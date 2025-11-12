Blik przekroczył granice pierwszym testowym przelewem w euro między Polską a Portugalią

Podsumowanie artykułu . . .

Międzynarodowy Blik to część inicjatywy stowarzyszenia EuroPA

Cała inicjatywa realizowana jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, które zrzesza najważniejsze europejskie systemy płatności mobilnych. Pierwszy polski bank który przystąpił do testów to Santander Bank Polska, a już w grudniu dołączy do niego PKO BP z funkcją przelewów w euro w aplikacji IKO.

Mechanizm międzynarodowych przelewów opiera się na systemie SEPA Instant, który umożliwia natychmiastowe transfery w euro. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik Blika będzie mógł otrzymać środki od osoby z Portugalii, Hiszpanii czy Włoch, podając wyłącznie numer telefonu – bez konieczności udostępniania numeru konta bankowego. Pilotażowy program ma na celu weryfikację spełnienia wszystkich wymagań technicznych – na początkowym etapie użytkownicy polskiego systemu będą mogli przyjmować przelewy od nadawców z czterech partnerskich systemów: portugalskiego MB Way, hiszpańskiego Bizum, włoskiego Bacomat oraz skandynawskiego Vipps.

Z punktu widzenia polskiego użytkownika największą korzyścią jest niewątpliwie wygoda – jak do tej pory chyba jedyny system oferujący zbliżoną wygodę użytkowania to amerykański PayPal, który ma jednak podstawową z punktu widzenia użytkowników Blika wadę – nadane pieniądze nie lądują automatycznie na koncie bankowym i wymagają wykonania ręcznego przelewu, który trwa nawet kilka dni, a dodatkowo przelewy prywatne (jeśli dobrze pamiętam) obciążone są prowizją.

Rozwój projektu może również wpłynąć nie tylko na transakcje prywatne, ale i na transgraniczną wymianę handlową. Małe firmy prowadzące działalność z partnerami z innych krajów strefy euro zyskają prostsze narzędzie do rozliczeń. Szczególnie istotne jest to dla branży e-commerce i usług cyfrowych, gdzie szybkość realizacji płatności ma kluczowe znaczenie.

Testowy przelew między Polską a Portugalią to dopiero początek długiej drogi – sukces pilotażu nie gwarantuje jeszcze pełnego powodzenia całej inicjatywy, wymagane jest zapewnienie szerszej współpracy banków. Blik już w maju dołączył do stowarzyszenia EuroPA, co otworzyło możliwość współpracy z europejskimi systemami płatności mobilnych, natomiast praktyczne wdrożenie na większą skalę jeszcze chwilę potrwa – nie każdy jest tak szybki, jak Polski Standard Płatności. A celem projektu jest przecież połączenie ponad 100 milionów użytkowników różnych systemów w jedną sieć umożliwiającą bezproblemowe przesyłanie pieniędzy między krajami.

Blik jest pierwszy, ale z pewnością dorobi się konkurencji

Obecne testy pokazują, że technicznie możliwe jest połączenie różnych systemów płatności mobilnych, prawdziwym wyzwaniem będzie jednak przeskalowanie rozwiązania na całą Europę i zapewnienie stabilności przy wielokrotnie większej liczbie transakcji. Wczesny start w tym wyścigu nie zapewnia automatycznie sukcesu, ale Blik jest dobrze sprawdzony na rynku krajowym, nie musi być wymyślony na nowo i już dzięki temu ma ogromną szansę stać się znaczącym graczem na europejskim rynku płatności mobilnych.