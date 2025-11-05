Na Steam Deck wreszcie trafi pobieranie z niskim poborem energii

Podsumowanie artykułu . . .

Koniec z niepotrzebnym zużyciem baterii – od patrzenia na ekran nie będzie szybciej

Zajęło to wprawdzie trzy lata od premiery Steam Decka, jednak w końcu producent konsoli wprowadził dla użytkowików oprogramowania w wersji beta i preview tryb niskiego poboru mocy z wyłączonym ekranem, który pozwala na pobieranie aktualizacji w najbardziej oszczędny sposób. Funkcja aktywuje się automatycznie przy podłączonym zasilaczu, ale użytkownicy mogą ją też włączyć dla trybu zasilania z baterii w ustawieniach zasilania. Korzystanie z nowego trybu nie może być prostsze – po rozpoczęciu pobierania wystarczy przycisnąć przycisk zasilania, a system zapyta, czy chcemy kontynuować z wyłączonym wyświetlaczem. Wybór opcji kontynuowania przenosi urządzenie w stan oszczędzania energii. Można też po prostu odłożyć konsolę – sama przełączy się w ten tryb po okresie bezczynności.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość szybkiego sprawdzenia postępu pobierania przez naciśnięcie przycisku zasilania lub poruszenie urządzeniem. System wyświetli wtedy ekran z aktualnymi informacjami o trwających transferach, pozwalając na pełne wybudzenie lub powrót do trybu oszczędzania. Valve zadbało też o zabezpieczenie sprzętu przed całkowitym rozładowaniem. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, konsola automatycznie przechodzi w stan uśpienia, wstrzymując wszystkie transfery i zapobiegając całkowitemu wyczerpaniu baterii.

Czytaj też: Kolce na światło. Solarne wieże przechodzą wydajnościową metamorfozę

Pobieranie przy niskim poborze mocy powinno być w Steam Decku od początku

Trzy lata, powiedzmy sobie szczerze, to stanowczo zbyt długi czas oczekiwania na tak podstawową funkcjonalność – przecież nawet stacjonarne konsole sobie radzą z aktualizacjami w tle, więc tym bardziej wypadałoby, żeby robiły to urządzenia, w których stan baterii jest krytyczny dla możliwości zabawy. Z drugiej strony cieszy, że w Valve końcu zareagowało. W końcu lepiej późno niż wcale. Pozostaje tylko czekać, aż aktualizacja wyjdzie z fazy testów i trafi na wszystkie urządzenia.

Aktualizacja jest obecnie dostępna w kanałach testowych Beta i Preview, więc stabilna wersja powinna dotrzeć do wszystkich posiadaczy konsoli w ciągu najbliższych tygodni. To kolejny krok w rozwoju platformy, która od swojej premiery znacząco ewoluowała.