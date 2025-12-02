MOVA dopiesza człowieka i jego władcę kota. Grudniowe premiery połączone z promocją

Podsumowanie artykułu . . .

Inteligentna kuweta MOVA MeowgicPod LR10 Prime

Najbardziej rozbudowanym produktem jest z pewnością samoczyszcząca kuweta MeowgicPod LR10 Prime. Jej główną obietnicą jest wyeliminowanie jednej z najmniej przyjemnych obowiązków właścicieli kotów – codziennego (często wielokrotnego) czyszczenia. Urządzenie ma pomieścić nieczystości przez około 15 dni, dzięki pojemnikowi o pojemności 11 litrów. Konstrukcja jest półotwarta, bez ciasnych, zamkniętych przestrzeni, co – jak twierdzi producent – ma redukować stres u zwierząt i zachęcić te bardziej lękliwe do korzystania z urządzenia.

Pan i władca zbliża się do kuwety…

Kluczowy dla bezpieczeństwa jest system czujników, który ma zatrzymać proces czyszczenia, gdy tylko wykryje ruch zwierzęcia wewnątrz. Aplikacja mobilna zbiera dane o wadze kota oraz częstotliwości korzystania z kuwety – te informacje mogą być pomocne w monitorowaniu zdrowia pupila np. ze skłonnością do problemów z pęcherzem. Ciekawie wygląda również system walki z zapachami, łączący filtr węglowy z automatycznym rozpylaczem enzymatycznym. W promocji cena kuwety została obniżona o 35% w stosunku do planowanej ceny regularnej wynoszącej 2149 złotych.

… i oto chwila zadumy

Ekspres do kawy, airfryer i grill w kuchennej ofensywie

Dla miłośników gotowania MOVA przygotowała trzy urządzenia, każde o innym profilu działania. Virtuoso 10 Pro to kompaktowy ekspres automatyczny o szerokości 18 centymetrów. Ma on oferować ciśnienie 19 barów i system wstępnego zaparzania, który ma poprawiać ekstrakcję smaku. Urządzenie potrafi automatycznie spienić mleko i oferuje kilka programów do parzenia napojów kawowych. Jego promocyjna cena to 35% taniej od podstawowej kwoty 1999 złotych.

Aeroglass AF20 Pro to airfryer, który stawia na szklaną konstrukcję wnętrza. Ma to rozwiązać problem niechcianego zapachu podgrzewanego plastiku, który czasem towarzyszy tego typu urządzeniom. W zestawie znajdują się dwa wymienne szklane pojemniki – 4-litrowy i 2,5-litrowy. Moc 1700 W i system cyrkulacji powietrza mają redukować zawartość tłuszczu w potrawach. Airfryer trafia do sprzedaży z 36-procentowym rabatem od ceny 859 złotych.

Najbardziej wszechstronnym z urządzeń wydaje się VersaMaster IG20 Pro, który łączy funkcje grilla, płyty grzejnej, airfryera i naczynia do duszenia. Jego moc wynosi 3000 W, a powierzchnia grzewcza ma wymiary 35,56 na 22,86 centymetra. Urządzenie posiada automatyczne programy i dołączoną sondę do mierzenia temperatury wewnątrz potraw. Jego cena w promocji jest o 33% niższa od podstawowej 1049 złotych.

Do końca roku taniej, jest też okazja, by zrobić coś dobrego

Grudniowa promocja to nie tylko nowości. W obniżonych cenach dostępne są także sprawdzone produkty MOVA z innych kategorii. Dla właścicieli zwierząt są to m.in. zestaw do pielęgnacji sierści G1 Pro, plecak transportowy PB10 Pro czy inteligentny podajnik karmy PF10 Pro, wszystkie z rabatami sięgającymi 66%. W ofercie kuchennej znajdą się też bestsellery, jak inne modele airfryerów czy wyciskarka SJ10.

Marka ogłasza również kampanię „Futrzasta Gwiazdka”, mającą na celu wsparcie schronisk dla zwierząt. Wszystkie produkty dostępne są w sklepie internetowym MOVA oraz u dużych partnerów detalicznych, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert czy na platformie Allegro. Promocyjne ceny mają obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku.