Samsung prezentuje notebooka z 5G. Jest nieźle wyposażony i świetnie wygląda

Co drzemie w Samsungu Galaxy Book 5 Edge 5G?

Notebooki z gniazdem na kartę SIM kiedyś były często spotykane w liniach biznesowych. Paradoksalnie, wraz ze wzrostem zasięgu i wydajności nowoczesnych sieci komórkowych o taki sprzęt jest coraz trudniej, co przymusza użytkowników do wykorzystywania smartfonów lub dedykowanych minirouterów do zapewnienia łączności w terenie.

Dla osób często pracujących w terenie, czy podróżujących służbowo, konieczność sięgania po dodatkowy sprzęt, by zapewnić sobie dostęp do internetu, jest raczej uciążliwa i Samsung chyba w końcu przyznał, że istnieje zapotrzebowanie na sprzęt, który zapewnia łączność bez konieczności dodatkowego rzeźbienia i tak powstał Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G – jego najważniejszą cechą jest wbudowane wsparcie dla sieci 5G w standardzie Sub-6. Obecność fizycznego slotu na kartę SIM eliminuje konieczność korzystania z hotspotów czy publicznych sieci Wi-Fi i pozwala na łatwe korzystanie z ofert lokalnych operatorów. Oczywiście standardowych metod łączności też nie zabrakło, laptop dysponuje najnowszym standardem Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4, oferując użytkownikom wymaganą elastyczność i swobodę.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Snapdragon X w wersji X1-26-100, z zintegrowanym układem graficznym Adreno. Konfigurację uzupełnia 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB przestrzeni dyskowej w standardzie eUFS. Ekran o przekątnej 15,6 cala wykorzystuje technologię IPS z rozdzielczością Full HD i matową powłoką antyodblaskową, poprawiającą komfort pracy w jasnych pomieszczeniach i na zewnątrz. Wbudowany akumulator ma pojemność 61,2 Wh, a szybkie ładowanie wykonamy ładowarką 65 W. Samsung zadbał również o jakość dźwięku, implementując głośniki stereo z obsługą technologii Dolby Atmos. Komputer spełnia specyfikację Copilot+ PC a jego systemem operacyjnym jest Windows 11 for ARM.

Mimo 15,6″ ekranu, laptop zachowuje relatywnie mobilny charakter – waga wynosi 1,66 kg, a grubość 15,5 mm. Zestaw portów obejmuje dwa złącza USB 4.0, jeden port USB 3.2, wyjście HDMI 2.1 obsługujące obraz 4K przy 60 Hz, gniazdo słuchawkowe oraz – co oczywiste – slot na kartę SIM i czytnik kart microSD.

Chcesz kupić Galaxy Book 5 Edge 5G? Leć na wycieczkę do Wielkiej Brytani

Największym problemem Galaxy Book 5 Edge 5G jest to, że dostępny jest wyłącznie w Wielkiej Brytanii, w cenie 949 funtów. Nie jest jasne, czy będzie dostępny na innych rynkach, a nawet jeśli będzie, to czy kiedykolwiek dotrze do Polski. Laptopy Samsunga bowiem w naszym kraju w ogóle nie są oficjalnie dostępne i nie zapowiadają się tu żadne zmiany – wprawdzie w sieciach Morele i Komputronik niektóre modele można kupić, ale nie jest to oficjalna dystrybucja producenta tylko prywatny import i w razie kłopotów technicznych serwis gwarancyjny spoczywa wyłącznie na sklepie, który sprzedaje sprzęt – nie ma co liczyć na autoryzowany. Z drugiej strony nie są to firmy – krzaki i zakup w ten sposób niesie mniejsze ryzyko niż sprowadzenie sprzętu na własną rękę.