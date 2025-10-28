Twój osobisty trener w kieszeni. Gemini wkracza do Fitbit Coach

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy Fitbit Coach to nie tylko kolejna funkcja, ale element gruntownie przeprojektowanej aplikacji Fitbit

Choć wciąż mamy tu kartę „Today” z konfigurowalnymi metrykami na górze, jej design jest bardziej kompaktowy, a pozostała część strony głównej wypełniona jest kontekstowymi sugestiami w formie szczegółowych kart. Centralnym punktem nowego doświadczenia jest „Ask Coach”, dostępny w każdej chwili za pomocą pływającego przycisku. To proste okno czatu z historią rozmów, gdzie możesz zadawać pytania lub wprowadzać dane. Co ważne, wszelkie wprowadzone informacje są zapisywane, a Coach może generować wizualizacje i wykresy, by lepiej przedstawić dane.

To, co jest kluczowe, to fakt, że na początku nie wszystkie istniejące funkcje trafiły do wersji podglądowej. Brakuje m.in. logowania odżywiania, nawodnienia, zdrowia menstruacyjnego, Stress Management Score, a także zaawansowanych metryk biegowych dla Pixel Watch 3/4. Google udostępniło jednak łatwą możliwość przełączania się między nowym a starym interfejsem z menu konta, co pozwala na płynne testowanie i zbieranie informacji zwrotnych. Warto zgłaszać uwagi, bo finalna wersja ma pojawić się w pełni w przyszłym roku.

Trzy role AI — trener, ekspert snu i doradca zdrowia

AI w Fitbit Coach pełni trzy główne, wyspecjalizowane role, łącząc różne punkty danych, by dawać spersonalizowane i kontekstowe porady:

1. Trener fitness

Na karcie „Fitness” Coach pomaga stworzyć spersonalizowany plan ćwiczeń. Proces rozpoczyna się od krótkiej, 5-10 minutowej rozmowy tekstowej (lub głosowej) o naszych celach, preferencjach i dostępnym sprzęcie. Im więcej szczegółów podamy, tym lepiej AI dostosuje plan. Sugerowane treningi aktualizują się na podstawie danych z naszego życia: jak mija nam tydzień, czy mamy kontuzję, a nawet czy zostaliśmy dłużej w pracy. Możemy prosić o zmiany w każdej chwili.

2. Ekspert snu

Karta „Sen” wykorzystuje ulepszone i dokładniejsze algorytmy do analizy snu i jego faz. Coach zapewnia codzienne spostrzeżenia i identyfikuje wzorce, by pomóc nam się wysypiać. W przyszłości ma pojawić się funkcja „sleep need”, która wskaże nasz dług snu i ile dodatkowego czasu potrzebujemy na regenerację. Dzięki zadawaniu pytań, takich jak: „Dlaczego obudziłem się dziś zmęczony?” czy „Co mogę zrobić, by mieć więcej snu głębokiego?” będziemy mogli wysypiać się lepiej. System może również porównywać nasze dane snu z innymi użytkownikami o podobnym profilu.

3. Doradca zdrowia i wellness

Karta „Zdrowie” to miejsce, gdzie znajdziesz siatkę Vitals (wcześniej metryka zdrowia): Tętno spoczynkowe, Zmienność rytmu serca (HRV), Odchylenia temperatury skóry i Tlen we krwi (SpO2). AI tu także służy pomocą, odpowiadając na szereg pytań. Jedną z bardziej innowacyjnych funkcji jest pomoc w przygotowaniu do wizyt lekarskich. Możemy zapytać system: „Mam coroczną kontrolę, jakie dobre pytania zadać mojemu lekarzowi?” AI przeanalizuje nasze dane zdrowotne i zasugeruje istotne kwestie do omówienia ze specjalistą.

Fitbit Coach zasilany przez Gemini to bez wątpienia najbardziej ambitny projekt Google w dziedzinie zdrowia osobistego

Dzięki tej integracji, aplikacja przestaje być tylko rejestratorem danych, a staje się proaktywnym, inteligentnym doradcą. Możliwość tworzenia spersonalizowanych planów treningowych, głęboka analiza snu i możliwość konsultacji pytań zdrowotnych to dopiero początek. Choć wersja Public Preview w USA jest jeszcze niekompletna, Google dotrzymuje obietnicy, a my możemy spodziewać się regularnych ulepszeń na podstawie opinii użytkowników. Jeśli zdrowie to dla Ciebie priorytet, a masz subskrypcję Premium, przygotuj się – Twoja podróż do lepszego samopoczucia właśnie stała się znacznie bardziej inteligentna.