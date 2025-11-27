Akt założycielski Apple trafi pod młotek, a cena może przyprawić o zawrót głowy

Podsumowanie artykułu . . .

Trzeci (zapomniany) wspólnik Apple’a

Dokument datowany na 1 kwietnia 1976 roku to prawdziwy „biały kruk” branży technologicznej. Na trzech stronach widnieją podpisy trzech założycieli firmy: Steve’a Jobsa, Steve’a Wozniaka oraz Ronalda Wayne’a. Umowa precyzuje podział udziałów w nowo powstałej spółce Apple Computer Company – po 45% dla Jobsa i Wozniaka oraz 10% dla Wayne’a. Licytacja to także okazja do przypomnienia historii Ronalda Wayne’a, często nazywanego „największym pechowcem w historii biznesu”.

Wayne, którego zadaniem było mediowanie w ewentualnych sporach między dwoma Steve’ami, wycofał się ze spółki zaledwie 12 dni po podpisaniu umowy. W obawie przed długami, za które jako wspólnik odpowiadałby własnym majątkiem, odsprzedał swoje 10% udziałów za jedyne 800 dolarów (później otrzymał jeszcze dodatkowe 1500 dolarów). Gdyby zachował swoje udziały, dziś byłyby one warte setki miliardów dolarów. W skład licytowanego zestawu wchodzi również dokument potwierdzający jego odejście ze spółki.

Czytaj też: Programowalny metamateriał ma więcej form niż istnieje atomów we wszechświecie! To nowy rozdział w nauce

Siła sentymentu jest ogromna i przeliczalna na dolary

Aukcja pod nazwą „We the People: America at 250” odbędzie się 23 stycznia 2026 roku w Nowym Jorku. Przewidywania co do ceny sprzedaży dokumentu założycielskiego Apple’a wahają się między 2 a 4 miliony dolarów. Warto dodać, że dokument ten drożeje w oczach kolekcjonerów – podczas poprzedniej licytacji w 2011 roku został sprzedany za niespełna 1,6 miliona dolarów.

Dla fanów technologii to nie tylko kawałek papieru, ale fizyczny dowód narodzin giganta z Cupertino, który zrewolucjonizował świat komputerów osobistych i telefonów.