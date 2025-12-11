Nothing Phone (3a) Community Edition 2025 to limitowana wersja w stylu lat 90

Podsumowanie artykułu . . .

Kolorowa eksplozja z przełomu tysiącleci przeniesiona na matowy tył obudowy.

Za stronę wizualną urządzenia odpowiadał Emre Kayganaci, Jad Zock stworzył nowe elementy oprogramowania, a kampanię marketingową opracował Sushruta Sarkar. Estetyka tego wydania to świadomy powrót do czasów, gdy przezroczyste obudowy i fluorescencyjne kolory królowały w elektronice użytkowej. Emre Kayganaci postawił na matowe wykończenie oraz lekko przyciemnione szkło, które stanowi tło dla żywych barw w stylu retro. Przycisk Essential Key został podkreślony kolorystycznym akcentem, współgrającym z całością.

Spójność projektu widać także w warstwie oprogramowania. Jad Zock zaprojektował specjalny krój pisma dla wyświetlacza pracującego w trybie zawsze włączonym, której wygląd płynnie ewoluuje podczas odblokowywania telefonu. Nowe tapety bezpośrednio nawiązują do kolorów i form z tyłu obudowy, zacierając granicę między sprzętem a oprogramowaniem.

Najbardziej zaskakującym elementem całego pakietu jest akcesorium od Team Reveland. Specjalnie zaprojektowane kości do gry, wykorzystujące charakterystyczną czcionkę marki mają wg Nothing stanoiwić symbol przypadku, zabawy i wspólnoty – wartości kluczowych dla społeczności marki. Aż się prosi wstawić tutaj cytat z „Wiedźmina” – „niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?”

Kampania „Made Together” autorstwa Sushruta Sarkara podkreśla ideę kolektywnego tworzenia. Dostęp do wersji Community Edition będzie jednak ograniczony – premiera online zaplanowana jest na 12 grudnia o 14:00 czasu środkowoeuropejskiego. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, aby otrzymać zaproszenie do zakupu. Następnego dnia, 13 grudnia od 12:00, niewielka partia trafi do stacjonarnego sklepu Nothing w londyńskiej dzielnicy Soho. Biorąc pod uwagę błyskawiczną wyprzedaż poprzedniej edycji Community Edition, spodziewane są długie kolejki i raczej szybki brak towaru.