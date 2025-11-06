Nvidia GeForce NOW w listopadzie 2025 to 23 nowe gry i kolejne serwery RTX 5080

Podsumowanie artykułu . . .

Premierowe tytuły już dostępne w chmurze GeForce NOW

Pierwszy tydzień miesiąca przyniósł sześć premierowych produkcji, dostępnych od razu w GeForce NOW. Europa Universalis V od Paradox Interactive zadebiutowała 4 listopada, oferując rozbudowane możliwości strategiczne obejmujące pięć stuleci historii. Tytuł może działać na GFN nawet w rozdzielczości 5K przy 120 kl./s. Gracze doceniają odświeżone mechaniki dyplomacji i gospodarki, co przekłada się na 78% pozytywnych recenzji spośród niemal 2700 opinii. Do biblioteki dołączyła też Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, bijatyka 3D od twórców z Ryu Ga Gotoku Studio. Produkcja cechuje się międzyplatformową rozgrywką i technologią Rollback Netcode, co w teorii powinno zapewniać płynne pojedynki online.

Uzupełnienie stanowią 7 Days Blood Moons, Whiskerwood (dostępna w PC Game Pass), The Last Caretaker oraz Voidtrain. Wszystkie uruchomimy bez konieczności pobierania czy instalowania.

Anno 117 – zaprowadź na świecie Pax Romana

Interesująco prezentują się także premiery przewidziane na dalszą część miesiąca. Uwagę zwraca niewątpliwie Anno 117: Pax Romana od Ubisoft, które pojawi się w usłudze 13 listopada. Ten city-builder przenosi nas do czasów Imperium Rzymskiego, gdzie będziemy kształtować prowincje poprzez budowę miast i rozwój handlu. Produkcja zajmuje aż 117 GB na dysku SSD i korzysta z zabezpieczenia Denuvo Anti-tamper – jak się pewnie domyślacie, dzięki GFN można sobie tym głowy nie zaprzątać.

Następnego dnia do usługi trafi długo wyczekiwany Call of Duty: Black Ops 7, dostępny równolegle na Steam, Battle.net oraz w PC Game Pass. To bez wątpienia jedna z najgłośniejszych premier sezonu, która zapewne przyciągnie tłumy graczy. Będzie okazja, żeby sprawdzić, czy w streamingu będzie działał bez opóźnień w grze multiplayer.

Rozbudowa infrastruktury serwerów RTX 5080

Nvidia określa obecną aktualizację jako największą w historii platformy. Serwery oparte na architekturze Blackwell RTX działają od jakiegoś czasu w Warszawie (co polskich użytkowników interesuje zapewne najbardziej), ostatnio na listę lokalizacji z nowym sprzętem trafił też Montreal i Amsterdam, a wkrótce dołączy do nich Phoenix. Dostęp do tej infrastruktury jest zarezerwowany wyłącznie dla subskrybentów planu Ultimate.

Nowe rozwiązania wprowadzają technologię DLSS 4, która według producenta zapewnia 2,8 raza szybsze klatki na sekundę. Do tego dochodzi funkcja Cinematic Quality Streaming i możliwość grania w rozdzielczości do 5K HDR. To wyraźny postęp jakościowy, szczególnie dla posiadaczy monitorów o wysokiej rozdzielczości. Ciekawostką jest też to, Nvidia nie poskąpiła VRAM dla swoich układów RTX 5080 obsługujących platformę – gry raportują, że układy mają po 56 GB do dyspozycji.

Dla przeciętnego użytkownika oznacza to szansę na uruchomienie najnowszych, najbardziej wymagających produkcji na praktycznie dowolnym urządzeniu – od laptopa przez tablet po telewizor z aplikacją GeForce NOW. Warunkiem pozostaje stabilne i szybkie łącze internetowe.

Lista wszystkich nowości na listopad 2025

6 premierowych gier, dostępnych do streamowania w chmurze GeForce NOW, już w tym tygodniu:

Europa Universalis V (od 4 listopada w Steam, zoptymalizowana pod serwery klasy GeForce RTX 5080)

7 Days Blood Moons (od 4 listopada w Steam)

Whiskerwood (od 6 listopada w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

The Last Caretaker (od 6 listopada w Steam)

Voidtrain (od 7 listopada w Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

Oto pełna lista 17 premier w bibliotece GeForce NOW zaplanowanych na kolejne tygodnie listopada: