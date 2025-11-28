GIGABYTE wprasza się do graczy na tegoroczne święta. Nic dziwnego, bo ten sprzęt jest wart swojej ceny

Płyta główna GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E

Chipset AMD B850 wprowadza do segmentu mainstreamowego szybkie interfejsy i gotowość na kolejne generacje procesorów na gniazdo AM5. To właśnie on znalazł się w płycie głównej GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E w formacie ATX, która obsługuje pamięci DDR5 oraz linie nowej generacji (PCIe 5.0), a do tego oferuje zintegrowaną łączność Bluetooth oraz Wi-Fi 6E, która gwarantuje wysokie transfery i niskie opóźnienia w sieciach bezprzewodowych. Obecna w tej płycie sekcja zasilania (VRM) została zaprojektowana z odpowiednim zapasem mocy, a powiązany z nią pasywny system chłodzenia w postaci radiatorów pomaga utrzymać stabilność nie tylko pod długotrwałym obciążeniem, ale też po podkręceniu procesora.

Od strony rozbudowy nie ma tu żadnych “wąskich gardeł”. Dostajemy bowiem aż trzy złącza M.2, cztery gniazda rozszerzeń PCIe x16, cztery sloty na pamięci DDR5 U-DIMM, komplet portów z tyłu obudowy (w tym USB-C) oraz nowoczesny kodek audio. W tej płycie głównej najbardziej podoba mi się jednak po prostu gniazdo AM5, które stanowi gwarancję tego, że w ciągu kolejnych lat będą na nim działać coraz to potężniejsze procesory Ryzen nowych generacji.

Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G

GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G to sensowny punkt wejścia do architektury NVIDIA Blackwell w komputerze stacjonarnym, bo tak między nami, 8 GB pamięci VRAM już dziś powoduje problemy. W RTX 5070 znajdziemy znacznie bardziej przyszłościowy zapas aż 12 GB pamięci GDDR7, który gwarantuje spokój na kilka kolejnych lat. Autorski układ chłodzenia WINDFORCE oraz fabryczne podkręcenie możliwości tego modelu przez specjalistów GIGABYTE mają zagwarantować utrzymanie wysokiego taktowania zegarów bez nadmiernego hałasu. Sam zestaw wyjść obejmuje z kolei 1x HDMI oraz 3x DisplayPort, więc bez problemu podepniecie do tego modelu nawet wielomonitorowe konfiguracje.

Po stronie funkcji GPU otrzymujemy pełny pakiet technologii NVIDIA, a więc DLSS 4 z Multi-Frame Generation dla ogromnych przyrostów FPS, Ray Reconstruction dla czytelniejszego śledzenia promieni, a także funkcję Reflex do minimalizowania opóźnień wejścia. Wszystko to za sprawą rdzeni RT oraz Tensor nowej generacji. Jeśli nie interesują Was takie szczegóły technologiczne, to musicie wiedzieć tylko tyle, że dziś granie na GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G to zupełnie inne doświadczenie niż w przypadku starszych kart graficznych. Jeśli z kolei jesteście spragnieni wiedzy, to znajdziecie ją w moim artykule na temat właśnie nowoczesnych technologii NVIDIA.

Monitor GIGABYTE GS25F2

Wąskim gardłem nowoczesnej karty graficznej bywa monitor, na którego zwykle po prostu brakuje nam budżetu przy modernizacji stanowiska. Trudno się zresztą rozstawać z wysłużonym modelem, który mimo upływu lat, nadal działa świetnie i bezproblemowo. Na całe szczęście nie musimy dziś wydawać majątku, aby należycie ulepszyć “okno na wirtualny świat” i GIGABYTE GS25F2 jest tego świetnym dowodem.

GIGABYTE GS25F2 to 24,5-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, odświeżaniem do 200 Hz, wsparciem Adaptive-Sync i czasem reakcji GtG na poziomie 1 ms. Ten monitor został zaprojektowany tak, aby wykorzystać wzrosty płynności z DLSS 4 i Reflex, a do tego dorzucić coś ekstra, bo obsługę HDR10, tryby taktyczne GIGABYTE i funkcje redukcji niebieskiego światła, które dopełniają specyfikację monitora do gier i codziennego użytku.

Chociaż to tani monitor, producent zadbał o wprowadzenie do niego dwóch głośników 2-watowych, bogatego zestawu portów (dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4), a nawet standard VESA 100 × 100, co akurat jest bardzo ważne, bo zwykle tego typu modele bazują na podstawkach, które nie oferują zbyt dużej ergonomii.

Laptop GIGABYTE GAMING A18

Tani i dobry, a przy tym radzący sobie praktycznie ze wszystkim. Taki w skrócie jest laptop GIGABYTE GAMING A18, który łączy 18-calowy ekran o rozdzielczości 2560 × 1600, proporcjach 16:10, odświeżaniu 165 Hz oraz 3-ms opóźnieniu z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 260 i procesorem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5060. Obecność MUX Switch pozwala sprzętowi automatycznie przełączać się między wykorzystywaniem bardziej energooszczędnego iGPU a wydajniejszego dGPU, aby odpowiednio oszczędzać energię w pracy mobilnej lub poprawiać wydajność w grach.

Jeśli idzie o sferę pamięci, producent zdecydował się na połączenie jednego, 16 GB modułu pamięci DDR5 z 512 GB dyskiem SSD. Użytkownik ma więc opcję dorzucenia drugiego modułu pamięci, aby w razie potrzeby podbić konfigurację do 32 GB i skorzystać z zalet działania RAM-u w trybie dwukanałowym Trudno też narzekać na zestaw portów, bo wśród tradycyjnych USB-A znajdziemy nawet USB4, które jest idealne do podłączania monitorów czy dysków.

Dlaczego akurat te sprzęty GIGABYTE?

Zestaw złożony z płyty AM5 klasy B850 EAGLE WIFI6E, karty graficznej GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G i monitora GS25F2 200 Hz zagospodarowuje trzy kluczowe filary grania: stabilną platformę pod rozbudowę, wysoką płynność z funkcjami Blackwella i wyświetlacz, który wykorzysta gwarantowaną wysoką liczbę klatek na sekundę nawet w wymagających grach. Jeśli jednak potrzebujecie dostępu do tego wszystkiego również poza miejscem zamieszkania, to powinniście zainteresować się przystępnie wycenionym laptopem GIGABYTE GAMING A18 z RTX 5060, który jest typowym sprzętem “do wszystkiego”. Jednak bez względu na wybór, pewne jest jedno – nie powinniście się zawieść.