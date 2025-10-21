Zmiana warty w zarządach. Kobiety coraz śmielej wchodzą do polskiego biznesu

Podsumowanie artykułu . . .

Kobiety w zarządach — wzrost o 3,5 punktu procentowego

Analiza przeprowadzona dla Fundacji WłączeniPlus przez Dun&Bradstreet koncentruje się na zmianach w strukturach kierowniczych. Choć liczba firm zarządzanych przez prezeski rośnie (do 85,3 tys. kobiet, co stanowi wzrost o ponad 2 p.p.), to w zarządach firm kobiety zyskują najbardziej dynamicznie:

Liczba członkiń zarządów wzrosła do 77,4 tys. osób.

Kobiety stanowią obecnie 28,4% wszystkich zasiadających w zarządach, co oznacza imponujący wzrost o 3,5 p.p. w ciągu ostatniego roku.

Ten wskaźnik sugeruje, że proces włączania kobiet do kluczowych organów decyzyjnych w Polsce nabiera rozpędu. Kobiety właścicielki to zresztą już ponad 910 tys. podmiotów, co stanowi przeszło 30% prywatnej przedsiębiorczości w kraju. Największy odsetek firm prowadzonych przez kobiety względem całości przedsiębiorstw w danym regionie notuje województwo świętokrzyskie (31,3%).

Fot: Pixabay

Kobieca przedsiębiorczość ma nie tylko znaczenie symboliczne, ale i twarde ekonomiczne podstawy. Łączny przychód firm należących do kobiet w 2024 roku wyniósł ponad 112,9 mld zł. Oznacza to stabilny i solidny wzrost o 6,5% w porównaniu do roku ubiegłego (wtedy było to 106 mld zł). Ta stabilność finansowa jest dowodem na solidność kobiecych biznesplanów.

Mimo tych wyników, przedsiębiorczynie często zderzają się ze szklanym sufitem, zwłaszcza w dostępie do inwestycji. Jak celnie zauważa Olga Kozierowska, twórczyni konkursu:

To absurd, który pokazuje skalę problemu. Jeśli chcemy, by polska gospodarka rosła szybciej, musimy przeciwdziałać tym uprzedzeniom i tworzyć środowisko, w którym kapitał podąża za pomysłem oraz kompetencjami, a nie za płcią.

Ten apel o równy dostęp do finansowania jest kluczowy w kontekście dalszego rozwoju. Marta Życińska z Mastercard, partnera strategicznego konkursu, podkreśla, że potencjał do założenia własnej firmy jest w Polkach ogromny, ale brakuje im wsparcia na starcie:

Brak wiary we własne możliwości oraz brak pieniędzy i narzędzi „na start” to najczęstsze bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości kobiet.

Dlatego właśnie Mastercard od lat angażuje się w programy edukacyjne i akceleracyjne.

Sukces Pisany Szminką — nagroda za zmianę świata

W odpowiedzi na te wyzwania i w celu uhonorowania osiągnięć, Fundacja WłączeniPlus zaprasza do XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Inicjatywa ta od 17 lat wspiera nie tylko przedsiębiorczynie, ale także aktywistki, liderki i liderów, którzy działają na rzecz równości, różnorodności i włączania. Konkurs nagradza tych, którzy odważnie kształtują przyszłość.

Zgłoszenia są przyjmowane w pięciu kategoriach otwartych, m.in. Biznes Roku (powyżej i poniżej 10 mln zł przychodu), Start-up Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach oraz Przedsiębiorcza Cudzoziemka.

Nominacje można zgłaszać online do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 8 stycznia 2026 roku. Jest to idealna szansa, by wyróżnić kogoś, kto już dziś zmienia polską gospodarkę.

Dane z 2024 roku nie pozostawiają wątpliwości: kobieca przedsiębiorczość w Polsce jest motorem wzrostu, generującym miliardowe przychody i dynamicznie zwiększającym swoją obecność w zarządach firm. Wzrost o 3,5 p.p. w zarządach jest obiecujący, ale historia o zabieraniu mężczyzn na spotkania z inwestorami jako „talizman” pokazuje, że nadal walczymy z uprzedzeniami. XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką jest nie tylko świętem osiągnięć, ale także kluczowym elementem walki o stworzenie inkluzywnego ekosystemu, w którym kompetencje liczą się bardziej niż płeć. Warto zgłosić swój projekt lub uhonorować godną uznania przedsiębiorczynię, bo przyszłość polskiej gospodarki jest bezsprzecznie pisana szminką.