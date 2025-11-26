Claude Opus 4.5 już dostępny. Znacząco lepszy w kodowaniu i codziennych zadaniach

Podsumowanie artykułu . . .

Claude Opus 4.5 to zdolności programowania i rozumowania logicznego na wyższym poziomie

Claude Opus 4.5 wprowadza między innymi kilka istotnych ulepszeń w zakresie tworzenia kodu. Model szybciej generuje fragmenty programów, skuteczniej rozwiązuje skomplikowane problemy wymagające zaawansowanego rozumowania oraz lepiej zarządza wieloetapowymi procesami pracy, a na dodatek osiąga to przy mniejszym zużyciu mocy obliczeniowej.

Dla programistów oznacza to możliwość powierzania modelowi bardziej złożonych zadań bez obaw o utratę kontekstu podczas dłuższych sesji. System radzi sobie z większą gęstością zapytań i dłuższymi ciągami myślowymi, nie wymagając przy tym dodatkowych zasobów.

Czytaj też: Domowy superkomputer do SI właśnie dostał dopalacz. DGX Spark stał się jeszcze lepszy

Claude Opus ma funkcje multimodalne i potrafi w automatyzację procesów wymiany danych

Nowa wersja oferuje rozszerzone funkcje multimodalne – model lepiej radzi sobie z generowaniem elementów wizualnych, takich jak wykresy, tabele czy złożone formatowania. Poprawie uległo również rozumienie zapytań dotyczących prezentacji danych. Warto jednak zaznaczyć, że Claude Opus 4.5 nie obsługuje materiałów wideo ani audio. Znaczącym ulepszeniem są też możliwości w zakresie działania jako agent AI – Claude potrafi współpracować z innymi aplikacjami i usługami, wykonywać instrukcje krok po kroku oraz utrzymywać kontekst w skomplikowanych procesach myślowych. Dzięki temu może samodzielnie realizować wieloetapowe zadania, korzystając z różnych narzędzi i zachowując spójność działania, skutecznie automatyzując czynności i wymianę danych.

Tempo rozwoju Claude Opus jest imponujące – model w wersji 4.0 pojawił się zaledwie kilka miesięcy temu, już dostępna jest wersja 4.5, a firma nie ukrywa, że wersja 5.0 to kwestia niedalekiej przyszłości. Jeżeli firmie uda się utrzymać taki cykl wydawania nowych wersji, to pozostali giganci AI będą musieli bardzo uważać.