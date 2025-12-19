Nvidia RTX pod koniec 2025 roku. Więcej DLSS 4, nowe gry i turniej z nagrodami

Podsumowanie artykułu . . .

DLSS 4 pojawia się w kolejnych produkcjach

Lista gier wspierających najnowszą iterację technologii skalowania, Multi Frame Generation w DLSS 4, właśnie się powiększyła. Do grona tytułów z tym rozwiązaniem dołączyły między innymi „ARK: Lost Colony”, „Ashes of Creation”, „Splitgate: Arena Reloaded” oraz „Yakuza Kiwami 2”. Ciekawostką jest sytuacja koreańskiego MMORPG „AION2”. Gra, która w Azji zadebiutowała 19 listopada, ma otrzymać aktualizację z DLSS 4 już w Wigilię, 24 grudnia. Niestety, na globalną premierę tytułu trzeba będzie poczekać do połowy 2026 roku, co dla zachodnich graczy jest dość odległą perspektywą. Oprócz tego kilka istniejących już gier wzbogaciło się o wsparcie innych technologii RTX: „Dying Light: The Beast” zyskało ray tracing, a do „Lost Ark” dodano DLSS Super Resolution. Wszystkie te nowości są wspierane przez najnowszy sterownik Game Ready, który ma poprawiać stabilność działania.

The Game Awards przyniosło nowe zapowiedzi gier z technologią RTX

Podczas tegorocznej gali The Game Awards pokazano zwiastuny kilku przyszłych produkcji, które mają wspierać technologię NVIDIA, w tym DLSS 4. Wśród nich znalazła się dynamiczna „Phantom Blade Zero” osadzona w chińskim świecie fantasy, horror „Resident Evil Requiem” oraz wciąż owiany tajemnicą (ale obiecujący) projekt Capcomu – „Pragmata”.

Turniej GeForce RTX Cup w Fortnite startuje 21 grudnia

Nvidia wspólnie z Epic Games organizuje turniej „GeForce RTX Cup” w grze Fortnite. Rozpocznie się on 21 grudnia 2025 roku, a pula nagród przekracza 100 000 dolarów. Główną atrakcją są karty graficzne GeForce RTX 5080 – najlepsi zawodnicy z każdego rejonu potrzymają wyjątkową grafikę MSI Gaming Trio White RTX 5080 z maskownicą z motywem z Fortnite’a, a każdy, kto zdobędzie minimum 8 punktów otrzyma wyposażenie w grze w postaci plecaka Rust Bucket.

Usługa GeForce NOW z nowymi grami i drobnymi utrudnieniami

Platforma do streamowania gier GeForce NOW również zyskała nowości. Do biblioteki dodano pięć tytułów, w tym „Pioner”, „For the King II”, „Fallout: New Vegas”, „Hogwarts Legacy” oraz „LEGO Harry Potter Collection”. Gry te są zoptymalizowane pod kątem działania na serwerach z kartami RTX 5080.

Subskrybenci najdroższego planu Ultimate otrzymają dodatkowo w prezencie klasyczne części serii „Fallout 3” i „Fallout 4”. Dla nowych użytkowników przygotowano też świąteczną promocję – 50% zniżki na pierwszy miesiąc subskrypcji planów Performance lub Ultimate.

Nie są to jednak same dobre wieści. Od stycznia 2026 roku kilka wymagających tytułów, jak „Enshrouded”, „Alan Wake 2”, „Cities: Skylines II” czy „Rust”, zniknie z darmowego planu usługi. NVIDIA tłumaczy to wymaganiami sprzętowymi tych produkcji, które przekraczają możliwości sprzętu obsługującego darmową wersję. Użytkownicy planów Premium i Ultimate rzecz jasna dalej będą mieli do nich niezakłócony dostęp.