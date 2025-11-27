Jeżeli ta technologia dojrzeje, to przyszłe miękkie maszyny będą bardziej tkanką niż mechanizmem

Podsumowanie artykułu . . .

Miękkie roboty często przedstawia się jako łagodnych krewniaków przemysłowych maszyn. Są one na tyle elastyczne i bezpieczne, że mogą przeciskać się przez rafy koralowe albo wpełzać w zatkane rury, nie niszcząc wszystkiego po drodze. Prawdziwym wyzwaniem nie jest jednak samo wprawienie takich miękkich robotów w ruch, lecz nadanie takim konstrukcjom inteligencji, która jest fizycznie wbudowana w odkształcalne ciała, a nie przyjmuje postać sztywnego układu. Ten problem rozwiązali właśnie naukowcy z National University of Singapore (NUS), twierdząc, że przybliżyli tę wizję o krok dzięki miękkiemu robotowi inspirowanemu płaszczką, zasilanemu elastycznymi bateriami, które działają tym lepiej, im intensywniej robot pływa.

Pola magnetyczne kluczem do wyjątkowości “robotycznej płaszczki”

Praca specjalistów, która została opisana w Science Advances, pokazuje, że te same pola magnetyczne, które poruszają płetwami robota, mogą jednocześnie stabilizować procesy elektrochemiczne w pokładowym źródle zasilania. Innymi słowy, mogą wydłużać żywotność akumulatora nawet wtedy, gdy korpus robota wygina się i skręca w wodzie. Tak się składa, że sercem systemu są elastyczne akumulatory cynkowo-manganowe wykorzystujące dwutlenek manganu. Jest to chemia tańsza i zazwyczaj bezpieczniejsza w porównaniu do klasyki litowo-jonowej, ale zwykle cierpiąca na ograniczoną żywotność cykliczną.

Zespół z NUS zamknął cynkowo-magnanowe ogniwa w miękkim silikonie i ułożył je w stos pionowo wewnątrz korpusu robota, zamiast rozkładać je na sztywnej, bocznej warstwie. Taka pionowa integracja uwalnia powierzchnię na siłowniki i czujniki, a jednocześnie pozwala utrzymać całą konstrukcję cienką i na tyle elastyczną, by zginała się jak prawdziwa ryba. Magnetyzm jest tu kluczowym haczykiem, bo płetwy robota-płaszczki zostały wykonane z magnetycznych elastomerów, które odkształcają się pod wpływem pól generowanych przez cewki lub układ elektromagnesów znajdujący się na zewnątrz zbiornika. Te same pola przenikają przez ułożone w stos ogniwa, delikatnie modyfikując przepływ naładowanych cząstek. Przy takim magnetycznym “dopingu” elastyczny akumulator zachowuje około 57 procent początkowej pojemności po 200 cyklach ładowania i rozładowania, a więc mniej więcej dwukrotnie więcej niż identyczne ogniwa pracujące bez pola magnetycznego.

Jak to działa?

Leżąca u podstaw fizyka to mieszanka podręcznikowego elektromagnetyzmu i chemii ciała stałego. Poruszające się w elektrolicie jony cynku doświadczają w polu magnetycznym siły Lorentza, która wygładza strumień jonów docierających do metalicznej anody, zamiast umożliwiać im wzrost w postaci niebezpiecznych, igiełkowatych dendrytów. Jednocześnie pole wydaje się porządkować spiny elektronów w katodzie z tlenku manganu, wzmacniając sieć krystaliczną i spowalniając degradację. Autorzy opisują tę kombinację jako podwójną magneto-elektrochemiczną stabilizację.

Aby pokazać, że nie chodzi wyłącznie o sprytną sztuczkę z akumulatorami, zespół zbudował robota-płaszczkę z miękkimi magnetycznymi siłownikami, wspomnianymi ogniwami i lekkim, hybrydowym układem elektroniki odpowiedzialnym za czujniki i łączność bezprzewodową. Zewnętrzne cewki wytwarzają pola magnetyczne, które sprawiają, że płetwy uderzają o wodę, a korpus się zgina, generując ciąg i umożliwiając sterowanie. W testach robot wykonywał proste manewry na wprost, skręty o 90 stopni i bardziej złożone trajektorie, jednocześnie transmitując dane na żywo do komputera, który odtwarzał jego ruch w cyfrowym modelu bliźniaczym.

Najciekawsze jest to, jak dużą część logiki sterowania przeniesiono do samego ciała robota. Czujniki inercyjne wykrywają nagłe zmiany, gdy robot uderzy w przeszkodę lub zostanie zepchnięty z kursu przez falę, a pokładowy kontroler automatycznie koryguje wzór pracy płetw i postawę korpusu. Dzięki temu robot potrafi przeciskać się przez wąskie szczeliny, wykonywać zawrotki na ograniczonej przestrzeni oraz dostatecznie szybko kompensować odchylenia w osi pionowej, poprzecznej i w przechyle, a to po to, by utrzymać stabilny kurs, podczas gdy czujniki temperatury mapują gradienty termiczne w wodzie.

Co teraz stanie się z robotem?

Nie jest to pierwsza miękka konstrukcja inspirowana zwierzętami morskimi. Inne zespoły specjalistów zbudowały już w przeszłości roboty, które dzięki płetwom wzorowanym na biologii osiągają prędkości rzędu sześciu długości ciała na sekundę, ale wiele z nich wciąż polega na przewodach z powietrzem pod ciśnieniem lub sztywnych zewnętrznych pakietach zasilania. Tym, co więc wyróżnia pracę NUS, jest celowe wykorzystanie jednej zasady fizycznej (pola magnetycznego, które i tak napędza ruch) do jednoczesnego zarządzania energią w elastycznym systemie zasilania. Płaszczka wciąż jednak zależy od silnych zewnętrznych magnesów lub układów cewek, więc na razie pływa tylko w ściśle kontrolowanych zbiornikach, a nie w prawdziwych rurociągach ani na otwartym oceanie. Zespół chce teraz przenieść tę samą koncepcję na inne akumulatory oraz elastyczne włókna gromadzące energie, zbliżając się tym samym do miękkich robotów, w których ruch, czucie i zasilanie staną się naprawdę nierozdzielne.