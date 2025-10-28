powrót

Twój osobisty trener w kieszeni. Gemini wkracza do Fitbit Coach

Joanna Marteklas
28.10.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Nadszedł moment, na który czekaliśmy od zapowiedzi podczas premiery Pixel Watch 4 w sierpniu – Google rozpoczyna publiczny podgląd Fitbit Coach. To nie jest zwykła aktualizacja aplikacji; to integracja mocy AI i modeli Gemini, która ma za zadanie dać każdemu użytkownikowi osobistego trenera zdrowia – takiego, jakiego mają profesjonalni sportowcy. Wyobraź sobie kogoś, kto pełni funkcję eksperta od snu, doradcy wellness i trenera fitness w jednym, a wszystko to dostępne na wyciągnięcie ręki. Jeśli masz subskrypcję Fitbit Premium i nowoczesny smartwatch Fitbit, tracker lub Pixel Watch, ta rewolucja lada moment trafi na Twojego Androida (użytkownicy iOS muszą jeszcze chwilę poczekać).
Nowy Fitbit Coach to nie tylko kolejna funkcja, ale element gruntownie przeprojektowanej aplikacji Fitbit

Choć wciąż mamy tu kartę „Today” z konfigurowalnymi metrykami na górze, jej design jest bardziej kompaktowy, a pozostała część strony głównej wypełniona jest kontekstowymi sugestiami w formie szczegółowych kart. Centralnym punktem nowego doświadczenia jest „Ask Coach”, dostępny w każdej chwili za pomocą pływającego przycisku. To proste okno czatu z historią rozmów, gdzie możesz zadawać pytania lub wprowadzać dane. Co ważne, wszelkie wprowadzone informacje są zapisywane, a Coach może generować wizualizacje i wykresy, by lepiej przedstawić dane.

To, co jest kluczowe, to fakt, że na początku nie wszystkie istniejące funkcje trafiły do wersji podglądowej. Brakuje m.in. logowania odżywiania, nawodnienia, zdrowia menstruacyjnego, Stress Management Score, a także zaawansowanych metryk biegowych dla Pixel Watch 3/4. Google udostępniło jednak łatwą możliwość przełączania się między nowym a starym interfejsem z menu konta, co pozwala na płynne testowanie i zbieranie informacji zwrotnych. Warto zgłaszać uwagi, bo finalna wersja ma pojawić się w pełni w przyszłym roku.

Źródło: 9to5google

Trzy role AI — trener, ekspert snu i doradca zdrowia

AI w Fitbit Coach pełni trzy główne, wyspecjalizowane role, łącząc różne punkty danych, by dawać spersonalizowane i kontekstowe porady:

1. Trener fitness

Źródło: 9to5google

Na karcie „Fitness” Coach pomaga stworzyć spersonalizowany plan ćwiczeń. Proces rozpoczyna się od krótkiej, 5-10 minutowej rozmowy tekstowej (lub głosowej) o naszych celach, preferencjach i dostępnym sprzęcie. Im więcej szczegółów podamy, tym lepiej AI dostosuje plan. Sugerowane treningi aktualizują się na podstawie danych z naszego życia: jak mija nam tydzień, czy mamy kontuzję, a nawet czy zostaliśmy dłużej w pracy. Możemy prosić o zmiany w każdej chwili.

2. Ekspert snu

Źródło: 9to5google

Karta „Sen” wykorzystuje ulepszone i dokładniejsze algorytmy do analizy snu i jego faz. Coach zapewnia codzienne spostrzeżenia i identyfikuje wzorce, by pomóc nam się wysypiać. W przyszłości ma pojawić się funkcja „sleep need”, która wskaże nasz dług snu i ile dodatkowego czasu potrzebujemy na regenerację. Dzięki zadawaniu pytań, takich jak: „Dlaczego obudziłem się dziś zmęczony?” czy „Co mogę zrobić, by mieć więcej snu głębokiego?” będziemy mogli wysypiać się lepiej. System może również porównywać nasze dane snu z innymi użytkownikami o podobnym profilu.

3. Doradca zdrowia i wellness

Źródło: 9to5google

Karta „Zdrowie” to miejsce, gdzie znajdziesz siatkę Vitals (wcześniej metryka zdrowia): Tętno spoczynkowe, Zmienność rytmu serca (HRV), Odchylenia temperatury skóry i Tlen we krwi (SpO2). AI tu także służy pomocą, odpowiadając na szereg pytań. Jedną z bardziej innowacyjnych funkcji jest pomoc w przygotowaniu do wizyt lekarskich. Możemy zapytać system: „Mam coroczną kontrolę, jakie dobre pytania zadać mojemu lekarzowi?” AI przeanalizuje nasze dane zdrowotne i zasugeruje istotne kwestie do omówienia ze specjalistą.

Fitbit Coach zasilany przez Gemini to bez wątpienia najbardziej ambitny projekt Google w dziedzinie zdrowia osobistego

Dzięki tej integracji, aplikacja przestaje być tylko rejestratorem danych, a staje się proaktywnym, inteligentnym doradcą. Możliwość tworzenia spersonalizowanych planów treningowych, głęboka analiza snu i możliwość konsultacji pytań zdrowotnych to dopiero początek. Choć wersja Public Preview w USA jest jeszcze niekompletna, Google dotrzymuje obietnicy, a my możemy spodziewać się regularnych ulepszeń na podstawie opinii użytkowników. Jeśli zdrowie to dla Ciebie priorytet, a masz subskrypcję Premium, przygotuj się – Twoja podróż do lepszego samopoczucia właśnie stała się znacznie bardziej inteligentna.

