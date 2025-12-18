Prezent last minute? Praktyczne pomysły do 130 zł

Z jednej strony warto wybrać sprzęt, który poprawia komfort pisania i pracy zdalnej, z drugiej coś dla osób nagrywających telefonem lub prowadzących wideorozmowy, a na koniec praktyczny dodatek dla tych, którzy często są w ruchu i chcą mieć porządek w bagażu. Trzy różne potrzeby, ale wspólny mianownik: użyteczność, którą da się poczuć od pierwszego dnia.

Klawiatura Natec Medusa: wygoda laptopowa, ale w pełnym rozmiarze

Medusa to propozycja dla osób, które lubią niskoprofilowe klawisze i cichszą pracę, ale nie chcą rezygnować z pełnego układu z blokiem numerycznym. Warto zwrócić tu uwagę na zastosowany mechanizm X-Scissors, pełny rozmiar i 117 klawiszy oraz 21 klawiszy multimedialnych, co dobrze pasuje do pracy biurowej, nauki i domowego „ogarniania” wielu rzeczy naraz.

Dużym plusem tego modelu jest to, że to klawiatura bezprzewodowa pracuje w dwóch trybach: 2,4 GHz i Bluetooth, więc łatwo dopasować ją do komputera, laptopa czy tabletu, a nawet przełączać się między urządzeniami. Do tego dochodzi wbudowany akumulator 500 mAh. Ten model jest wyceniony na 129,99 zł, więc to prezent w rozsądnym budżecie, a jednocześnie taki, który codziennie oddaje swoją wartość w komforcie pisania i pracy.

Mikrofon krawatowy Natec Hopper USB-C: szybkie audio do telefonu, bez kombinowania

Szukasz prezentu idealnego dla kogoś, kto nagrywa rolki, relacje, wywiady, prowadzi live’y albo po prostu chce brzmieć lepiej na wideo i w rozmowach? Hopper to bezprzewodowy mikrofon krawatowy z odbiornikiem USB-C, który działa w paśmie 2,4 GHz i ma zasięg do 30 metrów.

Producent stawia w tym modelu na bezpieczną specyfikację, która idealnie nadaje się do tworzenia treści: próbkowanie 48 kHz/16 bit, pasmo 20–20000 Hz i czułość -38 dB. Jest też redukcja szumów otoczenia (ENC), która potrafi uratować nagranie, które musi powstać w mniej idealnych warunkach.

Najciekawiej wypada jednak praktyka ładowania: model ten zapewni około 4 godzin pracy samego mikrofonu po wyjęciu z etui. Samo etui ma natomiast 200 mAh wbudowanej baterii. Odbiornik ma złącze pozwalające podpiąć ładowarkę lub powerbank. Wersja z jednym mikrofonem kosztuje 79,90 zł, a wariant z dwoma mikrofonami to dopłata +10 zł, więc łatwo dobrać zestaw pod potrzeby obdarowanej osoby.

Plecak kabinowy Natec Camel Lite: porządek w podróży i miejsce na laptop

Camel Lite to plecak dla kogoś, kto podróżuje choćby kilka razy w roku, dojeżdża na uczelnię albo po prostu lubi mieć wszystko ładnie poukładane. Model ten zapewnia pojemność 19 litrów przy wymiarach 17 × 40 × 25 cm, czyli format sensowny do miasta i jako bagaż podręczny.

Plecak ma trzy komory, z czego pierwsza jest wyściełana grubą pianką i ma zmieścić laptop do 15,6″, druga ma pomieścić odzież, dzięki czemu idealnie sprawdzi się pod zastosowanie „kabinowe”, a trzecia jest na drobiazgi typu akcesoria, portfel czy klucze. Do tego pas piersiowy, pasy kompresyjne, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwość montażu na walizce i robi się z tego naprawdę wygodny prezent „na lata”. Plecak można zamówić aktualnie w promocji w cenie 99,99 zł.

Jeśli szukasz prezentu, który nie będzie kolejnym gadżetem do na później, ten zestaw sprawdzi się jako idealne wsparcie codziennej pracy. Klawiatura to komfort, który czuć przy każdym mailu i każdej notatce. Mikrofon to lepszy dźwięk, bez kombinowania: idealny dla twórców i dla tych, którzy chcą brzmieć profesjonalniej na rozmowach. Plecak z kolei zapewni porządek w drodze i świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w podróży.