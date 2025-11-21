Microsoft potwierdza: prawie wszystkie kluczowe funkcje Windows 11 zepsute przez aktualizację

Podsumowanie artykułu . . .

Problem dotyczy zarówno Windows 11 24H2, jak i 25H2

W nowym artykule pomocy technicznej (KB5072911) gigant z Redmond potwierdził występowanie poważnych błędów w wersjach Windows 11 24H2 oraz 25H2. Sprawa nie jest świeża – choć firma odniosła się do problemów dopiero teraz, usterka występuje od lipcowej aktualizacji „Patch Tuesday” (KB5062553). Co się właściwie stało? Według Microsoftu problemy wynikają z błędów w obsłudze komponentów XAML, co prowadzi do „sypania się” całej powłoki systemowej (Shell). Użytkownicy mogą doświadczać następujących objawów:

Menu Start (StartMenuExperienceHost) nie reaguje.

Pasek zadań nie pojawia się, mimo że proces Explorer.exe działa.

Ustawienia systemu się nie uruchamiają.

Wyszukiwarka systemowa odmawia posłuszeństwa.

Aplikacje wysypują się, kiedy inicjują podgląd XAML

Pojawiają się błędy aplikacji shelhost.exe oraz Explorer.exe .

Błąd Windows 11 jest szczególnie dotkliwy w środowiskach korporacyjnych i dotyczy komputerów poddanych procesowi wstępnej konfiguracji przez administratorów. Usterka ujawnia się w dwóch głównych scenariuszach:

Podczas pierwszego logowania użytkownika po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej. Przy każdym logowaniu w środowiskach typu VDI (wirtualne pulpity), jeśli system nie zapisuje stanu sesji.

Rozwiązania na razie nie ma, są natomiast tymczasowe obejścia

Microsoft pracuje nad pełną łatką, ale obecnie sugeruje obejścia problemu dla administratorów IT. Tymczasowe rozwiązanie polega na restarcie usługi SIHost.exe (Shell Infrastructure Host) lub użyciu skryptów PowerShell do ponownej rejestracji uszkodzonych pakietów Appx (m.in. Microsoft.UI.Xaml.CBS ).

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Firma udostępniła również skrypt logowania, który blokuje przedwczesne uruchomienie Eksploratora plików do momentu, aż wymagane pakiety zostaną w pełni załadowane.

@echo off REM Register MicrosoftWindows.Client.CBS powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode" REM Register Microsoft.UI.Xaml.CBS powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode" REM Register MicrosoftWindows.Client.Core powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode"

Wszystkie skrypty za portalem Neowin.