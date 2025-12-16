Revolut startuje w Polsce z ofertą komórkową

Podsumowanie artykułu . . .

Dwa plany i elastyczne zarządzanie numerami

Na początek Revolut proponuje wybór między dwoma pakietami. Podstawowy, za 25 złotych miesięcznie, oferuje 50 GB danych w kraju oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce i Unii Europejskiej. Dla bardziej wymagających przygotowano wariant z aż 200 GB za 45 zł miesięcznie, oba plany obejmują również roaming, z „wysokim limit transferu danych w roamingu w UE”

Jedną z ciekawszych funkcji jest elastyczne podejście do numerów telefonów. Oprócz standardowej możliwości przeniesienia istniejącego numeru, Revolut pozwala oczywiście na wybór nowego, w tym spersonalizowanego z wybraną sekwencją cyfr oraz tzw. numeru VIP – za oba warianty trzeba jednak zapłacić jednorazowo 50 złotych. W ramach jednego abonamentu można mieć nawet trzy dodatkowe numery, każdy za 10 złotych miesięcznie. To rozwiązanie może szczególnie przypaść do gustu osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które chcą oddzielić kontakt służbowy od prywatnego.

Dodatkowe usługi w pakiecie

Revolut stara się wyróżnić na tle konkurencji, dodając do swoich planów dodatkowe usługi. Do każdego abonamentu można nabyć subskrypcję NordVPN, która ma zapewniać większe bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z internetu w sieciach komórkowych i publicznych hotspotach, a dla osób dużo podróżujących także Messaging Pass, czyli miesięcznie odnawialny pakiet danych o ograniczonej przepustowości, zaprojektowany specjalnie dla popularnych komunikatorów: Messengera, WhatsAppa i Telegrama. Ma on pozwolić na utrzymanie podstawowej łączności podczas pobytu za granicą, bez szybkiego zużycia głównego pakietu danych. W ofercie znalazło się też wsparcie dla technologii Wi-Fi Calling, czyli możliwości prowadzenia rozmów przez sieć Wi-Fi w miejscach o słabym zasięgu komórkowym, oraz deklarowana jakość dźwięku HD+.

Revolut Mobile został operatorem wirtualnym (MVNO), a jego usługi działają we współpracy z firmą 1GLOBAL, która w 2023 roku przejęła aktywa Truphone i pełni rolę dostawcy usług sieciowych. W praktyce oznacza to, że Revolut korzysta z istniejącej infrastruktury innego operatora – w Polsce takim partnerem sieciowym jest Play i zasięg oraz dostęp Revolut Mobile do technologii 5G będą identyczne, jak w przypadku klientów tego operatora.

Wejście na rynek telekomunikacyjny Revoluta nie jest zaskoczeniem po wprowadzeniu eSIM do usług międzynarodowych w ubiegłym roku, krajowa oferta komórkowa była logicznym rozwinięciem portfolio. Wziąwszy pod uwagę popularność fintechu w Polsce, może się nawet udać zbudować coś więcej, niż kolejnego niszowego MVNO.