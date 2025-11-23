Eksperyment Cavendisha, czyli szalony pomysł pomiaru masy Ziemi. Tak zrealizowano go w XVIII wieku

Podsumowanie artykułu . . .

Genialna prostota. Tak waga skręceń pozwoliła zmierzyć niewidzialną siłę

Urządzenie wykorzystane w tym przełomowym badaniu zostało zaprojektowane przez Johna Michella, geologa i astronoma, który zmarł w 1793 roku, nie zdążywszy przeprowadzić eksperymentu. Konstrukcja opierała się na drewnianym pręcie zawieszonym na cienkim drucie, z niewielkimi ołowianymi kulami o masie 0,73 kilograma na obu końcach. W pobliżu tych małych obiektów umieszczano znacznie masywniejsze kule, każda o wadze 158 kilogramów. Metoda pomiarowa zastosowana przez Cavendisha zachwycała elegancją i pomysłowością. Całą aparaturę umieścił w zamkniętym pomieszczeniu, aby wyeliminować zakłócenia powodowane drganiami i ruchami powietrza.

Obserwacje prowadził przez teleskop, przesuwając ciężarki z zewnątrz. Mierzył przy tym niezwykle subtelne odchylenia wywołane wzajemnym przyciąganiem grawitacyjnym kul – ruch tak delikatny, iż mógł go zakłócić najmniejszy nawet wstrząs. Precyzja osiągnięta w tych warunkach budzi prawdziwy respekt, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie ograniczenia techniczne epoki. Cavendish nie dysponował zaawansowaną elektroniką ani czułymi czujnikami. Polegał wyłącznie na mechanice, własnej cierpliwości i niezwykłej staranności obserwacji.

Liczby, które zmieniły fizykę. Od gęstości Ziemi do stałej grawitacyjnej

Wyniki badań okazały się bardziej doniosłe, niż mógł przypuszczać sam autor eksperymentu. Cavendish określił gęstość Ziemi na 5,48 grama na centymetr sześcienny, co zaskakująco blisko odpowiada współczesnej wartości 5,51 g/cm³. To osiągnięcie umożliwiło obliczenie masy całej planety, którą oszacowano na około 5 974 000 000 000 000 000 000 000 kilogramów – liczbę tak ogromną, że trudno ją sobie w pełni wyobrazić. Co ciekawe, pierwotnym celem badania nie było wyznaczenie stałej grawitacyjnej G. Ta koncepcja w pełni ukształtowała się dopiero pod koniec XIX wieku. Cavendish koncentrował się na określeniu gęstości Ziemi, jednak jego praca stworzyła fundament dla późniejszych obliczeń. Obecnie przyjmuje się, iż wartość stałej G wynosi (6,6743 ± 0,00015) × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻². Znaczenie tego eksperymentu wykracza daleko poza same wartości liczbowe. Udowodnił, że prawo grawitacji Newtona działa uniwersalnie – nie tylko w skali planet i gwiazd, lecz również między obiektami laboratoryjnej wielkości. To potwierdzenie otworzyło drogę do zrozumienia grawitacji jako fundamentalnej siły przyrody.

Od górskich eksperymentów do laboratoryjnej precyzji

Historia prób zmierzenia masy Ziemi sięga czasów znacznie wcześniejszych. W 1687 roku Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia, które mówi, że siła przyciągania między dwoma ciałami zależy od ich mas i kwadratu odległości między nimi. Problem polegał na tym, iż wartość stałej G pozostawała nieznana przez ponad stulecie. W 1772 roku Royal Society powołało Komitet ds. Przyciągania, który miał rozwiązać tę kwestię. Przeprowadzono wówczas eksperyment z górą Schiehallion w Szkocji, mierząc odchylenia wahadeł spowodowane masą góry. Metoda wydawała się obiecująca, jednak jej dokładność pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero John Michell opracował koncepcję wagi skręceń, czyli rozwiązanie oferujące znacznie większą precyzję. Jego przedwczesna śmierć sprawiła, że badania przejął Cavendish. Michell pozostaje często pomijaną postacią w tej historii, choć bez jego innowacyjnego projektu przełomowe pomiary mogłyby nigdy nie dojść do skutku.

Eksperyment Cavendisha zamknął ponad stuletnią lukę w fizyce. W 1798 roku po raz pierwszy uzyskano wartość G, co umożliwiło obliczenie masy nie tylko Ziemi, ale potencjalnie każdego ciała niebieskiego. Był to moment, który pokazał, że wszechświat można badać i rozumieć poprzez precyzyjne pomiary laboratoryjne. Dziś metody badawcze są nieporównywalnie bardziej zaawansowane, jednak podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Cavendish udowodnił zaś, że nawet najbardziej fundamentalne niewiadome można wyjaśnić za pomocą prostych narzędzi, cierpliwości i naukowej pomysłowości.