Samsung Smart Keyboard podbija rynek. Trzy urządzenia pod kontrolą jednego przycisku

Samsung Smart Keyboard – trzy urządzenia pod kontrolą jednego przycisku

Samsung Smart Keyboard to lekka, niskoprofilowa klawiatura, którą można połączyć z trzema urządzeniami przez Bluetooth 5.4. Natychmiastowe przełączanie między nimi możliwe jest za pomocą dedykowanego klawisza, a aktywne urządzenie wskazywane jest za pomocą diod LED umieszczonych nad przyciskiem. To rozwiązanie eliminuje uciążliwe ręczne parowanie za każdym razem, gdy chcemy zmienić urządzenie.

Producent wyposażył Smart Keyboard w funkcje dedykowane użytkownikom swojego ekosystemu – specjalny przycisk DeX umożliwia błyskawiczne uruchomienie trybu biurkowego, co sprawdza się szczególnie w połączeniu z zewnętrznym monitorem, klawisze F1-F3 można zaprogramować jako skróty do ulubionych aplikacji (wymaga to jednak systemu One UI 8.0 lub nowszego), nie zabrakło też przycisku AI, który na Androidzie uruchamia asystenta głosowego (Bixby lub Gemini). Na komputerach z Windows ten sam przycisk aktywuje Microsoft Copilot. Brak informacji co się stanie, gdy podłączymy Smart Keyboard do urządzeń Apple – być może taki mezalians zostanie ukarany piorunem z jasnego nieba?

Pełna funkcjonalność dostępna jest jednak tylko na najnowszych urządzeniach z One UI 8.0. Posiadacze laptopów Galaxy Book potrzebują modeli z 2024 roku lub nowszych z obsługą Copilot+ i Windows 11.

Samsung Smart Keyboard kupisz także w Polsce

Klawiatura została wykonana z aluminium, ma grubość 4,3 mm, skok klawiszy 1 mm i waży 218 g i ma rozstaw klawiszy 19 mm. Zasilana jest baterią pastylkową typu CR2032, która ma zapewniać „długą żywotność baterii”. Samsung nie podaje jednak konkretnych danych liczbowych na poparcie tej tezy, a decyzja wydaje się kuriozalna – w przypadku urządzeń Bluetooth znacznie rozsądniejszym wyborem jest wbudowany akumulator, który można ładować z USB-C, albo w ostateczności znacznie pojemniejsza (choć większa) bateria AA/AAA. Warto zaznaczyć, że połączenie Bluetooth to jedyna opcja podłączenia – Samsung nie przewidział opcjonalnego dongle’a 2,4 GHz, który znamy choćby z peryferiów Logitecha.

Samsung Smart Keyboard dostępny jest w sklepie online producenta za 499 zł.