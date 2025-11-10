Windows 11 z nowym wskaźnikiem baterii, będzie bardziej kolorowo

Podsumowanie artykułu . . .

Microsoft przeszczepia w Windows wskaźnik baterii z urządzeń mobilnych

Nowy wskaźnik wykorzystuje prosty system kolorów do komunikowania stanu baterii. Zielony z symbolem błyskawicy oznacza ładowanie, pomarańczowy sygnalizuje włączenie trybu oszczędzania energii, a czerwony pojawia się przy krytycznie niskim poziomie naładowania poniżej 6% – wartości mogą się nieco różnić, ale sam system oznaczeń kolorystycznych jest doskonale znany ze smartfonów i tabletów.

Ciekawie też przedstawia się kwestia inteligentnego ładowania. System zatrzymuje proces na poziomie około 80%, co ma chronić żywotność baterii. Wcześniejsze wersje Windowsa 11 sygnalizowały ten rodzaj pracy za pomocą dodatkowych oznaczeń graficznych, teraz pod ikoną pojawia się liczbowy wskaźnik trybu 0-80%, a po osiągnięciu wartości granicznej pojawia się ikona wtyczki, sygnalizująca pracę na zasilaniu sieciowym – jeśli potrzebujemy pełnego naładowania, wystarczy kliknąć.

Czytaj też: To paliwo jądrowe rozstrzygnie przyszłość małych reaktorów nuklearnych

Większa ikona, kolory i procenty na pasku zadań – dlaczego dopiero teraz?

Nowy wskaźnik zajmuje nieco więcej miejsca na pasku zadań, co jest celowym zabiegiem projektantów – powiększona ikona jest czytelniejsza, wyraźniej pokazuje kolory oraz symbole i ogólnie rzecz biorąc, pozwala lepiej odczytać aktualny stan baterii. Microsoft dodał również długo wyczekiwaną opcję wyświetlania procentowego wskaźnika baterii bezpośrednio na pasku zadań. Ustawienie znajdziemy w sekcji System → Zasilanie i bateria. Wydawałoby się, rzecz oczywista, ale nie w Windows.

Zmiany debiutują w aktualizacjach Build 26200.7019 i 26100.7019, a szersze udostępnienie planowane jest na listopadową aktualizację Patch Tuesday.