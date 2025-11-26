Test iLife W90 Pro – hitowy odkurzacz z AliExpress w wersji Pro

Podsumowanie artykułu . . .

Wykonaniu iLife W90 Pro nie można nic zarzucić

iLife W90 Pro to solidna konstrukcja, która jest gotowa do działania niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Musimy tylko zamontować rączkę, zdjąć folie i w zależności od potrzeb dolać wody.

Obudowa jest dobrze wykonana. Nic tu nie trzeszczy, nie skrzypi, rączka jest sztywna i solidnie trzyma się konstrukcji. W górnej części znajdziemy trzy przyciski oraz pomarańczowy guzik od spodu, który służy do dozowania wody.

Na przodzie obudowy jest umieszczony zbiornik na brudną wodę, a wodę czystą wlewamy do pojemnika na tylnej części. Ich pojemność delikatnie różni się od iLife’a W90, który mieścił 700 ml wody czystej i 500 ml wody brudnej. W90 Pro to odpowiednio 600 i 560 ml.

W dolnej części odkurzacza mamy zdejmowaną osłonę wałka i w zestawie znajdziemy wałek zapasowy. Wałki są zbudowane ciekawe, bo są pokryte miękkim włosiem, ale są w nim nieco sztywniejsze, gumowe elementy, które są tu nie bez powodu. Ale do tego elementu zaraz przejdziemy.

Cały zestaw uzupełnia stacja, w której odbywa się samoczyszczenie urządzenia oraz ładowanie. Ładowarkę podpinamy bezpośrednio do stacji, więc odkurzacz jest zawsze gotowy do pracy i ładuje się od razu po odstawieniu na miejsce.

iLife W90 Pro to solidny odkurzacz…

iLife W90 Pro ma wyższą moc ssania od W90, odpowiednio 7000 Pa przy 5500 Pa. Nie jest to wartość wysoka na tle topowych odkurzaczy pionowych, ale wystarczająca do sprawnego sprzątania. iLife W90 Pro nadaje się do odkurzania zarówno twardych, jak i miękkich powierzchni. Wspomniane gumowe, twardsze elementy wałka pozwalają skutecznie wymiatać zabrudzenia z dywanów, nawet tych z nieco dłuższym włosiem.

Dostępna moc ssania jest w pełni wystarczająca do zbierania codziennych zabrudzeń, piasku, kurzu czy sierści zwierząt. Zacznie jej brakować w momencie, kiedy będziemy chcieli odkurzyć jakiś mocno zapuszczony dywan, z głęboko wbitym piaskiem i kurzem. Wtedy trzeba będzie poświęcić mu znacznie więcej czasu, niż tylko kilka pojedynczych przeciągnięć. iLife W90 Pro zaskakująco przyzwoicie radzi sobie z odkurzaniem w kątach i wzdłuż listw podłogowych.

Samo odkurzanie wygląda początkowo nieco dziwnie, bo rączka służy nie tylko do skręcania w trakcie pracy, ale też cała konstrukcja lekko obraca się na boki. Jest to nietypowe, ale można to szybko opanować i manewrowanie jest bardzo proste. Odkurzacz jest lekki, więc poradzą sobie z nim nawet osoby słabsze fizycznie.

Konstrukcja jest nieco wysoka i nie ma tu funkcji odkurzania na płasko, więc z wjazdem pod niższe meble niestety się nie uda. Musimy mieć ok 15 cm zapasu. Jeśli dół mebli znajduje się niżej, odkurzacz pod nie nie wejdzie.

Względem iLife W90 model W90 Pro jest nieco cichszy. Producent deklaruje hałas na poziomie niższym niż 68 db. To dobry wynik, ale jak mieszkacie w bloku raczej odpuściłbym odkurzanie po nocach.

Akumulator się zmniejszył, bo mamy tu 2500 mAh przy 3000 mAh w iLife W90, ale czas pracy pozostał bez zmian. W trybie automatycznym jest to ok 30 minut, w trybie maksymalnym czas pracy spada do ok 10-12 minut.

… ale przeciętny mop

Drugą funkcją iLife W90 Pro jest mopowanie. Zgodnie z informacjami na pojemniku na wodę producent nie zaleca dodawania jakiegokolwiek detergentu. Oczywiście można, ale robimy to na własną odpowiedzialność.

Mopowanie jest… dziwne. Nawet jak mamy wodę w pojemniku, nie jest ona dozowana. Aby to zrobić, musimy użyć pomarańczowego przycisku na spodzie rączki. Po jego wciśnięciu otwierają się dysze umieszczone za wałkiem i w ten sposób rozpoczynamy mopowanie. Dozowanie wody wymaga nabrania nieco wprawy, bo jeśli zbyt długo przytrzymamy przycisk, na podłodze lubią zostawać plamy. Lepiej jest zwilżać mopa co jakiś czas, niż zbyt długo dusić przycisk. To zdecydowanie bardziej służy przecieraniu podłóg na mokro z kurzu, niż czyszczenia z zaschniętych plam. Niemniej jest to funkcja pozwalająca poprawić efektywność sprzątania.

Nową funkcją, która pojawiła się w iLife W90 Pro jest samoczyszczenie. Odbywa się w stacji dokującej i jest to nic innego, jak płukanie wałka podczas intensywnego wirowania. Jest to skuteczne na krótką metę i warto co jakiś czas wałek zdemontować i umyć go ręcznie oraz dokładnie.

iLife W90 Pro wzbogaca funkcje poprzednika i robi to dobrze

Wyższa moc ssania, funkcja samoczyszczenia, solidne wykonanie – to w pełni wystarcza do tego, aby nazwać iLife W90 Pro udanym następcą popularnego odkurzacza z funkcją mopowania.

Wady? Zarówno konstrukcyjnie, jak i pod względem działania funkcji trudno tu cokolwiek zarzucić, szczególnie gdy mówimy o sprzęcie zdecydowanie budżetowym, ale testowy odkurzacz miał dziwną przypadłość. Komunikaty głosowe po angielsku mieszały się z komunikatami rosyjskimi i nie udało mi się odkryć, co można z tym zrobić. Nie precyzuje tego też instrukcja obsługi.

iLife W90 Pro już pojawił się na AliExpress w cenie 493,94 zł i przyznam, że to mniej więcej o połowę mniej, niż się spodziewałem. Teraz możecie go mieć jeszcze taniej, bo korzystając z kodu BFPL15 dostaniecie 55 zł rabatu, obniżając cenę do 438,94 zł.