych modeli: wbudowaną latarką LED. Latarka oferuje zarówno światło białe, jak i czerwone – z trybem Red Shift, który jest przyjazny dla widzenia nocnego. Zegarek ma też unikatową funkcję dynamicznej zmiany koloru tarczy, która dopasowuje się do warunków METAR na wybranym lotnisku. Jego bateria wytrzyma do 10 dni w trybie smartwatcha.

Garmin D2 Mach 2

D2 Mach 2 to flagowiec, który oferuje znacznie wyższą trwałość i zaawansowane mapowanie. Występuje w dwóch rozmiarach (47 mm za 1349,99 dolarów i 51 mm za 1499,99 dolarów). Jeśli chodzi o konstrukcję, to zamiast Gorilla Glass, ekran AMOLED chroni szafirowe szkło, a zegarek ma tytanowy pierścień i szczelne przyciski z metalową osłoną sensora. Większy model (51 mm) ma bransoletę tytanową pokrytą DLC (Diamond-like carbon) dla maksymalnej wytrzymałości.

Mach 2 oferuje użytkownikom najbardziej szczegółowe mapy lotnicze w ofercie Garmina na zegarku. Obejmują one szczegółową topografię, cieniowanie terenu, granice przestrzeni powietrznej oznaczone kolorami, a także punkty użytkownika, przecięcia i VOR-y. Pilot może przybliżać pasy startowe, by uzyskać pomoc w pozycjonowaniu. Zegarek pozwala też na ustawienie osobistych minimów pogodowych (np. dla prędkości wiatru czy pułapu chmur). Gdy warunki na pobliskim lotnisku przekroczą te minima, tarcza zegarka automatycznie staje się pomarańczowa, co jest natychmiastowym i wizualnym ostrzeżeniem. Na koniec bateria – Mach 2 ma żywotność do 26 dni w trybie smartwatcha (i do 58 godzin z aktywnym GPS i SpO₂).

Garmin z dwoma nowymi modelami D2 Mach 2 i D2 Air X15 udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem w segmencie awiator-smartwatchy. Od głębokiej integracji PlaneSync po inteligentne funkcje zdrowotne, te zegarki są czymś więcej niż tylko ładnymi gadżetami. D2 Air X15 to świetna opcja dla osób szukających solidnego lotniczego zegarka z latarką w bardziej przystępnej cenie, natomiast D2 Mach 2 to bezkompromisowy flagowiec z szafirowym szkłem, tytanem i najbardziej zaawansowanymi mapami. Jeśli latasz, te urządzenia to Twój nowy niezbędnik.