MSI pokazuje cztery nowe desktopy. Jest coś dla graczy i coś do pracy

Dwa flagowe modele dla entuzjastów gier

Pierwszym komputerem, który przykuwa uwagę, jest MSI MPG Infinite Z3 X3D. To pierwszy desktop tego producenta z procesorami AMD Ryzen wyposażonymi w technologię 3D V-Cache – ma to być odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wydajność w grach.

Kluczowe parametry MSI MPG Infinite Z3 X3D:

Procesor: AMD Ryzen 7 z technologią 3D V-Cache

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX serii 50 (w najwyższej konfiguracji RTX 5090).

System chłodzenia: Silent Storm Cooling AI.

Tryb wydajnościowy: X3D Gaming Mode do optymalizacji pod gry.

Wydajność (deklaracje producenta): średnio 360 FPS w Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 4K, ponad 500 FPS w grach esportowych.

Maszyna dostępna w trzech konfiguracjach: Ryzen 7 9800X3D + RTX 5090, Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080, Ryzen 7 7800X3D + RTX 5070 Ti, a ceny zaczynają się od 8299 zł

Drugą wysokiej klasy propozycją jest MSI MPG Infinite X3 AI 2nd. Tu serce stanowią procesory Intel Core Ultra 9 285K. Ich największą nowością jest zintegrowany układ NPU (Neural Processing Unit) oferujący 13 TOPS mocy obliczeniowej do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Kluczowe parametry MSI MPG Infinite X3 AI 2nd:

Procesor: Intel Core Ultra 9 285K z NPU (13 TOPS)

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX serii 5090

do 64 GB RAM DDR5

Oprogramowanie: MSI AI Engine do automatycznego dostrajania systemu.

System chłodzenia: Silent Storm Cooling AI + 360 mm AIO

Ceny zaczynają się tu od 9699 zł

MSI stawia nie tylko na sprzętowe NPU, ale także na własne oprogramowanie AI Engine. Ma ono dynamicznie zarządzać zasobami komputera w zależności od tego, co w danej chwili robi użytkownik – być może w końcu deklarowana „inteligentna optymalizacja”, zacznie się sprawdzać w praktyce? Przy okazji NPU producent podkreśla lokalne przetwarzania danych AI, co z pewnością docenią miłośnicy prywatności.

Oba topowe komputery mają oferować łatwą rozbudowę. Zapowiadane są liczne sloty M.2 na dyski SSD oraz mechanizmy montażowe, które nie wymagają używania narzędzi.

Propozycje dla mniej wymagających i do biura

Nie wszyscy potrzebują maszyny zdolnej renderować gry w 8K. Dla graczy szukających dobrego stosunku wydajności do ceny przygotowano model MSI MAG Infinite S3 14th. Bazuje on na sprawdzonym połączeniu procesorów Intel Core 14. generacji z kartami NVIDIA GeForce RTX serii 40. Cena startowa od 3499 złotych sytuuje go w segmencie, gdzie wybór jest ogromny, a każda złotówka ma znaczenie.

Kluczowe parametry MSI MAG Infinite S3 14th:

Procesor: Intel Core i5-14400F – 10 rdzeni (6 wydajnościowych P i 4 efektywne E)

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX serii 40 (dostępne są warianty od RTX 3050 po RTX 5070)

do 64 GB RAM DDR5

Cena startowa: od 3499 zł.

Prawdziwym czarnym koniem tej premiery może się okazać MSI PRO DP80 A14G. To kompaktowy komputer biznesowy o objętości zaledwie 8 litrów. Jego minimalistyczny design został nagrodzony Red Dot Award 2025. Producent zwraca też uwagę na aspekty ekologiczne, wykorzystując plastik z recyklingu (PCR) i opakowania z certyfikatem FSC.

Kluczowe parametry MSI PRO DP80 A14G:

Procesor: Intel Core i7-14700

Grafika: zintegrowana, opcjonalnie GeForce RTX

64 GB RAM

Format: kompaktowy, 8 litrów objętości.

Design: nagrodzony Red Dot Award 2025.

Materiały: wykorzystanie plastiku PCR (post-consumer recycled).

Certyfikaty: opakowanie FSC, odporność potwierdzona certyfikatami wojskowymi MIL-STD.

Cena startowa: od 2199 zł.

W przypadku komputera biznesowego kluczowa jest trwałość. Certyfikaty MIL-STD, nawiązujące do standardów wojskowych, mają świadczyć o wysokiej odporności na wstrząsy, wibracje i skrajne temperatury. To mocny argument w rozmowach z działami IT, które szukają sprzętu o przewidywalnej i długiej żywotności. Kompaktowe wymiary to z kolei odpowiedź na trend zmniejszania powierzchni biurowych.