Huawei Watch Ultimate vs Ultimate 2 – nikt nie prosił, czy każdy się ucieszy?

Huawei Watch Ulatimate 2 nie naprawia wad poprzednika

Z prostego powodu – takich nie stwierdzono. Mówić możemy nie tyle o wadach, co o brakach, jak brak obsługi kart eSIM czy płatności NFC. Te nowości pojawiły się w Huaweiu Watch Ultimate 2, ale są to zmiany, przez które ucierpiała największa zaleta pierwszej generacji, czyli czas pracy. WIększe możliwości pod względem łączności skutkują krótszym czasem pracy i to na dobrą sprawę o połowę.

Zmiany konstrukcyjne i wizualne są duże, ale na pierwszy rzut oka mogą się tak mocno nie wybijać. A zmieniło się sporo, bo mamy inny kształt bezela, kosmetyczne zmiany bransolety w wersji niebieskiej, zupełnie nowy pasek i bardziej podziurawioną kopertę, która… zbiera jeszcze więcej zabrudzeń. Choć jest na to patent.

Jak najwygodniej czyścić zegarki Watch Ultimate, co jeszcze zmieniło się w Watchu Ultimate 2, jakie mamy nowe funkcje oraz możliwości i czy faktycznie ta premiera była potrzebna? Tego dowiecie się z naszego materiału wideo.