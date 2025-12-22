powrót

Moc, komfort i zasięg w jednym. Tak wygląda świąteczny upgrade mobilności

Redakcja
22.12.2025|Przeczytasz w 5 minut
Święta są o tyle fajnym momentem, że łatwiej usprawiedliwić prezent z kategorii codzienna wygoda. I właśnie tu dobrze pasuje Ausom L2 Max Dual Motor – hulajnoga elektryczna, która ma dawać poczucie swobody w mieście, ale jednocześnie kusi też mocniejszym charakterem na dłuższe trasy i bardziej wymagające odcinki.
To nie jest gadżet do okazjonalnego przejazdu po osiedlu, tylko sprzęt projektowany tak, by przyspieszać pewnie, jechać stabilnie i nie męczyć użytkownika po kilku kilometrach.

Co wyróżnia Ausom L2 Max Dual Motor w praktyce?

Najważniejsza rzecz w tym modelu to napęd: dwa silniki bezszczotkowe po 1000 W, z deklarowaną mocą szczytową do 2688 W. W realnym użytkowaniu przekłada się to na szybkie, płynne reagowanie na manetkę i utrzymywanie tempa wtedy, gdy trasa przestaje być idealnie płaska. Producent podaje też zdolność pokonywania podjazdów do 46%, więc to sprzęt tworzony z myślą o terenach, gdzie nachylenie nie jest tylko teorią z mapy.

Ważnym elementem codziennej użyteczności jest zasilanie. Ausom L2 Max Dual Motor ma akumulator 48 V 20,8 Ah, czyli 998,4 Wh, a producent deklaruje zasięg do 90 km. Oczywiście końcowy wynik zależy od stylu jazdy i warunków, ale sam fakt dużej pojemności jest tu kluczowy: daje większy komfort planowania trasy i mniejszą presję codziennego ładowania.

Jeśli chodzi o osiągi, producent podaje maksymalnie do 65 km/h. To parametr pokazujący potencjał konstrukcji, natomiast w codziennej jeździe najważniejsze jest to, że hulajnoga ma „zapas mocy” i nie sprawia wrażenia, jakby jechała na granicy możliwości przy dynamicznym ruszaniu czy na gorszym odcinku. W praktyce zawsze warto jeździć zgodnie z lokalnymi przepisami i warunkami na drodze. W naszym przypadku prędkości maksymalnej nie możemy wykorzystywać na drogach, ale już na terenie prywatnym, czy torze, bez problemu.

Komfort jazdy: zawieszenie i opony, które robią robotę

W miastach (i na obrzeżach miast) najczęściej wygrywa nie sama prędkość, tylko komfort oraz stabilność. W tym modelu mocno widać, że priorytetem było „wygładzenie” jazdy: zastosowano podwójne zawieszenie typu swingarm, które ma redukować wibracje i uderzenia od nierówności, krawężników czy łat w asfalcie. To dokładnie ten element, który sprawia, że hulajnoga mniej męczy na dłuższym dystansie i daje większą pewność w prowadzeniu.

Do tego dochodzą opony 10×3 cala, bezdętkowe i z terenowym bieżnikiem. Szerokość i konstrukcja tubeless to zestaw, który pomaga w stabilnym prowadzeniu i lepiej radzi sobie na mieszanej nawierzchni – od gładkiego asfaltu, przez kostkę, po bardziej „szutrowe” skróty.

Bezpieczeństwo i kontrola: hamulce, światła, widoczność

W mocniejszej hulajnodze równie ważne jak przyspieszenie jest hamowanie. Ausom L2 Max Dual Motor korzysta z połączenia E-ABS oraz podwójnych hamulców tarczowych (przód i tył), co ma zapewniać pewne, przewidywalne zatrzymanie również wtedy, gdy sytuacja na drodze zmienia się szybko. W praktyce to jeden z tych elementów, które budują zaufanie do sprzętu od pierwszych kilometrów.

Na co dzień liczy się też widoczność. Ten model ma rozbudowane oświetlenie, z przednią lampą, aktywnym światłem z tyłu oraz kierunkowskazami obsługiwanymi joystickiem. To wygodne rozwiązanie w mieście, bo pozwala sygnalizować manewry w bardziej intuicyjny sposób, bez „nerwowych” gestów.

Funkcje, które robią różnicę na co dzień: blokada, ładowanie, detale

W postach sponsorowanych łatwo popłynąć w stronę wielkich liczb, a tymczasem w codziennym użytkowaniu często wygrywają drobiazgi. Tu bardzo sensownie wygląda podejście do zabezpieczeń: hulajnoga ma blokadę NFC i kodem oraz ukryty uchwyt pod AirTaga, co daje praktyczną warstwę ochrony i ułatwia namierzanie sprzętu w razie problemów. To nie jest „marketingowa funkcja”, tylko rozwiązanie, które realnie pasuje do miejskiej codzienności.

Drugi praktyczny element to możliwość doładowywania urządzeń. Ausom L2 Max Dual Motor oferuje USB-A i USB-C oraz wspomina o podwójnych portach ładowania hulajnogi, co pomaga dopasować ładowanie do rytmu dnia, a w trasie potrafi uratować telefon, nawigację czy kamerę. Jeżeli hulajnoga ma być środkiem transportu, a nie weekendową zabawką, takie „codzienne” funkcje szybko stają się ulubionymi.

Jak kupić ten model na święta z rabatem?

Jeśli chcesz kupić Ausom L2 Max Dual Motor w świątecznej cenie, masz do wyboru trzy wygodne ścieżki – i w każdej z nich możesz użyć tego samego kodu rabatowego. Najprościej: wybierasz miejsce zakupu, dodajesz hulajnogę do koszyka i dopiero na etapie podsumowania wpisujesz kod NNNCHIPPL. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku i obniży cenę o 50 €.

Pierwsza opcja to strona producenta Ausom – to dobry wybór, jeśli chcesz kupować bezpośrednio u marki i mieć produkt „u źródła”. Wchodzisz w link do modelu, wybierasz wariant, dodajesz do koszyka i w polu na kod promocyjny wpisujesz NNNCHIPPL, żeby od razu zobaczyć odjęte 50 € na podsumowaniu zamówienia.

Druga opcja to Geekbuying, czyli popularna platforma zakupowa, na której ten sam model jest dostępny jako oferta sklepu. Mechanizm jest identyczny: przechodzisz na stronę produktu, wrzucasz hulajnogę do koszyka i dopiero przy finalizacji zamówienia dodajesz kod NNNCHIPPL – zniżka 50 € powinna wskoczyć w koszyku bez kombinowania.

Warto też zajrzeć na stronę oferty świątecznej, bo to taki szybki przegląd aktualnych promocji sezonowych i innych okazji od marki. Często można tam trafić na dodatkowe zniżki na wybrane modele albo po prostu porównać, jak wypada cena L2 Max Dual Motor na tle pozostałych propozycji w wyprzedaży.

Lokowanie produktu: Ausom
