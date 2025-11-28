OnePlus Ace 6 Turbo i Motorola Edge 70 Ultra. To jeszcze nie flagowce, ale będzie szybko

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus Ace 6 Turbo zachwyci baterią

OnePlusa Ace 6 Turbo poznaliśmy w pewnym stopniu z przecieków Digital Chat Station. Urządzenie ma wykorzystywać procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, który według informacji od leakstera ma łączyć wysoką wydajność z oszczędnością energii. Za wyświetlanie obrazu ma odpowiadać panel LTPS OLED o przekątnej 6,78 cala z rozdzielczością 1,5K i odświeżanianiem 144 Hz lub nawet 165 Hz – informacje nie są tu jednoznaczne.

Nie wydajność ma być jednak najmocniejszym punktem nowej konstrukcji, a akumulator o pojemności 9000 mAh. Nowy smartfon to zatem propozycja dla tych, którzy oczekują naprawdę długiej pracy na jednym ładowaniu – w połączeniu z dość energooszczędnym chipsetem można poważnie myśleć o 5 dniach niewysilonego działania.

OnePlus planuje debiut Ace 6 Turbo na rynku chińskim w styczniu lub lutym 2026 roku, celując w okres przed Świętem Wiosny. To tradycyjnie czas wzmożonych zakupów. Dla odbiorców globalnych przewidziano nieco inną ścieżkę – urządzenie ma pojawić się jako OnePlus Nord 6 w drugim kwartale przyszłego roku.

Motorola Edge 70 Ultra – idzie na moc

Motorola idzie w zupełnie innym kierunku. Smartfon o nazwie kodowej Ursus, prawdopodobnie Motorola Edge 70 Ultra z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, stawia na czystą moc obliczeniową. Evan Blass, znany z wiarygodnych przecieków, potwierdza te informacje. Nowy układ Qualcomma zadebiutuje wcześniej w OnePlus Ace 6T, ale Motorola będzie jednym z pierwszych producentów wykorzystujących go w swoich urządzeniach. Jeśli chodzi o cenę, można spodziewać się pozycjonowania w wyższej półce. Obecny model Edge 70 kosztuje 3499 złotych, więc można wróżyć, że dla wersji Ultra prawdopodobnie przekroczy 4000 zł.

Pewność co do finalnych parametrów obu modeli i cen przyniosą dopiero oficjalne prezentacje, zaplanowane na pierwsze miesiące 2026 roku – niespodzianki w tej branży są rzadkie, ale się zdarzają…