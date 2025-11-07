Kingdom Come: Deliverance 2 dostępne za darmo. Darmowy weekend i 40 procent zniżki na zakup

Podsumowanie artykułu . . .

Darmowy weekend to zawsze świetna okazja do przetestowania gry przed zakupem, ale w tym przypadku timing wydaje się szczególnie przemyślany. Wszystko wskazuje na to, że wydawca przygotowuje grunt pod premierę nowego dodatku, co może budzić mieszane uczucia. Z jednej strony cieszy możliwość bezpłatnego grania, z drugiej – trudno oprzeć się wrażeniu, że to starannie zaplanowany ruch marketingowy.

Jak skorzystać z darmowego dostępu do Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse przygotowało bowiem dla wszystkich graczy darmowy weekend, akurat tuż przed przewidzianą na 11 listopada premierą ostatniego DLC – „Mysteria Ecclesiae”. Rozpoczął się wczoraj i potrwa do godziny 19:00 w poniedziałek 10 listopada 2025 roku na platformie PC/Steam. Gracze korzystający z konsoli Xbox Series X|S mają natomiast nieco mniej czasu na zapoznanie się z grą, bezpłatny dostęp zakończy się tam także 10 listopada, ale o godzinie 8:59. Posiadacze konsoli PlayStation nie mogą liczyć na podobną promocję, ale za to mogą bezkarnie zazdrościć użytkownikom innych platform.

W drodze na zamek Troski

Warto podkreślić, że wszystkie postępy osiągnięte podczas darmowego weekendu zostaną zachowane w przypadku decyzji o zakupie pełnej wersji. To rozwiązanie eliminuje obawę przed stratą czasu poświęconego na rozgrywkę – a warto się nad tym zastanowić, równolegle z darmowym weekendem uruchomiono bowiem wyprzedaż z 40% zniżką. Po jej uwzględnieniu cena za podstawową wersję gry na Steam spada do 152,11 zł, a za wersję Gold Editon, dającą prawo do wszystkich DLC 202,82 zł (same DLC też można kupić taniej). W sklepie Xbox promocja nie dotyczy wersji podstawowej, taniej natomiast można nabyć wersję Gold Edition, przecenioną na 245,40 zł (bez uwzględnienia ewentualnej zniżki za Game Pass Ultimate).

Okres trwania promocji cenowych różni się w zależności od platformy. Na Steamie zniżki obowiązują do 13 listopada, podczas gdy gracze konsolowi mają więcej czasu na podjęcie decyzji – do 19 listopada. Wcześniejsze dodatki do gry również objęte są przecenami, co może zachęcić do zakupu całego pakietu.

Skujmy twarz Zawiszy Czarnemu

Czytaj też: Zanim zagrasz w Kingdom Come: Deliverance 2. Wrażenia, ciekawostki, nietypowe mechaniki

Za chwilę poznamy Mysteria Ecclesiae

Darmowy weekend startuje, jak już wspominałem, na chwilę zbiega się z zapowiedzianą na 11 listopada 2025 roku premierą trzeciego i ostatniego dodatku o nazwie Mysteria Ecclesiae. Rozszerzenie wprowadzi nową lokację – klasztor w Sedlcu, gdzie główny bohater Henryk będzie musiał rozwiązać tajemnicę nagłej epidemii.

Co tu się…?

Dodatki do Kingdom Come: Deliverance 2 co prawda nie są tak rozbudowane fabularnie, jak te do Wiedźmina 3 czy Cyberpunka 2077, gdzie stanowią niemal osobne gry, przewyższające często podstawową grę, jednak łącznie wciąż zapewniają dodatkowe kilkadziesiąt godzin wartościowej rozgrywki. Nawet w porównaniu z niezwykle bogatą główną grą, której ukończenie z pobocznymi wątkami może zając spokojnie ponad 200 godzin, to nie tak mało.

Hop sasa!

Kingdom Come: Deliverance 2 – nie mogłem się od gry oderwać

Sukces gry jest niezaprzeczalny – prawie 4 miliony sprzedanych egzemplarzy od lutowej premiery to imponujący wynik jak na tytuł stawiający na historyczny realizm zamiast fantastycznych elementów. Średnia ocen krytyków sięga 88% na Metacritic, a aż 94% użytkowników Steama poleca grę, co przekłada się na status „Bardzo pozytywne”.

Kingdom Come Deliverance 2 kontynuuje historię Henryka, prostego kowala wplątanego w wojnę domową między Wacławem IV a Zygmuntem w XV-wiecznych Czechach. Brak magii, fantastycznych stworzeń i nadnaturalnych umiejętności sprawia, że produkcja wyróżnia się na tle innych gier RPG, a realistyczne podejście do mechaniki walki stawia dość wysokie wymagania graczom. Gra jest jednak prostsza i przyjaźniejsza pod tym względem od wydanej w 2018 roku pierwszej części i – co nie bez znaczenia – znacznie bardziej dopracowana pod względem technicznym.

Kilka dni darmowego dostępu powinno wystarczyć, by ocenić, czy ten specyficzny styl rozgrywki odpowiada waszym gustom. Warto jednak pamiętać, że produkcja wymaga sporego zaangażowania i cierpliwości – to nie jest typowy RPG, w którym od razu stajemy się niezwyciężonym bohaterem – zdobycie potrzebnych umiejętności czasem bardzo boli…